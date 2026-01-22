D a v o s , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D u r a n t e i l d i s c o r s o d i o g g i d i D o n a l d T r u m p a D a v o s , n o n è s f u g g i t o a i f o t o g r a f i i l g r a n d e l i v i d o c h e i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o a v e v a s u l l a m a n o s i n i s t r a , q u a n d o h a p a r l a t o a i l e a d e r e a i f u n z i o n a r i m o n d i a l i d o p o l a c e r i m o n i a d i f i r m a d e l B o a r d o f P e a c e a l W o r l d E c o n o m i c F o r u m . T r u m p s o f f r e d i ' i n s u f f i c i e n z a v e n o s a c r o n i c a ' , c h e p u ò c a u s a r e g o n f i o r e e l i v i d i a l l e c a v i g l i e e a l l e m a n i . I l t y c o o n h a r i c e v u t o l a d i a g n o s i d o p o a v e r n o t a t o u n l e g g e r o g o n f i o r e a l l a m a n o . È s t a t o s o t t o p o s t o a e c o g r a f i e e a u n e s a m e c o m p l e t o . K a r o l i n e L e a v i t t , p o r t a v o c e d i T r u m p a l l a C a s a B i a n c a , h a r i v e l a t o c h e l a r i s o n a n z a m a g n e t i c a n o n h a e v i d e n z i a t o a l c u n a p r o v a d i t r o m b o s i v e n o s a p r o f o n d a o m a l a t t i a a r t e r i o s a . L e s p e c u l a z i o n i s u l l a s a l u t e d i T r u m p s i e r a n o i n t e n s i f i c a t e g i à d o p o c h e e r a s t a t o v i s t o c o n d e i l i v i d i d u r a n t e u n i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n . L a C a s a B i a n c a a v e v a a f f e r m a t o c h e i l i v i d i s o n o c o m p a r s i a c a u s a d e l l e c o n t i n u e s t r e t t e d i m a n o . " I l p r e s i d e n t e T r u m p è u n u o m o d e l p o p o l o , i l s u o i m p e g n o è i n c r o l l a b i l e e l o d i m o s t r a o g n i s i n g o l o g i o r n o " , h a a f f e r m a t o L e a v i t t n e l f e b b r a i o d e l l o s c o r s o a n n o . A g e n n a i o T r u m p h a d i c h i a r a t o a l W a l l S t r e e t J o u r n a l d i a s s u m e r e p i ù a s p i r i n a d i q u a n t o r a c c o m a n d a t o . " D i c o n o c h e l ' a s p i r i n a s i a u t i l e p e r f l u i d i f i c a r e i l s a n g u e , e i o n o n v o g l i o c h e i l s a n g u e d e n s o m i s c o r r a n e l c u o r e " , h a d e t t o . " V o g l i o c h e i l s a n g u e m i s c o r r a n e l c u o r e , b e l l o e f l u i d o " .