R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I p a t r o n a t i h a n n o a n c h e l a m e n t a t o u n ' u l t e r i o r e e s c l u s i o n e c o n l a r i f o r m a d e l l a d i s a b i l i t à . C ’ è u n a s p e r i m e n t a z i o n e i n c o r s o , a v v i a t a a g e n n a i o 2 0 2 5 i n u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p r o v i n c e e d e s t i n a t a a e n t r a r e a r e g i m e n e l 2 0 2 7 . P u r r i c o n o s c e n d o l o s f o r z o d i r i f o r m a , c h e v o r r e b b e s e m p l i f i c a r e l ’ i t e r , s i a m o m o l t o p r e o c c u p a t i : l a n u o v a p r o c e d u r a e s c l u d e d i f a t t o l a r e t e d e i p a t r o n a t i d a l l ’ i n o l t r o d e l l a d o m a n d a , r e l e g a n d o c i a u n a f a s e s u c c e s s i v a . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e c i t t a d i n e e c i t t a d i n i , s p e s s o p e r s o n e f r a g i l i , m a l a t e o a n z i a n e , n o n p o t r a n n o c o n t a r e s u b i t o s u l n o s t r o s u p p o r t o . È u n e r r o r e , p e r c h é i p a t r o n a t i s o n o i l p r e s i d i o c h e p i ù d i o g n i a l t r o a c c o m p a g n a l e p e r s o n e n e i m o m e n t i d i d i f f i c o l t à " . A d i r l o , i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , M i c h e l e P a g l i a r o , p r e s i d e n t e d e l l ' I n c a C g i l . " S e d a u n l a t o - s p i e g a - l a r i f o r m a h a e s c l u s o i p a t r o n a t i p o i c h é a l t r e n o r m e p e r m e t t o n o a l s i s t e m a d e i p a t r o n a t i d i i n t e r v e n i r e a n c h e s u c c e s s i v a m e n t e a l l ’ i n o l t r o d e l l a d o m a n d a , n e l l e p r o v i n c e i n s p e r i m e n t a z i o n e , s u r i c h i e s t a d e i c i t t a d i n i s t i a m o r a c c o g l i e n d o e t r a s m e t t e n d o i d a t i s o c i o - e c o n o m i c i i n d i s p e n s a b i l i p e r c h i u d e r e l e p r a t i c h e . L ’ I n p s r i c o n o s c e i l n o s t r o r u o l o , a b b i a m o a c c o l t o c o n f a v o r e l ’ i n v i t o a p a r t e c i p a r e a u n a t r e g i o r n i d i f o r m a z i o n e c o n l ’ I n p s a F i r e n z e a f i n e s e t t e m b r e , l a c u i g i o r n a t a c o n c l u s i v a s i è s v o l t a p r o p r i o n e l l a n o s t r a s e d e . D a u n l a t o l ’ I n p s c i c o i n v o l g e d a l l ’ a l t r o i l M i n i s t e r o c i e s c l u d e s e r v i r e b b e u n a m a g g i o r e c h i a r e z z a " . " I n p r o s p e t t i v a - d i c e - i p a t r o n a t i n e l l a r i f o r m a d e l l a d i s a b i l i t à p o t r a n n o g i o c a r e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e . L a r i f o r m a i n t r o d u c e i l p r o g e t t o d i v i t a p e r s o n a l i z z a t o , i n t e g r a t o t r a s e r v i z i s a n i t a r i , s o c i a l i e s o c i o s a n i t a r i . Q u i i p a t r o n a t i p o s s o n o e s s e r e u n p u n t o d i a s c o l t o , o r i e n t a m e n t o e a c c o m p a g n a m e n t o i n s o s t i t u i b i l e , g r a z i e a l l a l o r o c a p i l l a r i t à s u l t e r r i t o r i o e a l l a f i d u c i a c o s t r u i t a c o n i c i t t a d i n i . Q u e s t o r i g u a r d a n o n s o l o l a r i f o r m a d e l l a d i s a b i l i t à : v a l e p e r l a t u t e l a d i t u t t i i n o s t r i d i r i t t i , q u a n d o d o b b i a m o a n d a r e i n p e n s i o n e , q u a n d o p e r d i a m o i l l a v o r o , q u a n d o c h i e d i a m o u n s o s t e g n o p e r l a n a s c i t a d i u n a f i g l i a o d i u n f i g l i o . S o n o s o l o e s e m p i . N o n s i t r a t t a s o l o d i ' f a r e p r a t i c h e ' , m a d i a i u t a r e l e p e r s o n e e l e f a m i g l i e a o r i e n t a r s i i n u n s i s t e m a c o m p l e s s o , m e t t e n d o a l c e n t r o l a d i g n i t à e i d i r i t t i d i c i a s c u n o " .