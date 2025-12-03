R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , l ' I t a l i a d e l l a S l a c o n q u i s t a i l p a l c o s c e n i c o i n t e r n a z i o n a l e . A T o r o n t o A i s l a ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ) - p r e s e n t e n e l B o a r d d e l l ' I n t e r n a t i o n a l A l l i a n c e o f A l s / M n d A s s o c i a t i o n s c o n R i c c a r d o Z u c c a r i n o , d i r e t t o r e c l i n i c o d i N e M o T r e n t o - h a v i s t o r i c o n o s c e r e l a c a n d i d a t u r a d i A l b e r t o F o n t a n a , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d e i c e n t r i c l i n i c i N e M o , a l l ' A l l i e d H e a l t h P r o f e s s i o n a l A w a r d 2 0 2 5 , v o t a t a a l l ' u n a n i m i t à d a o l t r e 6 0 a s s o c i a z i o n i S l a d i t u t t o i l m o n d o . I l p r e m i o - s p i e g a n o d a A i s l a i n u n a n o t a - n o n c e l e b r a s o l o l a p e r s o n a , m a u n m o d e l l o i t a l i a n o : q u e l l o d e i C e n t r i c l i n i c i N e M o , e c o s i s t e m i m u l t i d i s c i p l i n a r i d o v e r i c e r c a , a s s i s t e n z a s p e c i a l i s t i c a e r e l a z i o n i u m a n e s i i n t r e c c i a n o , e d o v e l a c o m u n i t à - f a m i g l i e , v o l o n t a r i e p a z i e n t i - è p r o t a g o n i s t a . T r a l e t e s t i m o n i a n z e c h e p o r t a n o l a v o c e d e l l ' I t a l i a n e l m o n d o s p i c c a F e d e r i c a M a s t r o s i m o n e , 3 1 a n n i , s i c i l i a n a , c o n S l a , s i m b o l o i n t e r n a z i o n a l e d i r e s i l i e n z a e p a r t e c i p a z i o n e c i v i c a . I n q u e s t i a n n i i C e n t r i N e M o , i n a l l e a n z a c o n l e R e g i o n i L o m b a r d i a , M a r c h e , L i g u r i a , L a z i o , C a m p a n i a , E m i l i a R o m a g n a e P r o v i n c i a a u t o n o m a d i T r e n t o - r i c o r d a A i s l a - h a n n o p r e s o i n c a r i c o o l t r e 2 0 . 0 0 0 p e r s o n e c o n S l a e m a l a t t i e n e u r o m u s c o l a r i g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à t e r a p e u t i c a , a u t o n o m i a e s u p p o r t o c o n c r e t o a l l e f a m i g l i e . " Q u e s t o p r e m i o n o n è s o l o m i o - d i c h i a r a F o n t a n a - a p p a r t i e n e a c h i c r e d e c h e p r e n d e r s i c u r a n o n s i a u n i n s i e m e d i r e g o l e , m a u n a t t o d i c o r a g g i o q u o t i d i a n o . L o d e d i c o a i p r o f e s s i o n i s t i , a l l e f a m i g l i e e a l l e a s s o c i a z i o n i c h e h a n n o a v u t o i l c o r a g g i o d i r e a l i z z a r e u n s o g n o " . I l t e m a s c e l t o d a l l ' O n u p e r l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l a d i s a b i l i t à 2 0 2 5 , ' P r o m u o v e r e s o c i e t à i n c l u s i v e p e r l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à p e r f a v o r i r e i l p r o g r e s s o s o c i a l e ' , s o t t o l i n e a - e v i d e n z i a A i s l a - c o m e l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à n o n s i a n o u n p e s o , m a u n a r i s o r s a c o n c r e t a , c a p a c i d i c o s t r u i r e l e g a m i , a t t i v a r e a l l e a n z e t r a c l i n i c i , i s t i t u z i o n i e s o c i e t à c i v i l e , e c o n t r i b u i r e a u n m o d e l l o d i c u r a c h e f a s c u o l a n e l m o n d o . E i l r i s u l t a t o è u n m o d e l l o d i c u r a c h e f a s c u o l a n e l m o n d o . M i l a n e s e , c l a s s e 1 9 7 1 , F o n t a n a - c h e c o n v i v e c o n u n a m a l a t t i a d e l m o t o n e u r o n e s i n d a g i o v a n i s s i m o - h a t r a s f o r m a t o l a p r o p r i a e n e r g i a e p a s s i o n e i n u n m o t o r e d i i n n o v a z i o n e e l e a d e r s h i p n e l T e r z o s e t t o r e , d i m o s t r a n d o c h e i l v a l o r e d i o g n i i n t e r v e n t o s i m i s u r a n e l l a d i g n i t à r e s t i t u i t a a c h i c o n v i v e c o n l a f r a g i l i t à . I l T e r z o s e t t o r e i t a l i a n o - c o n t i n u a l a n o t a - c o n f e r m a i l s u o r u o l o a n c h e n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . D a l 2 0 0 8 A i s l a , F o n d a z i o n e V i a l l i e M a u r o , F o n d a z i o n e C a r i p l o e F o n d a z i o n e T e l e t h o n , s o c i f o n d a t o r i d i A r i s l a , a s s i c u r a n o f o n d i a d e g u a t i a f i n a n z i a r e s t u d i d e d i c a t i a l l a S l a . I l f i n a n z i a m e n t o a n n u n c i a t o p r o p r i o i n q u e s t e o r e è d i 8 3 0 m i l a e u r o d e s t i n a t o a 4 p r o g e t t i c h e c o i n v o l g e r a n n o 1 1 g r u p p i d i r i c e r c a t r a B a r i , B r e s c i a , G e n o v a , M i l a n o , M o n z a , N a p o l i , R o m a e T o r i n o , t r a s t u d i m u l t i c e n t r i c i e p r o g e t t i p i l o t a , c o n f o c u s s u n u o v i b i o m a r c a t o r i , m o n i t o r a g g i o p i ù a c c u r a t o e t e r a p i e m i r a t e , c o n s o l i d a n d o l a r i c e r c a i t a l i a n a c o m e a s s e t s t r a t e g i c o . " A b b i a m o v i s t o c h e l a c u r a n o n è u n g e s t o i s o l a t o : è s q u a d r a , è p r e s e n z a , è s c e l t a q u o t i d i a n a . O g n i p i c c o l o g e s t o , o g n i p r o m e s s a m a n t e n u t a c o s t r u i s c e f u t u r o . A i s l a - d i c h i a r a F u l v i a M a s s i m e l l i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l ' a s s o c i a z i o n e - è p r e s e n z a c o n c r e t a : n e l l e c a s e , n e g l i o s p e d a l i , n e i C e n t r i N e M o , n e l l a r i c e r c a e n e l l a t u t e l a d e i d i r i t t i " . M e n t r e a T o r o n t o s i c h i u d e i l c o n g r e s s o i n t e r n a z i o n a l e d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , a S a n D i e g o s i a p r e i l s i m p o s i o m o n d i a l e d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , c o n f e r m a n d o c o m e l ' I t a l i a d e l l a S l a s i a a l c e n t r o d i u n n e t w o r k g l o b a l e c h e u n i s c e c o m u n i t à , p r a t i c a c l i n i c a e i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a . " Q u e s t o p r e m i o e q u e s t i r i s u l t a t i s o n o l a d i m o s t r a z i o n e c o n c r e t a c h e l ' I t a l i a p u ò f a r e s c u o l a n e l m o n d o q u a n d o c u r a , r i c e r c a e c o m u n i t à l a v o r a n o i n s i e m e " , c o n c l u d e M a s s i m e l l i .