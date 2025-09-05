M i l a n o , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o l ' e s p a n s i o n e d e i d a t a c e n t e r i n c i t t à e u r o p e e c o m e D u b l i n o , L o n d r a , P a r i g i , A m s t e r d a m e F r a n c o f o r t e , è o r a i l t u r n o d e l l e m e t r o p o l i i t a l i a n e , c o n M i l a n o i n p r i m a l i n e a " . C o s ì i l C e o d i A 2 A R e n a t o M a z z o n c i n i a l l ' A d n k r o n o s d o p o l a p r e s e n t a z i o n e a C e r n o b b i o d e l l a r i c e r c a a c u r a d i T e h a G r o u p , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a s o c i e t à m u l t i s e r v i z i q u o t a t a a l l a B o r s a d i M i l a n o . P e r i l m a n a g e r , l a L o m b a r d i a è d e s t i n a t a a d i v e n t a r e u n h u b s t r a t e g i c o p e r l ' e c o n o m i a d i g i t a l e , g r a z i e a u n e c o s i s t e m a i n r a p i d a c r e s c i t a : " L ' I t a l i a o s p i t a 1 6 8 d a t a c e n t e r e d è t r e d i c e s i m a a l i v e l l o m o n d i a l e c o n u n p o t e n z i a l e i m p o r t a n t e . I l s e t t o r e d e i d a t a c e n t e r i n I t a l i a g e n e r a u n v a l o r e e c o n o m i c o s t i m a t o i n 6 0 m i l i a r d i d i e u r o , c o n p r o i e z i o n i c h e i n d i c a n o u n p o s s i b i l e i n c r e m e n t o f i n o a 2 0 0 m i l i a r d i n e i p r o s s i m i a n n i . Q u e s t e i n f r a s t r u t t u r e , o l t r e a c o n t r i b u i r e a l l a c r e s c i t a d e l P i l , o g g i s o n o a l 2 , 8 % m a p o s s o n o a r r i v a r e f i n o a l l ' 8 % , o f f r o n o o p p o r t u n i t à o c c u p a z i o n a l i s i g n i f i c a t i v e , c o n l a p r e v i s i o n e d i c r e a r e f i n o a 1 5 0 . 0 0 0 p o s t i d i l a v o r o " h a s o t t o l i n e a t o M a z z o n c i n i . I l q u a l e h a p e r ò a n c h e r i c o r d a t o l ' i m p a t t o e n e r g e t i c o d e i d a t a c e n t e r , c h e r i c h i e d o n o i n g e n t i q u a n t i t à d i e n e r g i a , e s o l l e v a n o i n t e r r o g a t i v i s u l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . " L a p r o p o s t a - è i l c o m m e n t o d e l m a n a g e r - è t r a s f o r m a r e q u e s t a s f i d a i n u n ' o p p o r t u n i t à , i n t e g r a n d o i d a t a c e n t e r n e l s i s t e m a e n e r g e t i c o n a z i o n a l e a t t r a v e r s o i l r e c u p e r o d e l c a l o r e g e n e r a t o d a i p r o c e s s i d i e l a b o r a z i o n e d e i s e r v e r . I n q u e s t o s e n s o , l a L o m b a r d i a , c o n l a s u a r e t e d i t e l e r i s c a l d a m e n t o e s t e s a e l e a r e e i n d u s t r i a l i d i s m e s s e d o t a t e d i i n f r a s t r u t t u r e e l e t t r i c h e a d a l t a t e n s i o n e , o f f r e u n t e r r e n o f e r t i l e p e r l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a a t t r a v e r s o l ' i n s e d i a m e n t o d i d a t a c e n t e r s o s t e n i b i l i " .