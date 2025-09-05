M i l a n o , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S o n o i p i l a s t r i d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . E p o s s o n o t r a s f o r m a r s i d a c o n s u m a t o r i d i e n e r g i a i n a l l e a t i p e r l a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e d e l l ' I t a l i a . C o s ì i d a t a c e n t e r s o n o i n g r a d o d i c r e a r e f i n o a 1 5 0 m i l a n u o v i p o s t i d i l a v o r o , e d i c o n t r i b u i r e a l l ' a u m e n t o a n n u a l e d e l P i l n a z i o n a l e f i n o a l 1 5 % . È q u a n t o e m e r g e d a l p o s i t i o n p a p e r " L ' I t a l i a d e i d a t a c e n t e r " r e a l i z z a t o d a T e h a G r o u p i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A 2 A , p r e s e n t a t o o g g i a l F o r u m d i C e r n o b b i o . L o s t u d i o s o t t o l i n e a c o m e i l s e t t o r e s t i a c r e s c e n d o r a p i d a m e n t e i n I t a l i a , t r e d i c e s i m a a l i v e l l o g l o b a l e c o n 1 6 8 s t r u t t u r e . L a L o m b a r d i a i n p a r t i c o l a r e s t a e m e r g e n d o c o m e p o l o s t r a t e g i c o , M i l a n o c o n c e n t r a i l 4 6 % d e l l a p o t e n z a n a z i o n a l e , s u p e r a n d o c i t t à c o m e M a d r i d e Z u r i g o . P e r g a r a n t i r e c h e q u e s t o s v i l u p p o s i a s o s t e n i b i l e , i l r a p p o r t o i d e n t i f i c a q u a t t r o l e v e s t r a t e g i c h e : i l r e c u p e r o d e l c a l o r e d i s c a r t o , c h e p o t r e b b e a l i m e n t a r e i l t e l e r i s c a l d a m e n t o d i c i r c a 8 0 0 . 0 0 0 f a m i g l i e e t a g l i a r e 2 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i C o 2 ; l ' u s o d i a r e e d i s m e s s e p e r i n u o v i i m p i a n t i ; l ' i m p i e g o d i P o w e r p u r c h a s e a g r e e m e n t s p e r c o p r i r e f i n o a l 7 4 % d e l f a b b i s o g n o e n e r g e t i c o c o n f o n t i r i n n o v a b i l i e l a v a l o r i z z a z i o n e d e i r i f i u t i e l e t t r o n i c i ( R a e e ) , c h e p o t r e b b e g e n e r a r e 1 3 3 m i l i o n i d i e u r o a l l ' a n n o . L ' a p p l i c a z i o n e i n t e g r a t a d i q u e s t e l e v e i n u n o s c e n a r i o d i p i e n o s v i l u p p o c o n s e n t i r e b b e u n r i s p a r m i o c o m p l e s s i v o d i 5 , 7 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i C o 2 l ' a n n o , p a r i a l l e e m i s s i o n i d i 1 , 7 m i l i o n i d i c i t t a d i n i , e u n b e n e f i c i o e c o n o m i c o d i c i r c a 1 , 7 m i l i a r d i d i e u r o . B e n e f i c i s i s t e m i c i c h e a n d r e b b e r o a d a g g i u n g e r s i a l c o n t r i b u t o d i c i r c a 5 5 m i l i a r d i d i e u r o a l P i l n a z i o n a l e s t i m a t o p e r i l s e t t o r e . R o b e r t o T a s c a , p r e s i d e n t e d i A 2 A , s o t t o l i n e a c h e i d a t a c e n t e r s o n o " i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e i n g r a d o d i d i v e n t a r e m o t o r i d i s v i l u p p o s e g e s t i t i c o n u n a v i s i o n e c h i a r a e c o n r e s p o n s a b i l i t à " . R e n a t o M a z z o n c i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A 2 A , a g g i u n g e d i v o l e r c o n t r i b u i r e a c r e a r e u n m o d e l l o d i i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à " p e r c h é q u e s t i h u b , s e b e n i n t e g r a t i , p o s s o n o d a r e u n v a l i d o c o n t r i b u t o a l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l e c i t t à " . A n c h e L o r e n z o T a v a z z i , s e n i o r p a r t n e r d i T e h a , h a r i b a d i t o l ' i m p o r t a n z a d i u n a p i a n i f i c a z i o n e s t r a t e g i c a i n t e g r a t a p e r s b l o c c a r e i l p i e n o v a l o r e d e l s e t t o r e , c h e e n t r o i l 2 0 3 0 p o t r e b b e s u p e r a r e i 2 0 0 m i l i a r d i d i e u r o .