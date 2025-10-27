R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l n o s t r o g o v e r n o h a m e s s o i n c a m p o i n i z i a t i v e c o n c r e t e p e r l e p e r s o n e d i s a b i l i e l e l o r o f a m i g l i e . I l F o n d o u n i c o p e r l ' i n c l u s i o n e a r r i v e r à a 1 , 3 m i l i a r d i n e l t r i e n n i o p r o s s i m o , e a n c h e i l P n r r h a p r e v i s t o i n t e r v e n t i c h e g u a r d a n o a l m o n d o d e l l a d i s a b i l i t à . M a s a p p i a m o c h e g l i o n e r i c h e a n c o r a o g g i r i c a d o n o s u l l e f a m i g l i e s o n o t a n t i , c o s t o s i e i m p e g n a t i v i . C ' è a n c h e u n t e m a c h e r i g u a r d a i l d i r i t t o d i c i t t a d i n a n z a d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , c h e d e v o n o a v e r e a c c e s s o a t u t t i i s e r v i z i i n c o n d i z i o n i d i p a r i t à " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' U n P a t t o p e r l a P e r s o n a ' p r o m o s s o d a F o r z a I t a l i a a l l a C a m e r a . " P o i c ’ è l a q u e s t i o n e d e l l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e . A l c u n i b o n u s p i ù g e n e r a l i s t i s i s o n o r i v e l a t i c o s t o s i e p o r t a t o r i a v o l t e d i i l l u s i o n i , m a a l t r i p i ù s p e c i f i c i s o n o n e c e s s a r i , a d e s e m p i o p e r l ' a c c e s s i b i l i t à a l l ' i n t e r n o d e i c o n d o m i n i . È s t a t a i m p o r t a n t e a n c h e l ' i s t i t u z i o n e , a n c h e s u s t i m o l o e i n i z i a t i v a d i F o r z a I t a l i a , d e l G a r a n t e n a z i o n a l e d e i d i r i t t i d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à . N o i n o n v o g l i a m o l i m i t a r c i a p a r o l e d i g e n e r i c a s o l i d a r i e t à , m a v o g l i a m o a g i r e c o n c r e t a m e n t e s u l p i a n o l e g i s l a t i v o e d e l l e i n i z i a t i v e . R i n g r a z i o p e r c i ò l a s e n a t r i c e F i a m m e t t a M o d e n a , r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o D i s a b i l i t à d i F o r z a I t a l i a , p e r l a s e r i e t à e l a c o n c r e t e z z a c o n c u i p o r t a a v a n t i i l n o s t r o i m p e g n o " , c o n c l u d e .