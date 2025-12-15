R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " V i v i a m o u n t e m p o o s c u r o e i n c e r t o , a v v e l e n a t o d a l l l ’ a n t i s e m i t i s m o o i n c u i i l p r e m i o N o b e l p e r l a p a c e N a r g e s M o h a m m a d i v i e n e a r r e s t a t a e m a n g a n e l l a t a . M a s i a m o a n c h e i n u n t e m p o i n c u i h a n n o r i t r o v a t o l a l i b e r t à d a l l e c a r c e r i d i L u k a s h e n k o 1 2 3 d e t e n u t i p o l i t i c i d o p o a n n i d i p r i g i o n i a . E ’ u n m o m e n t o d i f e l i c i t à i m m e n s a c h e n o n c i d e v e , p e r ò , f a r c i d e f l e t t e r e d a l r i c o r d a r e c h e c i s o n o a n c o r a 1 1 1 0 p r i g i o n i e r i n e l l e s e g r e t e d e l r e g i m e , p o l i t i c i , a t t i v i s t i , g i o r n a l i s t i . N o n m o l l i a m o s u a n t i s e m i t i s m o , n o n m o l l i a m o s u i d i s s i d e n t i b i e l o r u s s i ” . L o h a d e t t o i n t e r v e n e n d o i n a u l a i l s e n a t o r e d e l P d F i l i p p o S e n s i .