R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C o s t r u i r e u n a r e t e s o l i d a t r a p r o f e s s i o n i s t i e s t r u t t u r e s a n i t a r i e è e s s e n z i a l e p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e s u p p o r t o a l l e p e r s o n e s t o m i z z a t e u n a v o l t a d i m e s s e d a l l ' o s p e d a l e " . L o h a s o t t o l i n e a t o C i r o D e R o s a , v i c e p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s t o m i z z a t i ( A i s t o m ) , a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l b a g n o p e r p e r s o n e c o n s t o m i a p r e s s o i l p o l i c l i n i c o C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a . " F a r e r e t e - e v i d e n z i a - s i g n i f i c a a c c o m p a g n a r e c h i , d o p o i l r i c o v e r o , t o r n a a c a s a c o n u n a c o n d i z i o n e c h e c a m b i a l a m o r f o l o g i a d e l p r o p r i o c o r p o " , c o s a c h e " s p e s s o c o m p o r t a m a n c a n z a d i a u t o n o m i a , s o p r a t t u t t o n e g l i a n z i a n i " . I l v i c e p r e s i d e n t e d i A i s t o m r i c o r d a a n c h e l ' i m p o r t a n z a d i u n r e g i s t r o u n i c o d e g l i s t o m a t e r a p i s t i , r e a l i z z a t o p r o p r i o p e r f a c i l i t a r e i l c o n f r o n t o t r a p r o f e s s i o n i s t i . " S e e m e r g e u n d u b b i o s u c o m e a f f r o n t a r e u n p r o b l e m a - s p i e g a - l a r e t e c o n s e n t e d i c h i e d e r e a i u t o e t r o v a r e i n s i e m e l a s o l u z i o n e . I l n o s t r o o b i e t t i v o è o f f r i r e u n v e r o s o s t e g n o a l l e p e r s o n e s t o m i z z a t e : i l m o t t o d e l l a n o s t r a a s s o c i a z i o n e è c h e l a v i t a v a s e m p r e v i s s u t a " .