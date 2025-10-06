R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I d a z i U s a d e l 1 0 7 % c o n t r o l a p a s t a s o n o u n a m a z z a t a p e r i p r o d u t t o r i i t a l i a n i e u n r i c a t t o v e r o e p r o p r i o p e r s p o s t a r e l e p r o d u z i o n i o l t r e o c e a n o , c o m e o g g i h a a n n u n c i a t o d i v o l e r f a r e l ’ A d d i L a M o l i s a n a , s t o r i c o p a s t i f i c i o d i C a m p o b a s s o . N o n h a n i e n t e d a d i r e i n p r o p o s i t o G i o r g i a M e l o n i , a s p i r a n t e ' p o n t i e r a ' c o n i l s u o p r e s u n t o a m i c o T r u m p ? Q u a n d o i n i z i e r à a d a l z a r e l a v o c e e a f a r s i r i s p e t t a r e ? C h e f i n e h a f a t t o i l f a n t o m a t i c o p i a n o d i s o s t e g n o a n t i - d a z i a n n u n c i a t o a d a p r i l e ? " . C o s ì s u X i l r e s p o n s a b i l e e c o n o m i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o A n t o n i o M i s i a n i .