R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S e c o n f e r m a t o , i l r i n c a r o d e l 1 0 7 % , f r u t t o d e l l a s o m m a t r a i l d a z i o d e l 1 5 % g i à i n v i g o r e e l a m a x i t a r i f f a a g g i u n t i v a , a p p l i c a t a d a l d i p a r t i m e n t o d e l C o m m e r c i o U s a c h e a c c u s a a r b i t r a r i a m e n t e l e a z i e n d e i t a l i a n e d i d u m p i n g , t r a v o l g e r à u n o d e i p r o d o t t i s i m b o l o d e l M a d e i n I t a l y , l a p a s t a i t a l i a n a , c h e p r o p r i o n e g l i U s a h a i l s u o s e c o n d o p i ù i m p o r t a n t e m e r c a t o d i r i f e r i m e n t o " . C o s ì A n t o n e l l a F o r a t t i n i , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a d i M o n t e c i t o r i o , f i r m a t a r i a d i u n a i n t e r r o g a z i o n e a l m i n i s t r o L o l l o b r i g i d a s u l l e m i s u r e c h e i l g o v e r n o i n t e n d e a d o t t a r e . " È a r r i v a t o i l m o m e n t o - p r o s e g u e - c h e i l m i n i s t r o m e t t a i n p r a t i c a l a t u t e l a d e l l a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e c h e h a v o l u t o r i c h i a m a r e n e l l a d e n o m i n a z i o n e d e l d i c a s t e r o , m a c h e p e r o r a è s o l t a n t o u n a s t e r i l e e t i c h e t t a . P i ù c h e s o v r a n i t à , f i n o r a a b b i a m o v i s t o s o t t o m i s s i o n e e d e b o l e z z a v e r s o l ’ a m i c o T r u m p " . " L ’ i m p a t t o s u i c o n s u m a t o r i a m e r i c a n i f r a l ’ a l t r o s a r e b b e i m m e d i a t o . I l c o s t o d i u n p i a t t o d i p a s t a r a d d o p p i e r e b b e , s p i n g e n d o l e f a m i g l i e v e r s o p r o d o t t i ' I t a l i a n s o u n d i n g ' , o v v e r o i m i t a z i o n i p r i v e d i q u a l i t à m a c a m u f f a t e d a i t a l i a n e . U n a d e r i v a c h e , o l t r e a i n g a n n a r e i c o n s u m a t o r i , m i n e r e b b e i l l a v o r o e g l i i n v e s t i m e n t i d i u n ’ i n t e r a f i l i e r a " , c o n c l u d e .