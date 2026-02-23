( A d n k r o n o s ) - " C h i e d i a m o a v o i s o v r a n i s t i , a v o i p a t r i o t i : m a v o i i n q u e s t a g u e r r a d o v e s t a t e ? D a v a n t i a q u e s t e m i n a c c e , i l s i l e n z i o d e l n o s t r o g o v e r n o è s e m p r e p i ù c o m p l i c e , e s e m p r e p i ù s u b a l t e r n o " , h a d e t t o i n a u l a i l d e p u t a t o d i A v s , M a r c o G r i m a l d i , c h i e d e n d o c h e l a p r e m i e r M e l o n i v e n g a a r i f e r i r e i n P a r l a m e n t o . R i c h i e s t a a c u i s i è u n i t o i l P d c o n V i n i c i o P e l u f f o : " Q u e s t o g o v e r n o i n t e n d e a t t i v a r e s t r u m e n t i d i t u t e l a , d i c o m p e n s a z i o n e , p e r i s e t t o r i p i ù c o l p i t i ? I l g o v e r n o i n t e n d e a c c o m p a g n a r e q u e s t e i m p r e s e ? O p p u r e , p e r n o n i n f a s t i d i r e l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p , s c e g l i e r à d i n o n e s p o r s i ? " . D u r a C h i a r a A p p e n d i n o d e i 5 S t e l l e : " L a s o v r a n i s t a G i o r g i a M e l o n i d o v ' è ? D o v e s t a m e n t r e i l n o s t r o e x p o r t e M a d e i n I t a l y v i e n e m a s s a c r a t o ? S a p e t e d o v e s t a ? S t a p r o b a b i l m e n t e g i o c a n d o a n a s c o n d i n o d a q u a l c h e p a r t e a P a l a z z o C h i g i , i n q u e l p o s t o b e l l o e p i e n o d i v e l l u t i . P r e s i d e n t e M e l o n i , n o n s c a p p i . E v e n g a q u i " . I n f i n e , R o b e r t o G i a c h e t t i d i I v : " L a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o o n o r i i l P a r l a m e n t o , v e n g a i n a u l a a c o n f r o n t a r s i . F i n o a q u e s t o m o m e n t o a l d i l à d i q u a l c h e b a l b e t t i o e c a p p e l l e t t o i n m a n o c h e a b b i a m o v i s t o n e l l e a s s i s i i n t e r n a z i o n a l i , i l s i l e n z i o d o m i n a n e l n o s t r o P a e s e e s o p r a t t u t t o i n q u e s t o P a r l a m e n t o . N o i v o r r e m m o c h e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i n t e r r o m p e s s e q u e s t o s i l e n z i o , v e n i s s e i n a u l a e c i d i c e s s e c o s a p e n s a d i q u e l l o c h e è a c c a d u t o e s o p r a t t u t t o d i q u e l l o c h e p o t r à a c c a d e r e e a n c h e d i q u a l e r u o l o s i i n t e n d e r à s v o l g e r e i n E u r o p a " .