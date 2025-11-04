R o m a , 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - L ’ I t a l i a c o n s o l i d a l a s u a p o s i z i o n e t r a i p r o t a g o n i s t i d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e u r o p e a : 1 7 9 d a t a c e n t e r a t t i v i ( e r a n o 1 5 3 n e l 2 0 2 4 ) , u n a s p e s a c l o u d d a 4 , 8 m i l i a r d i d i e u r o ( + 3 0 % i n u n a n n o ) e o l t r e 2 m i l i o n i d i i m p r e s e c h e u t i l i z z a n o s o l u z i o n i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . N u m e r i c h e r a c c o n t a n o u n P a e s e s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a d i g i t a l e e u r o p e a e c h e f a n n o d a s f o n d o a l l a s f i d a r e g o l a t o r i a a p e r t a d a l f u t u r o D i g i t a l N e t w o r k s A c t ( D N A ) . È q u a n t o e m e r s o n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o “ R e t i , c l o u d e r e g o l e : i l c a n t i e r e e u r o p e o d e l D i g i t a l N e t w o r k s A c t ” , o r g a n i z z a t o d a O p e n G a t e I t a l i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A d n k r o n o s , c h e s i è t e n u t o a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e d i R o m a . U n c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , a c c a d e m i c i , i m p r e s e e a u t o r i t à d i r e g o l a z i o n e p e r d i s c u t e r e i l n u o v o q u a d r o n o r m a t i v o c h e l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p r e s e n t e r à e n t r o l a f i n e d e l 2 0 2 5 , d e s t i n a t o a r i d i s e g n a r e l a g o v e r n a n c e d e l l e r e t i d i g i t a l i e u r o p e e . A d a p r i r e i l a v o r i è s t a t a S i l v i a C o m p a g n u c c i , S e n i o r C o n s u l t a n t d i O p e n G a t e I t a l i a , s e g u i t a d a l k e y n o t e s p e e c h d i F e d e r i c o E i c h b e r g , C a p o d i G a b i n e t t o d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , e d a l l ’ i n t e r v e n t o d i L u c a R i g o n i d e l D i p a r t i m e n t o p e r l a T r a s f o r m a z i o n e D i g i t a l e . A l l a t a v o l a r o t o n d a h a n n o p a r t e c i p a t o G i o v a n n i S a n t e l l a , S e g r e t a r i o G e n e r a l e d i A G C o m , G i u s e p p e B i a n c h i d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , S t e f a n o C a v e d a g n a , E u r o p a r l a m e n t a r e e m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l M e r c a t o I n t e r n o e l a P r o t e z i o n e d e i C o n s u m a t o r i , e L e t i z i a P i z z i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i A n i t e c - A s s i n f o r m . I l d i b a t t i t o è s t a t o m o d e r a t o d a G i o r g i o R u t e l l i , V i c e d i r e t t o r e d i A d n k r o n o s . A l c e n t r o d e l c o n f r o n t o l a f u t u r a p r o p o s t a d i D i g i t a l N e t w o r k s A c t , c h e p u n t a a r i f o r m a r e i l C o d i c e e u r o p e o d e l l e c o m u n i c a z i o n i e l e t t r o n i c h e ( E E C C ) p e r a d a t t a r l o a l l ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a e a l n u o v o e q u i l i b r i o c o m p e t i t i v o d e l m e r c a t o d e l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i e d e i s e r v i z i d i g i t a l i . “ I l D i g i t a l N e t w o r k s A c t d e v e e s s e r e l ’ o c c a s i o n e p e r g l i S t a t i m e m b r i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a , e p e r l ’ U n i o n e c o m e t a l e , p e r a r r i v a r e a d u n ’ a r m o n i z z a z i o n e l e g i s l a t i v a , c o n m i s u r e c h e c o n s e n t o n o d i i n v e s t i r e n e l l e i n f r a s t r u t t u r e c o n t e m p i e p r o c e d u r e c e r t i e p e r m e t t a n o l ’ a s s e g n a z i o n e d e l l e f r e q u e n z e i n m o d o t a l e c h e g l i S t a t i m e m b r i p o s s a n o , s u l l a b a s e d e l l a c o n o s c e n z a d e i r i s p e t t i v i m e r c a t i , o p e r a r e a l c u n e s c e l t e e c o n d i v i d e r l e c o n g l i o p e r a t o r i ” , h a d i c h i a r a t o F e d e r i c o E i c h b e r g . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o s o n o s t a t i i l l u s t r a t i i d a t i c h e d e s c r i v o n o l a c r e s c i t a d e l s e t t o r e d i g i t a l e i t a l i a n o . M i l a n o c o n c e n t r a o g g i i l 3 8 % d e i d a t a c e n t e r n a z i o n a l i , s e g u i t a d a R o m a e T o r i n o . L ’ a d o z i o n e d e l c l o u d c o n t i n u a a c r e s c e r e : l ’ 8 4 % d e l l e g r a n d i i m p r e s e e i l 6 7 % d e l l e P M I u t i l i z z a a l m e n o u n a s o l u z i o n e c l o u d , m e n t r e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e r e g i s t r a u n ’ e s p a n s i o n e c o s t a n t e , c o n u n a u m e n t o d e l 3 0 % a n n u o e u n i m p a t t o d i r e t t o s u r i c a v i ( + 2 7 % ) e p r o d u t t i v i t à ( + 6 4 % ) . “ L a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , n e l n o s t r o P a e s e i n p a r t i c o l a r e , p a s s a a t t r a v e r s o l a c o s t r u z i o n e d i u n e c o s i s t e m a c h e r u o t i i n t o r n o a c o n n e t t i v i t à p e r f o r m a n t e , c l o u d e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . ” h a c o m m e n t a t o S i l v i a C o m p a g n u c c i . “ P e r q u a n t o r i g u a r d a c o n n e t t i v i t à e a d o z i o n e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , i d a t i d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , r e c e n t e m e n t e p u b b l i c a t i , m o s t r a n o u n a v a n z a m e n t o , m a è n e c e s s a r i o c h e l ’ I t a l i a a c c e l e r i n e l c o m p l e m e n t o d e l l a c o p e r t u r a i n f i b r a , n o n c h é n e l l o s v i l u p p o d e l 5 G s t a n d a l o n e , s t a n d a r d n o n r a g g i u n t o a l m o m e n t o d a g r a n d i s s i m a p a r t e d e l l a c o p e r t u r a ” . I l D N A - h a r i c o r d a t o O p e n G a t e I t a l i a - s i i n s e r i s c e n e l p e r c o r s o e u r o p e o d e l i n e a t o d a l L i b r o b i a n c o “ H o w t o m a s t e r E u r o p e ’ s d i g i t a l i n f r a s t r u c t u r e n e e d s ? ” e d a i r a p p o r t i D r a g h i e L e t t a , c h e c h i e d o n o d i a c c e l e r a r e s u l l a s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a , s u l l ’ a r m o n i z z a z i o n e d e i m e r c a t i n a z i o n a l i e s u l l a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a e u r o p e a . N e l d i b a t t i t o s i è d i s c u s s o a n c h e d e l l ’ e s p e r i e n z a i t a l i a n a i n m a t e r i a d i r e g o l a z i o n e . C o n l a d e l i b e r a n . 2 0 7 / 2 5 / C O N S , l ’ A G C o m h a e s t e s o i l r e g i m e d i a u t o r i z z a z i o n e g e n e r a l e a l l e C o n t e n t D e l i v e r y N e t w o r k ( C D N ) , q u a l i f i c a n d o l e c o m e “ r i s o r s e c o r r e l a t e d i r e t e ” . U n a d e c i s i o n e c h e , p u r a c c o l t a c o n f a v o r e d a p a r t e d e l l e t e l c o , h a s o l l e v a t o p r e o c c u p a z i o n i d a p a r t e d e i p r o v i d e r c l o u d e d e l l e p i a t t a f o r m e O T T p e r i p o s s i b i l i o n e r i a g g i u n t i v i e l e i m p l i c a z i o n i o p e r a t i v e , p r i m a t r a t u t t e , l a p o s s i b i l e a p p l i c a z i o n e d e l l ’ a r b i t r a t o A g c o m c h e p o t r e b b e t r a d u r s i n e l l ’ a p p l i c a z i o n e d i u n a n e t w o r k f e e . U n o s t u d i o d i P l u m C o n s u l t i n g , c i t a t o d u r a n t e l ’ i n c o n t r o , h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l m e r c a t o d e l l ’ i n t e r c o n n e s s i o n e I P s i s i a d i m o s t r a t o c o m p e t i t i v o a n c h e i n a s s e n z a d i i n t e r v e n t i e x a n t e , a v v e r t e n d o c h e u n e c c e s s o d i r e g o l a z i o n e p o t r e b b e p e n a l i z z a r e l a c o n c o r r e n z a e r a l l e n t a r e l a d i g i t a l i z z a z i o n e e u r o p e a . D a l c o n f r o n t o è e m e r s a l a n e c e s s i t à d i u n n u o v o e q u i l i b r i o r e g o l a t o r i o , c a p a c e d i b i l a n c i a r e i n v e s t i m e n t i , c o n c o r r e n z a e i n n o v a z i o n e , c o n r e g o l e f l e s s i b i l i m a c o e r e n t i t r a i d i v e r s i P a e s i m e m b r i . “ L e r e t i e i l c l o u d n o n s o n o s o l o i n f r a s t r u t t u r e t e c n o l o g i c h e , m a l a b a s e d e l l a s o v r a n i t à e c o n o m i c a e i n d u s t r i a l e d e l l ’ E u r o p a , ” h a c o n c l u s o S i l v i a C o m p a g n u c c i . “ I l D i g i t a l N e t w o r k s A c t d o v r à c o s t r u i r e u n c o n t e s t o n o r m a t i v o s t a b i l e e l u n g i m i r a n t e , i n g r a d o d i a c c o m p a g n a r e l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a e u r o p e o . ” L ’ e v e n t o h a c o n f e r m a t o l a c e n t r a l i t à d e l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i , r e g o l a t o r i e i m p r e s e n e l p r o c e s s o d i d e f i n i z i o n e d e l n u o v o q u a d r o n o r m a t i v o e u r o p e o , p o n e n d o l ’ I t a l i a t r a i P a e s i p i ù a t t i v i n e l d i b a t t i t o s u l f u t u r o d e l l a g o v e r n a n c e d i g i t a l e .