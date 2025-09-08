R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o a v r e b b e d o v u t o f a r e c o m e P e d r o S a n c h e z i n S p a g n a c h e h a d e t t o n o a l r i c a t t o d i T r u m p e c o n s e g u i r à g l i o b i e t t i v i N a t o s e n z a a u m e n t a r e l a s p e s a s a c r i f i c a n d o i l w e l f a r e . N o i c o n t i n u e r e m o a i n s i s t e r e e a i n d i c a r e a q u e s t o g o v e r n o d o v e t r o v a r e i 5 m i l i a r d i d a m e t t e r e s u b i t o s u l l a s a n i t à p u b b l i c a p e r a s s u m e r e i m e d i c i e g l i i n f e r m i e r i c h e m a n c a n o n e g l i o s p e d a l i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l T g 3 .