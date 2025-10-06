R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " È i n a c c e t t a b i l e c h e l ’ I t a l i a s u b i s c a i n s i l e n z i o u n ’ a g g r e s s i o n e c o m m e r c i a l e s e n z a p r e c e d e n t i c o m e q u e l l a a n n u n c i a t a d a g l i S t a t i U n i t i , c h e c o n d a z i f i n o a l 1 0 7 % m i n a c c i a d i m e t t e r e i n g i n o c c h i o u n a d e l l e e c c e l l e n z e p i ù r i c o n o s c i u t e d e l n o s t r o M a d e i n I t a l y : l a p a s t a , s i m b o l o d e l l a n o s t r a c u l t u r a a g r o a l i m e n t a r e , c o s t r u i t a c o n f a t i c a d a m i g l i a i a d i i m p r e s e e l a v o r a t o r i c h e o g g i r i s c h i a n o d i e s s e r e s p a z z a t i v i a n e l t o t a l e i m m o b i l i s m o d e l g o v e r n o M e l o n i , t r o p p o i m p e g n a t a a c o m p i a c e r e T r u m p i n v e c e d i d i f e n d e r e g l i i n t e r e s s i s t r a t e g i c i d e l n o s t r o P a e s e " . C o s ì i n u n a n o t a P i e r o D e L u c a , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e p o l i t i c h e U e a l l a C a m e r a e n e o s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l P d C a m p a n i a . " S i a m o d i f r o n t e a l l ’ e n n e s i m o a t t o d i f o r z a d i u n ’ a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a c h e - p r o s e g u e - h a p r e s o d i m i r a l ’ I t a l i a a p p r o f i t t a n d o d e l l a d e b o l e z z a p o l i t i c a d i u n g o v e r n o c h e n o n h a a l z a t o l a v o c e , n o n h a m o s s o u n d i t o a B r u x e l l e s e h a l a s c i a t o s o l e l e a z i e n d e i t a l i a n e . S e q u e s t a d e c i s i o n e e n t r e r à i n v i g o r e , d a g e n n a i o l e n o s t r e i m p r e s e n o n p o t r a n n o p i ù e s p o r t a r e p a s t a n e g l i S t a t i U n i t i a c o n d i z i o n i s o s t e n i b i l i , v e r r a n n o e s p u l s e d a u n m e r c a t o s t r a t e g i c o d a 6 7 0 m i l i o n i d i e u r o l ’ a n n o . D a v a n t i a q u e s t o s c e n a r i o d r a m m a t i c o s e r v i v a u n g o v e r n o c a p a c e d i b a t t e r s i c o n s e r i e t à e c r e d i b i l i t à i n o g n i s e d e i s t i t u z i o n a l e , i n v e c e c i r i t r o v i a m o c o n u n e s e c u t i v o i l c u i u n i c o p e n s i e r o è n o n i n t a c c a r e i l r a p p o r t o c o n u n ’ a m m i n i s t r a z i o n e c h e c i s t a t a g l i e g g i a n d o " . " N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e i l d e s t i n o d i u n ’ i n t e r a f i l i e r a v e n g a d e c i s o f u o r i d a i n o s t r i c o n f i n i m e n t r e R o m a t a c e e W a s h i n g t o n d e t t a l e c o n d i z i o n i . S e r v e u n a r e a z i o n e i m m e d i a t a , f o r t e , u n p i a n o s t r a o r d i n a r i o d i d i f e s a d e l M a d e i n I t a l y , u n ’ a z i o n e c o o r d i n a t a c o n l ’ U n i o n e E u r o p e a e m i s u r e c o n c r e t e d i s u p p o r t o p e r l e a z i e n d e c o i n v o l t e , a l t r i m e n t i s a r à c h i a r o a t u t t i c h e i l g o v e r n o M e l o n i è s o l o s p e t t a t o r e i n e r t e d i u n a g u e r r a c o m m e r c i a l e c h e s t a d i s t r u g g e n d o i l n o s t r o s i s t e m a p r o d u t t i v o . I l t e m p o è f i n i t o , o r a s c e l g a d a c h e p a r t e s t a r e : c o n l ’ I t a l i a c h e l a v o r a o c o n c h i l a v u o l e m e t t e r e i n s v e n d i t a " , c o n c l u d e .