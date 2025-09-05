Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - "Non so se si poteva fare meglio laccordo, difficile dirlo. Ma è un accordo doloroso. LItalia esporta 64 miliardi di euro allanno negli Usa, in tutti i settori. Ci si aspetta che ci sia un calo di 7/8 miliardi allanno. Non è banale". È quanto ha detto Emma Marcegaglia, presidente di Marcegaglia Holding, in collegamento con Adnkronos dal forum Teha di Cernobbio. "Bisogna fare varie cose: continuare a trattare ha indicato limprenditrice - perché ci sono ancora settori dove i dazi sono al 50% come quello dellacciaio. Poi bisogna vedere sulla farmaceutica, sui vini, sullalimentare, se si può fare meglio. Secondo me cè ancora spazio, ma dobbiamo anche cercare altri spazi per compensare il calo delle esportazioni verso degli Stati Uniti, ha spiegato lex presidente di Confindustria. I Paesi Mercosur, ha quindi aggiunto, "non compensano completamente lexport verso gli Usa" ma "dobbiamo diversificare il più possibile i nostri mercati di sbocco. Andare verso un accordo di libero scambio è unopportunità per le nostre imprese e va fatto anche con altre parti del mondo, come India, Australia e Indonesia, per aprire più mercati possibili. Bisogna fare in modo che il mercato unico europeo, tra i più grandi del mondo, cresca di più con meno barriere interne e burocrazia, in modo che ci possa essere più domanda interna che compensi le esportazioni", ha concluso Marcegaglia. In collegamento con Adnkronos Emma Marcegaglia ha parlato anche del tema del costo dell'energia elettrica per le aziende. "Il tema dellenergia è fondamentale. Cè un problema molto serio: il costo dellenergia elettrica per le aziende italiane è grande, anche nei confronti delle aziende francesi, tedesche o svedesi. Si è ragionato sul tema ma la verità è che al momento è tutto fermo. L'energy release non è una realtà, il gas release non è una realtà. Penso che nella prossima finanziaria questo tema vada messo a terra assolutamente", ha detto. "Cè un problema di produzione industriale negativa oramai da due anni, ci sono tanti temi ma il primo è il costo dellenergia. Dobbiamo tornare al nucleare, ci servono scelte a lungo termine e questa è fondamentale, ha detto ancora lex presidente di Confindustria.