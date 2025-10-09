R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ’ s t a t o a p p r o v a t o q u e s t a m a t t i n a n e l l a c o m m i s s i o n e A t t i v i t à p r o d u t t i v e d e l S e n a t o u n a r t i c o l o p r o p o s t o d a l l a L e g a a l D d l s e m p l i f i c a z i o n e c h e i n t r o d u c e i m p o r t a n t i m o d i f i c h e a l l ' u s o d e l l a d e n o m i n a z i o n e ' a r t i g i a n a t o ' . U n a n o r m a c h e d a u n l a t o s e m p l i f i c a l e p r o c e d u r e d i i s c r i z i o n e a l l ' A l b o p r o v i n c i a l e d e l l e i m p r e s e a r t i g i a n e e a l t e m p o s t e s s o f o r n i s c e u n a m a g g i o r e c h i a r e z z a g i u r i d i c a . V e n g o n o i n f a t t i v i e t a t e d e n o m i n a z i o n i i n g a n n e v o l i c h e r i c h i a m a n o l ' a r t i g i a n a t o p e r i m p r e s e n o n i s c r i t t e a l l ' A l b o e c h e n o n p r o d u c o n o d i r e t t a m e n t e i p r o d o t t i . S o n o p r e v i s t e s a n z i o n i a m m i n i s t r a t i v e d a 2 5 . 0 0 0 e u r o p e r o g n i v i o l a z i o n e " . C o s ì i c o m p o n e n t i L e g a d e l l a c o m m i s s i o n e A t t i v i t à p r o d u t t i v e , G i o r g i o M a r i a B e r g e s i o , v i c e p r e s i d e n t e , G i a n l u c a C a n t a l a m e s s a , r e l a t o r e , e M a r a B i z z o t t o . " S i t r a t t a d i u n a m i s u r a d i b u o n s e n s o c h e v a n e l l a d i r e z i o n e d e l l a t u t e l a d e i c o n s u m a t o r i n o n c h é d e l l e r e a l i i m p r e s e a r t i g i a n e c h e s o n o u n a v e r a e p r o p r i a r i c c h e z z a d e l n o s t r o t e s s u t o e c o n o m i c o e d e l l a n o s t r a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e d ’ e c c e l l e n z a , r i c o n o s c i u t a a n c h e f u o r i i c o n f i n i n a z i o n a l i " , c o n c l u d o n o .