R o m a , 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " L a p o s i z i o n e d i A n i t e c - A s s i n f o r m , l ' a s s o c i a z i o n e d e l s i s t e m a C o n f i n d u s t r i a c h e r a p p r e s e n t a t u t t e l e i m p r e s e d e l s e t t o r e d e l l ' I c t e d i g i t a l e , è m o l t o c h i a r a : p e r n o i i l D i g i t a l N e t w o r k A c t d e v e e s s e r e u n a s e m p l i f i c a z i o n e . N o n d e v e , q u i n d i , c o m p o r t a r e d e g l i a p p e s a n t i m e n t i n o r m a t i v i ” . A d i r l o L e t i z i a P i z z i , D i r e t t o r e G e n e r a l e A n i t e c - A s s i n f o r m , i n o c c a s i o n e d e l l a t a v o l a r o t o n d a o r g a n i z z a t a d a A d n k r o n o s e O p e n G a t e I t a l i a a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a , d a l t i t o l o “ R e t i , c l o u d e r e g o l e : i l c a n t i e r e e u r o p e o d e l D i g i t a l N e t w o r k s A c t ” . “ A n c h e n e l l a l o g i c a d e l d i g i t a l o m n i b u s e u r o p e o , t u t t o d e v e e s s e r e i n u n a c h i a v e d i s e m p l i f i c a z i o n e e a r m o n i z z a z i o n e a l i v e l l o d i r e g o l a m e n t a z i o n e e u r o p e a d e i s i n g o l i S t a t i . P e r n o i è l a p r i o r i t à f o n d a m e n t a l e ” c o n c l u d e .