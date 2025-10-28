R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n t i n u i a m o a l e g g e r e a t t a c c h i p r e t e s t u o s i e s t r u m e n t a l i a u n n o s t r o e m e n d a m e n t o a l d d l c o n c o r r e n z a c h e r i g u a r d a l e t a r i f f e t e l e f o n i c h e . N o n s i p u ò f a r f i n t a d i n o n v e d e r e c h e o g g i , i n I t a l i a , v i g e l a l e g g e d e l l a g i u n g l a , c o n p r e z z i c h e v a r i a n o , u n i l a t e r a l m e n t e , d a u n m o m e n t o a l l ' a l t r o . C o s ì , d a t a r i f f e i n i z i a l m e n t e m o l t o b a s s e s i a r r i v a a p a g a r e , n e l g i r o d i p o c h i m e s i , c i f r e d i m o l t o s u p e r i o r i " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a D a r i o D a m i a n i . " N o i s i a m o p e r l a r e g o l a r i t à e l a t r a s p a r e n z a a t u t e l a d e i c o n s u m a t o r i . P e r q u e s t o a b b i a m o p r o p o s t o d e l l e r e g o l e c h i a r e . A f r o n t e d e l l e p o l e m i c h e c h e n e s o n o s c a t u r i t e , a b b i a m o d e c i s o d i r i t i r a r e i l n o s t r o e m e n d a m e n t o . M a c h i e d i a m o d i a p r i r e q u a n t o p r i m a u n t a v o l o d i c o n f r o n t o p e r i n d i v i d u a r e l e m o d a l i t à m i g l i o r i p e r r e g o l a m e n t a r e i l s e t t o r e d e l l e t a r i f f e a t u t e l a d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .