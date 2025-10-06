R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a r e s a d e l G o v e r n o M e l o n i a i d a z i a p p l i c a t i d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p , c o m e e r a a m p i a m e n t e p r e v e d i b i l e , s t a d a n n e g g i a n d o i l s i s t e m a p r o d u t t i v o d e l n o s t r o P a e s e , c o m e s i è v i s t o c o n i l d a t o d e l l e e s p o r t a z i o n i v e r s o g l i S t a t i U n i t i c r o l l a t e d e l 2 1 % a d a g o s t o . A i d a z i a l 1 5 % c o n l ’ U E , T r u m p a g g i u n g e l a m i n a c c i a d i d a z i d e l 1 0 7 % d a l 2 0 2 6 s u l l e e s p o r t a z i o n i d i p a s t a i t a l i a n a v e r s o g l i S t a t i u n i t i , u n a l t r o p e z z o f o n d a m e n t a l e d e l m a d e i n I t a l y c h e r i s c h i a d i e s s e r e d u r a m e n t e c o l p i t o " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " È e v i d e n t e l ’ o b i e t t i v o d i T r u m p d i s p i n g e r e a l l a d e l o c a l i z z a z i o n e l e n o s t r e p r o d u z i o n i , c o m e a n n u n c i a t o o g g i d a L a M o l i s a n a c o n l a d i s p o n i b i l i t à a d a p r i r e u n o s t a b i l i m e n t o n e g l i U s a . Q u e s t o d e t e r m i n e r à u n u l t e r i o r e i m p o v e r i m e n t o i n d u s t r i a l e p e r i l n o s t r o P a e s e e g r a v i r i s c h i o c c u p a z i o n a l i . C h i s s à s e a n c h e s t a v o l t a M e l o n i s c e g l i e r à i l s i l e n z i o d i f r o n t e a l r i c a t t o d i T r u m p v e r s o l e n o s t r e i m p r e s e p e r s p o s t a r l e n e g l i U S A . I n s o m m a u n ' a l t r a p r o v a d e l f i n t o p a t r i o t t i s m o d e l g o v e r n o M e l o n i , c h e a n z i c h é d i f e n d e r e g l i i n t e r e s s i i n d u s t r i a l i e o c c u p a z i o n a l i i t a l i a n i p r e f e r i s c e d i f e n d e r e l e s u e a m i c i z i e p o l i t i c h e e i d e o l o g i c h e " . " E d o p o a v e r m i n i m i z z a t o e s o t t o v a l u t a t o p e r m e s i g l i e f f e t t i d e i d a z i a m e r i c a n i i l g o v e r n o M e l o n i a d o g g i n o n h a a n c o r a p r o p o s t o a l c u n a m i s u r a p e r s o s t e n e r e l a d o m a n d a i n t e r n a e l e i m p r e s e . S i d i a n o u n a m o s s a " .