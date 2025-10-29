R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n p r o v v e d i m e n t o c h e m i r a a r i d u r r e l a c o m p l e s s i t à n o r m a t i v a e a c o o r d i n a r e l e n o r m e e s i s t e n t i i n t e s t i u n i c i o c o d i c i . L ’ o b i e t t i v o è i n t r o d u r r e p r o c e d u r e p i ù r a p i d e e u n i f o r m i e p o t e n z i a r e l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e d i m e n t i a m m i n i s t r a t i v i m a a n c h e m i g l i o r a r e l a c h i a r e z z a e l a q u a l i t à d e l l a l e g i s l a z i o n e a t t r a v e r s o u n r u o l o r a f f o r z a t o d e l P a r l a m e n t o " . C o s i S a v e r i o R o m a n o , c o o r d i n a t o r e p o l i t i c o d i N o i M o d e r a t i e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r l a S e m p l i f i c a z i o n e a l l a C a m e r a . " I l p r o v v e d i m e n t o - p r o s e g u e - s i c o l l o c a n e l s o l c o d e l l a l e g g e n . 2 4 6 / 2 0 0 5 ( l e g g e d i s e m p l i f i c a z i o n e a n n u a l e ) e d e l l e r i f o r m e g i à a v v i a t e c o n i l P n r r i n m a t e r i a d i p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . I l d d l s t a b i l i s c e c h e l a s e m p l i f i c a z i o n e d e v e e s s e r e u n p r o c e s s o c o n t i n u o e m i s u r a b i l e a t t r a v e r s o i n d i c a t o r i d i i m p a t t o ( K P I ) . P r e v i s t o i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a c o m m i s s i o n e p e r l a S e m p l i f i c a z i o n e c h e m i o n o r o d i p r e s i e d e r e , e s t e n d e n d o n e i p o t e r i e p r e v e d e n d o c h e e s p r i m a p a r e r i o b b l i g a t o r i s u i d e c r e t i d i s e m p l i f i c a z i o n e e c o d i f i c a z i o n e " . " I l t e s t o p r e v e d e u n a r e v i s i o n e c o m p l e s s i v a d e l C A D p e r i n t e g r a r e l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i ( S P I D , C I E , A N P R , p a g o P A ) e r a f f o r z a r e l ’ i n t e r o p e r a b i l i t à t r a b a n c h e d a t i p u b b l i c h e t r a m i t e l a P i a t t a f o r m a D i g i t a l e N a z i o n a l e D a t i ( P D N D ) i n t r o d u c e n d o u n p r i n c i p i o d i ' o n c e o n l y ' : i l c i t t a d i n o n o n d e v e f o r n i r e p i ù v o l t e l e s t e s s e i n f o r m a z i o n i a d i v e r s e P A . P o t e n z i a r e i l p r i n c i p i o d e l l a s e m p l i f i c a z i o n e v u o l d i r e f a r c r e s c e r e e b e n e i l P a e s e . E ’ l a l o g i c a d e l f a r e b e n e i n m e n o t e m p o . S e m p l i f i c a z i o n e e d i g i t a l i z z a z i o n e : d a q u e s t o p a s s a i l f u t u r o d e l l ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .