R o m a 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i d i f f u s i d a C o n f a r t i g i a n a t o c o n f e r m a n o c h e l a s t r a t e g i a d e l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i d i d i v e r s i f i c a r e i m e r c a t i d i s b o c c o p e r i l n o s t r o e x p o r t , s t a d a n d o i f r u t t i s p e r a t i . D i f r o n t e a i d a z i s t a t u n i t e n s i , l e i m p r e s e i t a l i a n e h a n n o s a p u t o r e a g i r e , a u m e n t a n d o d e l 5 , 3 % l e e s p o r t a z i o n i v e r s o 2 5 m e r c a t i c h i a v e n e i p r i m i q u a t t r o m e s i d e l 2 0 2 5 , c o n p u n t e r e c o r d n e g l i E m i r a t i A r a b i ( + 2 0 , 9 % ) , B r a s i l e ( + 1 4 % ) e S v i z z e r a ( + 1 3 , 1 % ) . È l a d i m o s t r a z i o n e c h e u n a p o l i t i c a e s t e r a e c o n o m i c a l u n g i m i r a n t e p u ò t r a s f o r m a r e u n a c r i s i i n u n ’ o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p e r i l M a d e i n I t a l y " . L o a f f e r m a R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a .