R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I s o l i t i c h i a c c h i e r o n i , M e l o n i e S a l v i n i . A d e s s o c h e s o n o a l g o v e r n o , G i o r g i a M e l o n i a v e v a p r o m e s s o d a z i z e r o c o n g l i S t a t i U n i t i , e i n v e c e h a r i m e d i a t o d a z i a l 1 5 % , c o n i l r i s c h i o c h e s a l t i n o 1 0 0 m i l a p o s t i d i l a v o r o , g r a v i d a n n i p e r l e n o s t r e i m p r e s e e p e r i n o s t r i a g r i c o l t o r i " . C o s ì i l l e a d e r d e l M 5 s , G i u s e p p e C o n t e , i n u n v i d e o s u i s o c i a l . " M a a t t e n z i o n e : T r u m p , g i u s t a m e n t e , h a c a p i t o d i a v e r e a c h e f a r e c o n d e i d i l e t t a n t i e a d e s s o s i è i n g o l o s i t o , c i h a p r e s o g u s t o . H a g i à p r e a n n u n c i a t o : ‘ G u a r d a t e c h e i d a z i l i p o r t o a l 3 5 % ’ . A v e t e p r o m e s s o d i c o m p r a r e d a g l i S t a t i U n i t i . E s ì , p e r c h é h a n n o p r o m e s s o d i a c q u i s t a r e g a s a m e r i c a n o , d i a c q u i s t a r e d a l l ’ i n d u s t r i a d e l l e a r m i , z e r o t a s s e p e r i g i g a n t i d e l w e b . C h e a f f a r o n e , p e r l o r o ” .