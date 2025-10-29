R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i s i e t e a r r i v a t i a s p e g n e r e l e 1 0 0 c a n d e l i n e d e i v o t i d i f i d u c i a i n q u e s t ’ a u l a . I l c h e l a d i c e l u n g a s u q u a n t o v i f i d i a t e d i v o i s t e s s i e d e l l a v o s t r a m a g g i o r a n z a . A u g u r i ! I l p r o v v e d i m e n t o è t i m i d o e i n s u f f i c i e n t e r i s p e t t o a l l e r e a l i e s i g e n z e d e l P a e s e , e i n t a l u n i c a s i a d d i r i t t u r a r e g r e s s i v o e d a n n o s o p e r l a c o e s i o n e s o c i a l e e l ’ e f f i c i e n z a a m m i n i s t r a t i v a . N o n s i a m o d i f r o n t e a u n a r i f o r m a a u d a c e , m a a u n t e s t o c h e è l o n t a n o d a l ' f a r v o l a r e i l P i l ' , c h e r i s c h i a d i a p p e s a n t i r e l a b u r o c r a z i a e d i f a r a r r e t r a r e a n c h e l a n o s t r a c i v i l t à g i u r i d i c a e c u l t u r a l e . U n d i s e g n o d i l e g g e c h e m e t t e i n s i e m e u n a s e r i e d i n o r m e c h e p o c o h a n n o a c h e v e d e r e c o n l a c o n c o r r e n z a e i l m e r c a t o . L ’ e s e m p i o p i ù d e g r a d a n t e p i ù d e g r a d a n t e p e r l e d o n n e e p e r l a n o s t r a s o c i e t à r i g u a r d a l ' e m e n d a m e n t o p o i r i f o r m u l a t o c h e m i r a a c a n c e l l a r e i l d i v i e t o d i p u b b l i c i t à s e s s i s t a , o m o f o b a e l e s i v a d e l l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a d a i c a r t e l l o n i s t r a d a l i e a u t o s t r a d a l i : u n a l i c e n z a d i i n c i v i l t à " . C o s ì i n t e r v e n e n d o i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l d d l c o n c o r r e n z a l a s e n a t r i c e S a b r i n a L i c h e r i d e l M 5 s . " I l t e s t o s i o c c u p a p o i d e l l a d i s c i p l i n a d e i S e r v i z i P u b b l i c i L o c a l i ( S p l ) . L ' o b i e t t i v o d i c h i a r a t o - p r o s e g u e - è l ' a p e r t u r a a l l a c o n c o r r e n z a e l ' e f f i c i e n t a m e n t o , m a i l r i s u l t a t o p r a t i c o è u n s o v r a c c a r i c o b u r o c r a t i c o e o p e r a t i v o i n a c c e t t a b i l e p e r g l i E n t i L o c a l i , i n p a r t i c o l a r e p e r i C o m u n i d i p i c c o l e e m e d i e d i m e n s i o n i . N e l p r o v v e d i m e n t o v i e n e c h i e s t o a i C o m u n i d i s v o l g e r e u n a r i c o g n i z i o n e d e t t a g l i a t a d i t u t t i i s e r v i z i p u b b l i c i l o c a l i e s i s t e n t i , a p u b b l i c a r e i d a t i i n m o d o t r a s p a r e n t e e a m o t i v a r e i n m o d o s t r i n g e n t e l e s c e l t e r e l a t i v e a l l e m o d a l i t à d i g e s t i o n e . B e n e , t u t t o g i u s t o , m a i n c h e m o d o i n q u a n t o t e m p o , i n q u a l e t e m p o ? " . " E v e n i a m o a l l a p i ù g r a n d e a s s u r d i t à . N e i g i o r n i s c o r s i i l M i n i s t r o T a j a n i h a d e t t o , a p r o p o s i t o d e l l a m a n o v r a , c h e l e b a n c h e n o n s o n o m u c c h e d a m u n g e r e . E b b e n e , i l v i c e p r e s i d e n t e n o n s e m b r a a v e r e l a s t e s s a s e n s i b i l i t à p e r i c o n s u m a t o r i v i s t o c h e è s t a t o p r e v i s t o u n e m e n d a m e n t o c h e c o n s e n t e a g l i o p e r a t o r i t e l e f o n i c i d i a u m e n t a r e l e t a r i f f e t e l e f o n i c h e e l e g a r l e a l l ’ i n f l a z i o n e . M a q u a n d o p e n s e r a n n o i n v e c e d i a d e g u a r e i s a l a r i a l l ’ i n f l a z i o n e ? Q u e l l i n o n s o n o i m p o r t a n t i . C i t r o v i a m o d a v a n t i a d e i R o b i n H o o d c h e r u b a n o a i p o v e r i p e r d a r e a i r i c c h i . i l p r o v v e d i m e n t o è s t a t o i n c a r d i n a t o a l u g l i o : a v r e b b e p o t u t o e s s e r e d i s c u s s o c o n t e m p i e m o d a l i t à a d e g u a t e . I n v e c e i l g o v e r n o h a f a t t o s o l o p a s t i c c i " , c o n c l u d e .