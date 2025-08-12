R o m a , 1 1 a g o . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N o t t i d ' e s t a t e e d i s b a l l o . T r a l e s o s t a n z e v i e t a t e c h e s t a n n o p r e n d e n d o p i e d e s e m p r e d i p i ù t r a i g i o v a n i e u r o p e i c i s o n o l a k e t a m i n a , l a c o c a i n a r o s a o ' T u s i ' o ' T u c i b i ' , o l t r e a l l a c l a s s i c a c o c a i n a . Q u e s t e d r o g h e s o n o t o r n a t e a l c e n t r o d e l l a c r o n a c a p e r l a m o r t e d i a l c u n i t u r i s t i a I b i z a , e s o n o s t a t e c i t a t e a n c h e i n r e l a z i o n e a l c a s o d i D j G o d z i - n o m e d ' a r t e d i M i c h e l e N o s c h e s e - d e c e d u t o s u l l ' i s o l a . O g g i c i s a r à a R o m a l ' a u t o p s i a d e l t r e n t e n n e n a p o l e t a n o m o r t o i l 2 1 l u g l i o s c o r s o e s e n e s a p r à d i p i ù . M a s e m p r e n e l l ' i s o l a , f a m o s a p e r g l i e c c e s s i e l a m o v i d a n o t t u r n a , s i s o n o r e g i s t r a t i a l t r i c a s i s o s p e t t i c o m e 4 t u r i s t i d e c e d u t i p e r o v e r d o s e d a k e t a m i n a , s e c o n d o l a s t a m p a l o c a l e . C o s ' è l a c o c a i n a r o s a ? D i e t r o q u e l l o c h e s e m b r a u n v e z z e g g i a t i v o i n n o c u o - ' T u s i ' o ' T u c i b i ' , i n r e a l t à t r a d u z i o n e f o n e t i c a d i 2 C o 2 C - B , u n p a r t i c o l a r e t i p o d i s o s t a n z a p s i c h e d e l i c a - c ' è u n a m i s c e l a p e r i c o l o s a d i s t u p e f a c e n t i c h e r a r a m e n t e c o n t i e n e d r o g h e 2 C e p i ù c o m u n e m e n t e c o n t i e n e k e t a m i n a e M d m a ( e c s t a s y ) , a v o l t e i n c o m b i n a z i o n e c o n c o c a i n a . E d è p r o p r i o n e l m i x i n a t t e s o c h e r i s i e d e i l p o t e n z i a l e p e r i c o l o . N e l l ' u l t i m a R e l a z i o n e a n n u a l e a l P a r l a m e n t o s u l f e n o m e n o d e l l e t o s s i c o d i p e n d e n z e i n I t a l i a , g l i e s p e r t i e v i d e n z i a n o c o m e " d i p a r t i c o l a r e r i l i e v o l e s e g n a l a z i o n i d i s e q u e s t r i d e l l a ' c o c a i n a r o s a ' , u n a c o m b i n a z i o n e d i M d m a e k e t a m i n a g e n e r a l m e n t e s o t t o f o r m a d i p o l v e r e d i c o l o r e r o s a , n e l l a q u a l e p o s s o n o e s s e r e p r e s e n t i a n c h e a l t r e s o s t a n z e p s i c o a t t i v e q u a l i f e n e t i l a m i n e ( g e n e r a l m e n t e 2 C - B ) , c a n n a b i n o i d i s i n t e t i c i ( a d e s e m p i o A d b - b u t i n a c a ) , c a t i n o n i s i n t e t i c i ( a l f a - P H P ) e a g e n t i d i t a g l i o ( c a f f e i n a ) " . M a i l s i s t e m a d i a l l e r t a r a p i d a p e r l e d r o g h e , " h a i d e n t i f i c a t o 7 9 n u o v e s o s t a n z e p s i c o a t t i v e c i r c o l a n t i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . S i t r a t t a d i s o s t a n z e a p p a r t e n e n t i p r i n c i p a l m e n t e a l l e c l a s s i d e i c a t i n o n i s i n t e t i c i ( 2 7 % ) , d e i c a n n a b i n o i d i s i n t e t i c i ( 2 4 % ) , d e l l e f e n e t i l a m i n e ( 8 % ) e d e g l i o p p i o i d i s i n t e t i c i ( 8 % ) . I l 3 2 % d e l l e s e g n a l a z i o n i i n e n t r a t a p r o v e n i e n t i d a l l ’ I t a l i a h a i n t e r e s s a t o s o s t a n z e d ’ a b u s o c l a s s i c h e , q u a l i d e l t a - 9 - T h c , c o c a i n a , m e t a m f e t a m i n a , M d m a ( e c s t a s y ) , a m f e t a m i n a , e r o i n a , L s d , p s i l o c i n a , G b l " . U n a l t r o a l e r t a r r i v a s u l l a k e t a m i n a , i l c u i c o n s u m o n e l 2 0 2 4 è c r e s c i u t o i n t u t t a I t a l i a , i n l i n e a c o n l ' E u r o p a , c o n i m p e n n a t e a T r i e s t e , B o l o g n a e M i l a n o d o v e i d a t i s a l g o n o f i n o a 3 - 4 v o l t e . E ' l a m a p p a d e l l o s b a l l o c h e e m e r g e d a l l ' a n a l i s i d e l l e a c q u e r e f l u e d i 3 8 c i t t à t r i c o l o r e . L o s t u d i o è s t a t o f i n a n z i a t o d a l D i p a r t i m e n t o P o l i t i c h e a n t i d r o g a d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o e c o m m i s s i o n a t o a l L a b o r a t o r i o d i I n d i c a t o r i e p i d e m i o l o g i c i a m b i e n t a l i d e l l ' I s t i t u t o M a r i o N e g r i , e f a p a r t e d e l l a R e l a z i o n e a n n u a l e a l P a r l a m e n t o s u l f e n o m e n o d e l l e t o s s i c o d i p e n d e n z e i n I t a l i a .