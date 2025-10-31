R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L o S t a t o s o c i a l e è c i ò c h e s i a m o c o m e U n i o n e E u r o p e a . D i f e n d e r l o s i g n i f i c a a v e r e l a f o r z a e l e r i s o r s e p e r f a r l o : s e r v e p i ù d i f e s a e p i ù c r e s c i t a . S e n z a s i c u r e z z a n o n c i s o n o s c u o l e , o s p e d a l i o l i b e r t à d a p r o t e g g e r e , m a s e n z a s v i l u p p o e i n v e s t i m e n t i n o n c i s a r à f u t u r o p e r i l n o s t r o m o d e l l o e u r o p e o ” . C o s ì l a d e p u t a t a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o L i a Q u a r t a p e l l e , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o d i L i b e r t à E g u a l e a L i v o r n o . “ D i f r o n t e a l l ’ a g g r e s s i v i t à r u s s a - p r o s e g u e - a l n u o v o n a z i o n a l i s m o c i n e s e e a l r i t o r n o d e i s o v r a n i s m i , l ’ E u r o p a d e v e r i s p o n d e r e c o n u n a r i f o r m a p r o f o n d a d i s é s t e s s a , c a p a c e d i u n i r e a u t o n o m i a s t r a t e g i c a , c a p a c i t à i n d u s t r i a l e e c o e s i o n e s o c i a l e ” . “ È d i s o n e s t o c o n t r a p p o r r e s p e s e p e r l a d i f e s a e s p e s e p e r l o S t a t o s o c i a l e . C o m e h a s p i e g a t o A n t o n i o C o s t a , c o n s t r u m e n t i c o m e S a f e e l ’ a l l e n t a m e n t o d e l p a t t o d i s t a b i l i t à p o s s i a m o r a f f o r z a r e i n s i e m e l a s i c u r e z z a e i l w e l f a r e , d u e p i l a s t r i c h e s i s o s t e n g o n o a v i c e n d a ” , c o n c l u d e .