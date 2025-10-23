R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o e s p r i m e r e i l m i o r i n g r a z i a m e n t o a l C o l o n n e l l o M a r c o M a r g u t t i p e r l ’ i m p e g n o , l a c o m p e t e n z a e l a d e d i z i o n e c o n c u i h a g u i d a t o i l 1 8 5 º R e g g i m e n t o P a r a c a d u t i s t i R i c o g n i z i o n e A c q u i s i z i o n e O b i e t t i v i ' F o l g o r e ' . H o a v u t o m o d o d i a p p r e z z a r e i l s u o l a v o r o e q u e l l o d e i s u o i u o m i n i e d e l l e s u e d o n n e a n c h e i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e l L a b a r o d e l l o S q u a d r o n e ' F o l g o r e ' , l o s c o r s o g e n n a i o a L i v o r n o " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a . " A l C o l o n n e l l o A l e s s i o D i M a r z i o , c h e o g g i n e a s s u m e i l c o m a n d o , g i u n g a n o l e m i e c o n g r a t u l a z i o n i e i m i g l i o r i a u g u r i d i b u o n l a v o r o , c e r t o c h e s a p r à p r o s e g u i r e c o n l o s t e s s o s p i r i t o d i s e r v i z i o e p r o f e s s i o n a l i t à " , c o n c l u d e .