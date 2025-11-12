Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Lavvocato Massimo Lovati ha ricevuto linvito a comparire come persona interessata dalla Procura di Brescia, che indaga sulla presunta corruzione dellex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Non è indagato". E' quanto rivela in esclusiva "Chi l'ha visto?". "Domani alle 16 -afferma l nuovo portavoce del legale, Alfredo Scaccia-Lovati si presenterà in Procura a Brescia da solo, senza lassistenza di alcun difensore in quanto convocato. Riferirà quanto già dichiarato alla stampa.