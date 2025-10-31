R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " T a j a n i s i d i c e p r e o c c u p a t o p e r i d a z i s u l l a p a s t a , m a d o v r e b b e g u a r d a r e d e n t r o l a s u a m a g g i o r a n z a : h a n n o t r a s f o r m a t o i l s o s t e g n o a T r u m p i n u n a t a s s a p e r l ’ I t a l i a . È i l s u o a l l e a t o d i g o v e r n o , i l v i c e p r e m i e r S a l v i n i , a d a v e r d i c h i a r a t o c h e i d a z i i m p o s t i d a g l i S t a t i U n i t i e r a n o u n ’ o p p o r t u n i t à p e r l ’ I t a l i a . L a p r e m i e r M e l o n i , c h e l a p r o p a g a n d a d i d e s t r a a v e v a d i p i n t o c o m e ‘ p o n t i e r a ’ l ’ E u r o p a e W a s h i n g t o n , c o n l a s u a p o l i t i c a e s t e r a i d e o l o g i c a e s u b a l t e r n a a l l e d e s t r e s o v r a n i s t e è c a u s a d i i s o l a m e n t o d e l l ’ I t a l i a e i n u n d a n n o c o n c r e t o p e r l e n o s t r e i m p r e s e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " O r a T a j a n i s i a p p e l l a a l l ’ U n i o n e E u r o p e a p e r c h i e d e r e s o s t e g n o , m a p r i m a d i c h i e d e r e a i u t o a B r u x e l l e s , d o v r e b b e g u a r d a r e c h i s i e d e t r a i b a n c h i d e l l a s u a m a g g i o r a n z a " , c o n c l u d e .