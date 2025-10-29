R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l d i s e g n o d i l e g g e s u l l a c o n c o r r e n z a r a p p r e s e n t a u n p a s s o a v a n t i p e r v e r s o u n ' I t a l i a p i ù c o m p e t i t i v a e c a p a c e d i r i s p o n d e r e a l l e s f i d e d e l m e r c a t o g l o b a l e . U n p r o v v e d i m e n t o c h e s i i n s e r i s c e n e l s o l c o t r a c c i a t o d a l g o v e r n o f i n d a l s u o i n s e d i a m e n t o , r i v o l t o a m o d e r n i z z a r e l ' e c o n o m i a , s e m p l i f i c a r e l e p r o c e d u r e e l i b e r a r e r i s o r s e e d e n e r g i e p o s i t i v e n e l n o s t r o P a e s e . L a c o n c o r r e n z a è u n p r i n c i p i o c a r d i n e d e l l a v i s i o n e d i F o r z a I t a l i a : f a v o r i s c e l a c r e s c i t a , s t i m o l a l ’ i n n o v a z i o n e e p r e m i a i l m e r i t o . Q u e s t o d d l s i m u o v e i n q u e s t a d i r e z i o n e " . C o s ì i l s e n a t o r e e c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o D a r i o D a m i a n i i n t e r v e n e n d o i n A u l a s u l d d l c o n c o r r e n z a . " I d a t i e l e a n a l i s i d e l l ’ A u t o r i t à g a r a n t e d e l l a c o n c o r r e n z a d i m o s t r a n o c h i a r a m e n t e i b e n e f i c i d e l l e l i b e r a l i z z a z i o n i p e r p r o d u t t i v i t à e p r e z z i , e q u e s t o d i s e g n o d i l e g g e s i m u o v e n e l l a s t e s s a d i r e z i o n e . I l t e s t o i n t e r v i e n e i n s e t t o r i c h i a v e c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e i m e r c a t i p i ù t r a s p a r e n t i , c o m p e t i t i v i e d e f f i c i e n t i . I n o l t r e , r i s p o n d e a g l i i m p e g n i d e l P n r r e a g l i o b i e t t i v i e u r o p e i d i c r e s c i t a . P u r c o n s a p e v o l i c h e r e s t a n o m a r g i n i d i m i g l i o r a m e n t o e c h e a l c u n e c a t e g o r i e d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e m e r i t a n o u l t e r i o r e a t t e n z i o n e , c o n s i d e r o q u e s t o p r o v v e d i m e n t o u n p a s s o a v a n t i c o n c r e t o v e r s o u n ’ I t a l i a p i ù c o m p e t i t i v a , m o d e r n a e a t t r a t t i v a " , c o n c l u d e .