R o m , 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e l ’ I t a l i a p a g a l e c o n s e g u e n z e d e i d a z i d i T r u m p , c h e c o l p i s c o n o l e n o s t r e i m p r e s e , i l n o s t r o e x p o r t , l e n o s t r e f i l i e r e p r o d u t t i v e , l a d e s t r a i t a l i a n a t a c e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t e r v e n e n d o a d A n d r i a ( B a t ) a d u n a i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e c o n G i o v a n n i V u r c h i o , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c o m u n a l e d i A n d r i a e c a n d i d a t o P d a l l e r e g i o n a l i i n P u g l i a . " M e l o n i e S a l v i n i n o n t r o v a n o i l c o r a g g i o n e m m e n o d i d i f e n d e r e l e a z i e n d e i t a l i a n e , s c h i a c c i a t i d a l l a s u d d i t a n z a p o l i t i c a v e r s o i l o r o a l l e a t i i n t e r n a z i o n a l i . A l t r o c h e p a t r i o t i : s o n o i c u s t o d i d i u n s i s t e m a p a r a l i z z a t o , i n c a p a c e d i a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l P a e s e e d i d i f e n d e r e l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e . U n g o v e r n o f e r m o , d i v i s o e i n c o m p e t e n t e , c h e u s a l a l e g g e d i b i l a n c i o c o m e c a m p a g n a e l e t t o r a l e e a b b a n d o n a l ’ I t a l i a a l s u o d e s t i n o ” , h a a g g i u n t o B o c c i a .