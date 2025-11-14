B o l o g n a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ A n c i è p e r n o i u n a p p u n t a m e n t o p r e z i o s o , u n l u o g o d i c o n f r o n t o c o n C o m u n i , m i n i s t e r i e a m m i n i s t r a z i o n i c e n t r a l i c o n c u i c o l l a b o r i a m o t u t t o l ’ a n n o ” . L o h a a f f e r m a t o J e s s i c a D e N a p o l i , d i r e t t r i c e a f f a r i i s t i t u z i o n a l i & c o m u n i c a z i o n e d i P a g o P a . D e N a p o l i h a r i c o r d a t o i l m a n d a t o i s t i t u z i o n a l e d i P a g o P a s o t t o l a g u i d a d e l D i p a r t i m e n t o p e r l a T r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e c o n l ' o b i e t t i v o d i r e a l i z z a r e i n f r a s t r u t t u r e t e c n o l o g i c h e s e m p l i c i , s i c u r e e i n t e r o p e r a b i l i . “ I l n o s t r o o b i e t t i v o è e v i t a r e d i s p a r i t à g e o g r a f i c h e e g a r a n t i r e i n c l u s i o n e n e i p r o g e t t i c h e p o r t i a m o a v a n t i ” , h a a g g i u n t o , s o t t o l i n e a n d o i l v a l o r e d e l c o n f r o n t o d i r e t t o c o n g l i e n t i p e r a s s i c u r a r e s o l u z i o n i r e a l m e n t e u t i l i a i t e r r i t o r i .