R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A l t r o c h e l e g g e s u l l a c o n c o r r e n z a : q u e s t o p r o v v e d i m e n t o n o n a f f r o n t a i v e r i n o d i d e l P a e s e r e a l e . N o n r i s o l v e l a q u e s t i o n e t a x i , n o n c h i a r i s c e q u e l l a d e i b a l n e a r i e p e r s i n o s u l f r o n t e d e l l a t e l e f o n i a f a p a s s i i n d i e t r o r i s p e t t o a l l e l e n z u o l a t e d i B e r s a n i , t o r n a n d o i n d i e t r o d i v e n t ’ a n n i ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d i I t a l i a V i v a S i l v i a F r e g o l e n t , d i c h i a r a n d o i l v o t o c o n t r a r i o a l d d l C o n c o r r e n z a . “ L ’ I t a l i a h a b i s o g n o d i r e g o l e s e m p l i c i , c e r t e e s t a b i l i , n o n d i n o r m e c h e c a m b i a n o a o g n i s t a g i o n e . L e i m p r e s e c h i e d o n o m e n o b u r o c r a z i a e p i ù c h i a r e z z a , n o n p r o v v e d i m e n t i s p o t . E m e n t r e l ’ E u r o p a c i r i c h i a m a o g n i a n n o p e r i r i t a r d i s u l l a c o n c o r r e n z a , v o i v i o c c u p a t e d i t o g l i e r e i l d i v i e t o d i p u b b l i c i t à s e s s i s t e : u n a s c e l t a i m b a r a z z a n t e c h e c a n c e l l a u n a n o r m a d i c i v i l t à , v o l u t a n e l l a s c o r s a l e g i s l a t u r a d a R a f f a e l l a P a i t a e A l e s s i a R o t t a . A l t r o c h e c o n c o r r e n z a , i n q u e s t o d d l n o n c ’ è n u l l a p e r i l p a e s e r e a l e . C o n q u e s t o p r o v v e d i m e n t o n o n s i l i b e r a l ’ I t a l i a , l a s i b l o c c a ” , c o n c l u d e .