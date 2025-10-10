R o m a , 1 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - D a l 1 6 a l 1 9 o t t o b r e t o r n a a T r e v i s o S t a t i s t i c A l l – F e s t i v a l d e l l a S t a t i s t i c a e d e l l a D e m o g r a f i a , g i u n t o a l l a s u a u n d i c e s i m a e d i z i o n e . I l F e s t i v a l è p r o m o s s o d a I s t i t u t o N a z i o n a l e d i S t a t i s t i c a , S o c i e t à I t a l i a n a d i S t a t i s t i c a e S o c i e t à S t a t i s t i c a C o r r a d o G i n i , c o n i l c o n t r i b u t o e l a p a r t e c i p a z i o n e d i n u m e r o s e u n i v e r s i t à p a r t n e r : U n i v e r s i t à C a ’ F o s c a r i d i V e n e z i a , U n i v e r s i t à d i P a d o v a , U n i v e r s i t à d i B r e s c i a , U n i v e r s i t à d i R o m a L U M S A e U n i v e r s i t à M e r c a t o r u m . A N G I – A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e G i o v a n i I n n o v a t o r i è M a i n P a r t n e r d e l F e s t i v a l , m e n t r e L i n k e d I n è c u l t u r a l p a r t n e r . I l t e m a s c e l t o p e r i l 2 0 2 5 è “ I l f a t t o r e u m a n o . L a v o r o , s o c i e t à , i n t e l l i g e n z e a r t i f i c i a l i : l a r i v o l u z i o n e d e i d a t i ” . P e r q u a t t r o g i o r n i , t r a P i a z z a d e i S i g n o r i , L o g g i a d e i C a v a l i e r i , T e a t r o M a r i o d e l M o n a c o , C a m p u s u n i v e r s i t a r i o C a ’ F o s c a r i , B R a T – B i b l i o t e c a d e i R a g a z z i e l ’ I s t i t u t o T e c n i c o E c o n o m i c o R i c c a t i - L u z z a t t i , s i a l t e r n e r a n n o i n c o n t r i , w o r k s h o p , l a b o r a t o r i , i n t e r v i s t e , s p e t t a c o l i e d i b a t t i t i a p e r t i a t u t t i , c h e m e t t o n o a l c e n t r o d i q u e s t a e d i z i o n e i l v a l o r e d e i d a t i p e r l ’ a n a l i s i , l a c o m p r e n s i o n e e l a p r e v i s i o n e d e i c a m b i a m e n t i c h e i n t e r e s s a n o i l m e r c a t o d e l l a v o r o . I l 1 6 o t t o b r e , p r i m a g i o r n a t a d e l f e s t i v a l , s a r à i n t e r a m e n t e d e d i c a t o a S t a t i s t i c A l l Y o u n g , i l f o r m a t d e l F e s t i v a l p e n s a t o p e r l e s c u o l e e l e n u o v e g e n e r a z i o n i , c o n l a b o r a t o r i , a t t i v i t à e d u c a t i v e e p e r c o r s i e s p e r i e n z i a l i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i i s t i t u t i d e l t e r r i t o r i o . D a l c o n f r o n t o s u l a v o r o , w e l f a r e , I A e n u o v e g e n e r a z i o n i , a l l e c o n v e r s a z i o n i c o n p r o t a g o n i s t i d e l l a p o l i t i c a , d e l l a r i c e r c a e d e l l e i m p r e s e , f i n o a i l a b o r a t o r i p e r s t u d e n t i e f a m i g l i e , S t a t i s t i c A l l o f f r e o l t r e 1 0 0 a p p u n t a m e n t i : S t a t i s t i c A l l Y o u n g : a t t i v i t à e d u c a t i v e e l a b o r a t o r i p e r s c u o l e d i o g n i o r d i n e e g r a d o ; S t a t i s t i c A l l P o p : t a l k d i v u l g a t i v i e w o r k s h o p ; S t a t i s t i c A l l S p e e c h : c o n f r o n t i e c o n v e r s a z i o n i c o n a c c a d e m i c i , g i o r n a l i s t i , i m p r e s e , i s t i t u z i o n i ; S t a t i s t i c A l l S h o w : m o m e n t i c u l t u r a l i e t e a t r a l i . I n t e r v e r r a n n o , f r a g l i a l t r i , r a p p r e s e n t a n t i d i G o v e r n o e d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l l a c u l t u r a d i g i t a l e : M a r i n a C a l d e r o n e ( M i n i s t r a d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i ) , C e l i n a R a m j o u e ( C o m m i s s i o n e E u r o p e a ) , M a r c e l l o A l b e r g o n i ( L i n k e d I n I t a l i a ) , C h i a r a S a r a c e n o ( U n i v e r s i t à d i T o r i n o ) , T i z i a n o T r e u ( U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d i M i l a n o ) , M a u r i z i o S a c c o n i ( A s s o c i a z i o n e A m i c i d i M a r c o B i a g i ) , R i c c a r d o F o r n a s i e r ( C o n f i n d u s t r i a V e n e t o ) . A c c a n t o a l o r o , d o c e n t i u n i v e r s i t a r i , r i c e r c a t o r i , g i o r n a l i s t i , i m p r e n d i t o r i e d i v u l g a t o r i p o r t e r a n n o p r o s p e t t i v e d i v e r s e s u l f u t u r o d e l l a v o r o , l a s o c i e t à c h e c a m b i a e l ’ i m p a t t o d e l l e i n t e l l i g e n z e a r t i f i c i a l i . D u r a n t e i g i o r n i d e l f e s t i v a l s a r a n n o p r e s e n t i i P r e s i d e n t e d i I s t a t , F r a n c e s c o M a r i a C h e l l i , d i S i s M a r c e l l o C h i o d i e d e l l a S o c i e t à S t a t i s t i c a C o r r a d o G i n i , G i a c o m o M a s u c c i . l l p o m e r i g g i o d i v e n e r d ì 1 7 o t t o b r e s i a p r i r à c o n i l “ C a f f è S t a t i s t i c o ” , c h e v e d r à p r o t a g o n i s t i l a M i n i s t r a d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i M a r i n a C a l d e r o n e , i l P r e s i d e n t e I s t a t F r a n c e s c o M a r i a C h e l l i e C e l i n a R a m j o u é , r a p p r e s e n t a n t e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a e V i c e d i r e t t r i c e p e r l a T r a s f o r m a z i o n e D i g i t a l e e i D a t i p r e s s o i l C e n t r o C o m u n e d i R i c e r c a ( J R C ) d i I s p r a . T r e v o c i a f f r o n t e r a n n o , d a p r o s p e t t i v e d i v e r s e , i l t e m a d e l l e p o l i t i c h e a t t i v e , d e i d a t i e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I n s e g u i t o 1 7 s u l t e m a d e l l e a s p i r a z i o n i e d e l l e e v e n t u a l i d i s c r e p a n z e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e i p r o g e t t i d i v i t a d e l l e g i o v a n i d o n n e r i s p e t t o a i g i o v a n i u o m i n i i n t e r v e r r à l a p r o f e s s o r e s s a P a o l a V i l l a n e l w o r k s h o p S t a t i s t i c A l l P o p d a l t i t o l o “ D o n n e , l a v o r o e d a t i ” . C o m e s e m p r e , n o n m a n c h e r a n n o g l i o r m a i a t t e s i S p r i t z S t a t i s t i c i c h e c h i u d e r a n n o l a g i o r n a t a . L a s o c i o l o g a F r a n c e s c a C o i n , a u t r i c e d e l l i b r o “ L e g r a n d i d i m i s s i o n i ” ( E i n a u d i ) , d i a l o g h e r à c o n i l g i o r n a l i s t a F a b i o I n s e n g a , A d n K r o n o s , p e r l e g g e r e a t t r a v e r s o d a t i e s t o r i e u n a d e l l e t r a s f o r m a z i o n i p i ù r a d i c a l i d e l n o s t r o t e m p o : i l r i f i u t o d e l l a v o r o c o m e u n i c a m i s u r a d i v a l o r e e l a r i c e r c a d i n u o v e f o r m e d i v i t a . S t a t i s t i c A l l 2 0 2 5 h a i l p a t r o c i n i o d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o , d e l l a R e g i o n e V e n t o , d e l l a c i t t à d i T r e v i s o e d e l l a F E R P I - F e d e r a z i o n e R e l a z i o n i P u b b l i c h e I t a l i a n a . M e d i a p a r t n e r d e l l ’ e v e n t o s o n o R a i P u b b l i c a U t i l i t à e R a i I s o R a d i o , c o n s e r v i z i , d i r e t t e , i n t e r v i s t e e i n t e r p r e t i L I S ; A d n k r o n o s c o n u n o s p e c i a l e o n l i n e ; D i g i t a l e P o p o l a r e c o n f o c u s s u i n n o v a z i o n e e c u l t u r a d i g i t a l e ; G r e e n C o m e c o n a p p r o f o n d i m e n t i s u s o s t e n i b i l i t à ; R a d i o U n i M e r c a t o r u m , R a d i o W o w , C o m p a n y e P a d o v a c o n p r o g r a m m i d e d i c a t i ; T h e I t a l i a n G l o b e c o n c o n t e n u t i p e r i l p u b b l i c o i n t e r n a z i o n a l e . A l i c e G a b r i e l i , d a t a j o u r n a l i c e , è D i g i t a l A m b a s s o r d e l F e s t i v a l .