R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i c o n t i n u i a m o a p e n s a r e c h e i l r i c a t t o d i T r u m p p e r l ' a u m e n t o d e l l a s p e s a m i l i t a r e a l 5 % a n d a s s e r e s p i n t o c o m e h a f a t t o P e d r o S a n c h e z , c h e h a c o n f e r m a t o l ' a d e s i o n e a l l a N a t o , d i r a g g i u n g e r e t u t t i g l i o b i e t t i v i d i c a p a c i t à c h e l a N a t o h a s t a b i l i t o . m a d i f a r l o s e n z a l a n e c e s s i t à d i a u m e n t a r e a l 5 % l a s p e s a m i l i t a r e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a T a g a d à s u L a 7 . " P e r l ' I t a l i a r i s c h i e r e b b e d i e s s e r e l a f i n e d e l l o S t a t o s o c i a l e i t a l i a n o , d e l l a s a n i t à p u b b l i c a , d e l l e p e n s i o n i . R i c o r d i a m o a c h i c i s e g u e c o s a v u o l d i r e . V o r r e b b e d i r e s p e n d e r e 4 4 5 m i l i a r d i i n p i ù d i s p e s a m i l i t a r e , d i s i c u r e z z a e d i d i f e s a n e i p r o s s i m i 1 0 a n n i . O r a d a v a n t i a q u e s t o r i c a t t o i l g o v e r n o i t a l i a n o a v r e b b e d o v u t o f a r e e s a t t a m e n t e c o m e l a S p a g n a . N o n v u o l d i r e c h e n o n c i s i a b i s o g n o p e r l ' E u r o p a d i d i f e n d e r s i e d i s i c u r e z z a , m a c o m e d i c i a m o s e m p r e , n o i s i a m o p e r c h é s i s v i l u p p i u n a v e r a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a , c h e n o n è i l r i a r m o d e i s i n g o l i 2 7 e s e r c i t i d e i 2 7 S t a t i e u r o p e i p r i v i d i c o o r d i n a m e n t o t r a d i l o r o . Q u e l l a è u n a c o s a d i v e r s a e n o n a u m e n t a n e m m e n o l a d e t e r r e n z a n e i c o n f r o n t i d e l l e m i n a c c e d i P u t i n " , s o t t o l i n e a l a s e g r e t a r i a d e l P d . " B i s o g n a s i c u r a m e n t e m e t t e r e i n s i e m e l e f o r z e , a u m e n t a r e l ' i n t e r o p e r a b i l i t à d e l l e f o r z e a r m a t e . A b b i a m o t r o p p i d i v e r s i t i p i d i a r m a m e n t i a n c h e s o l t a n t o i n E u r o p a . E c c o , o t t i m i z z a r e q u e l l a s p e s a , s p e n d e r e m e g l i o i n s i e m e , q u e s t a è l a c h i a v e , p e r c h é s i p o t r e b b e b e n f a r e . C o s ì , s p e s i c o s ì , o g n u n o p e r s é , è a n c h e u n m o d o t o t a l m e n t e i n e f f i c i e n t e d i a u m e n t a r e q u e s t a s p e s a m i l i t a r e " , c o n c l u d e l a l e a d e r d e m .