R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a l e g g e a n n u a l e p e r i l m e r c a t o e l a c o n c o r r e n z a d o v r e b b e r a p p r e s e n t a r e u n f o n d a m e n t a l e s t r u m e n t o p e r f a v o r i r e l a c r e s c i t a , l a c o m p e t i t i v i t à e l a m o d e r n i z z a z i o n e d e l P a e s e . M a p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o i l g o v e r n o h a m a n c a t o l ’ o b i e t t i v o . E ’ u n t e s t o c h e n o n i n c i d e s u g l i o s t a c o l i r e g o l a t o r i e a m m i n i s t r a t i v i c h e f r e n a n o l a c o n c o r r e n z a i n I t a l i a , c h e n o n t i e n e c o n t o d e l l e r a c c o m a n d a z i o n i e u r o p e e e d e l l e s e g n a l a z i o n i d e l l ’ A u t o r i t à g a r a n t e d e l l a c o n c o r r e n z a e d e l m e r c a t o e c h e n o n è n e m m e n o c o e r e n t e c o n g l i i m p e g n i d e l P n r r . I n p i ù è s t a t a a p p r o v a t a i n f r e t t a e f u r i a , c o n u n a f o r z a t u r a e c o n l ’ e n n e s i m a f i d u c i a ” . C o s ì i l s e n a t o r e d e l P d A n d r e a M a r t e l l a , c h e h a p a r l a t o i n A u l a i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l d d l c o n c o r r e n z a . " I n o s t r i e m e n d a m e n t i - p r o s e g u e - s u l l ’ A c q u i r e n t e u n i c o p e r c a l m i e r a r e i p r e z z i p e r i c l i e n t i d o m e s t i c i v u l n e r a b i l i , p e r f a v o r i r e v e r a c o m p e t i z i o n e t r a o p e r a t o r i , p e r a v v i a r e d a p a r t e d i A g c o m u n ’ i n d a g i n e s u g l i s q u i l i b r i n e i m e r c a t i d i T l c e m e d i a , p e r l i b e r a l i z z a r e l e p r o m o z i o n i e i s a l d i , p e r g a r a n t i r e l a p a r i t à d i a c c e s s o a l l e i n f r a s t r u t t u r e p o r t u a l i e i s e r v i z i d i p r o s s i m i t à n e i p i c c o l i c o m u n i n o n s o n o r i e n t r a t e n e l t e s t o . N é c ’ è r i e n t r a t o i l d i g i t a l e , c h e v i e n e i g n o r a t o m e n t r e n o i a v e v a m o p r o p o s t o u n ’ a p p o s i t a l e g g e a n n u a l e " . " E ’ r i m a s t a i n v e c e , s e p p u r e m o d i f i c a t a , l a n o r m a v o l u t a d a F d i c h e c a n c e l l a i l d i v i e t o d i c a r t e l l o n i p u b b l i c i t a r i s e s s i s t i , o m o f o b i o b a s a t i s u s t e r e o t i p i d i g e n e r e e c o n f e r m a i l p e r m a n e r e d i u n a c u l t u r a r e t r o g r a d a i n a c c e t t a b i l e . L a d e s t r a h a d o v u t o f a r e m a r c i a i n d i e t r o s u l r i t o r n o a l p a s s a t o d e l ‘ m e r c a t o c o n t r o l l a t o ’ d e l l a p r o t e z i o n e d e l l e l o b b y e s u l l e a s s i c u r a z i o n i . M a l a v e r i t à è c h e i l g o v e r n o M e l o n i h a p a u r a d i d e c i d e r e , n o n v u o l e s c e g l i e r e , n o n v u o l e a p r i r e , n o n v u o l e m o d e r n i z z a r e . P r e f e r i s c e l a r e n d i t a a l l a c o m p e t i z i o n e , l ’ a t t e s a a l c a m b i a m e n t o , l a p r o p a g a n d a a l l e r i f o r m e . P e r n o i i n v e c e l a c o n c o r r e n z a è u n d i r i t t o d e i c i t t a d i n i , f a t t o r e d i c r e s c i t a e s t r u m e n t o d i g i u s t i z i a e c o n o m i c a e s o c i a l e " , c o n c l u d e .