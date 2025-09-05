C e r n o b b i o , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o s e s i p o t e v a f a r e m e g l i o l ’ a c c o r d o , d i f f i c i l e d i r l o . M a è u n a c c o r d o d o l o r o s o . L ’ I t a l i a e s p o r t a 6 4 m i l i a r d i d i e u r o a l l ’ a n n o n e g l i U s a , i n t u t t i i s e t t o r i . C i s i a s p e t t a c h e c i s i a u n c a l o d i 7 / 8 m i l i a r d i a l l ’ a n n o . N o n è b a n a l e " . È q u a n t o h a d e t t o E m m a M a r c e g a g l i a , p r e s i d e n t e d i M a r c e g a g l i a H o l d i n g , i n c o l l e g a m e n t o c o n A d n k r o n o s d a l f o r u m T e h a d i C e r n o b b i o . " B i s o g n a f a r e v a r i e c o s e : c o n t i n u a r e a t r a t t a r e – h a i n d i c a t o l ’ i m p r e n d i t r i c e - p e r c h é c i s o n o a n c o r a s e t t o r i d o v e i d a z i s o n o a l 5 0 % c o m e q u e l l o d e l l ’ a c c i a i o . P o i b i s o g n a v e d e r e s u l l a f a r m a c e u t i c a , s u i v i n i , s u l l ’ a l i m e n t a r e , s e s i p u ò f a r e m e g l i o . S e c o n d o m e c ’ è a n c o r a s p a z i o , m a d o b b i a m o a n c h e c e r c a r e a l t r i s p a z i p e r c o m p e n s a r e i l c a l o d e l l e e s p o r t a z i o n i v e r s o d e g l i S t a t i U n i t i ” , h a s p i e g a t o l ’ e x p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a . I P a e s i M e r c o s u r , h a q u i n d i a g g i u n t o , " n o n c o m p e n s a n o c o m p l e t a m e n t e l ’ e x p o r t v e r s o g l i U s a " m a " d o b b i a m o d i v e r s i f i c a r e i l p i ù p o s s i b i l e i n o s t r i m e r c a t i d i s b o c c o . A n d a r e v e r s o u n a c c o r d o d i l i b e r o s c a m b i o è u n ’ o p p o r t u n i t à p e r l e n o s t r e i m p r e s e e v a f a t t o a n c h e c o n a l t r e p a r t i d e l m o n d o , c o m e I n d i a , A u s t r a l i a e I n d o n e s i a , p e r a p r i r e p i ù m e r c a t i p o s s i b i l i . B i s o g n a f a r e i n m o d o c h e i l m e r c a t o u n i c o e u r o p e o , t r a i p i ù g r a n d i d e l m o n d o , c r e s c a d i p i ù c o n m e n o b a r r i e r e i n t e r n e e b u r o c r a z i a , i n m o d o c h e c i p o s s a e s s e r e p i ù d o m a n d a i n t e r n a c h e c o m p e n s i l e e s p o r t a z i o n i " , h a c o n c l u s o M a r c e g a g l i a . I n c o l l e g a m e n t o c o n A d n k r o n o s E m m a M a r c e g a g l i a h a p a r l a t o a n c h e d e l t e m a d e l c o s t o d e l l ' e n e r g i a e l e t t r i c a p e r l e a z i e n d e . " I l t e m a d e l l ’ e n e r g i a è f o n d a m e n t a l e . C ’ è u n p r o b l e m a m o l t o s e r i o : i l c o s t o d e l l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a p e r l e a z i e n d e i t a l i a n e è g r a n d e , a n c h e n e i c o n f r o n t i d e l l e a z i e n d e f r a n c e s i , t e d e s c h e o s v e d e s i . S i è r a g i o n a t o s u l t e m a m a l a v e r i t à è c h e a l m o m e n t o è t u t t o f e r m o . L ' e n e r g y r e l e a s e n o n è u n a r e a l t à , i l g a s r e l e a s e n o n è u n a r e a l t à . P e n s o c h e n e l l a p r o s s i m a f i n a n z i a r i a q u e s t o t e m a v a d a m e s s o a t e r r a a s s o l u t a m e n t e " , h a d e t t o . " C ’ è u n p r o b l e m a d i p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e n e g a t i v a o r a m a i d a d u e a n n i , c i s o n o t a n t i t e m i m a i l p r i m o è i l c o s t o d e l l ’ e n e r g i a . D o b b i a m o t o r n a r e a l n u c l e a r e , c i s e r v o n o s c e l t e a l u n g o t e r m i n e e q u e s t a è f o n d a m e n t a l e ” , h a d e t t o a n c o r a l ’ e x p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a .