K i e v , 2 5 a g o . ( A d n k r o n o s ) - V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a d e f i n i t o r e C a r l o u n a " v e r a f o n t e d i i s p i r a z i o n e " d o p o c h e i l m o n a r c a h a i n v i a t o u n a l e t t e r a d i s o s t e g n o i n o c c a s i o n e d e l G i o r n o d e l l ' I n d i p e n d e n z a d e l l ' U c r a i n a , c h e c a d e v a i e r i 2 4 a g o s t o . I n u n m e s s a g g i o p u b b l i c a t o s u X , i l r e h a e s p r e s s o l a s u a " p i ù g r a n d e e p r o f o n d a a m m i r a z i o n e " p e r i l p o p o l o u c r a i n o c h e c o n t i n u a a d i f e n d e r e i l p r o p r i o P a e s e d a l l ’ i n v a s i o n e r u s s a , e h a c h i e s t o u n a " p a c e g i u s t a e d u r a t u r a " i n U c r a i n a . " C o n t i n u o a p r o v a r e l a p i ù g r a n d e e p r o f o n d a a m m i r a z i o n e p e r l ' i n d i s t r u t t i b i l e c o r a g g i o e l o s p i r i t o d e l p o p o l o u c r a i n o " , h a s c r i t t o i l s o v r a n o . " C o n t i n u o a s p e r a r e c h e i n o s t r i P a e s i s a r a n n o i n g r a d o d i c o n t i n u a r e a c o l l a b o r a r e s t r e t t a m e n t e p e r r a g g i u n g e r e u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a i n U c r a i n a " . Z e l e n s k y h a a f f e r m a t o d i e s s e r e " g r a t o a S u a M a e s t à , i l r e C a r l o I I I , e a l l a f a m i g l i a r e a l e , p e r i s u o i c o r d i a l i a u g u r i a t u t t i g l i u c r a i n i n e l g i o r n o d e l l a n o s t r a I n d i p e n d e n z a " . I l p r e s i d e n t e u c r a i n o h a a g g i u n t o : " L e g e n t i l i p a r o l e d i S u a M a e s t à s o n o u n a v e r a i s p i r a z i o n e p e r i l n o s t r o p o p o l o d u r a n t e i l d i f f i c i l e p e r i o d o d i g u e r r a . A p p r e z z i a m o l a l e a d e r s h i p d e l R e g n o U n i t o n e l s o s t e n e r e l ' U c r a i n a e l a n o s t r a g i u s t a c a u s a : d i f e n d e r e l a l i b e r t à d a l l a t i r a n n i a e g a r a n t i r e u n a p a c e d u r a t u r a i n U c r a i n a e i n t u t t a E u r o p a " . I e r i l ' U c r a i n a h a c e l e b r a t o i 3 4 a n n i d a l l ' u s c i t a d e l P a e s e d a l l ' U n i o n e S o v i e t i c a . O l t r e 2 . 0 0 0 r e c l u t e u c r a i n e h a n n o f e s t e g g i a t o i n s i e m e a l p e r s o n a l e b r i t a n n i c o p r e s s o u n c e n t r o d i a d d e s t r a m e n t o I n t e r f l e x . U n p o r t a v o c e d e l g o v e r n o b r i t a n n i c o h a d i c h i a r a t o : " S i a m o s o l i d a l i c o n i l p o p o l o u c r a i n o , c o m p r e s i c o l o r o c h e h a n n o t r o v a t o u n a s e c o n d a c a s a q u i n e l R e g n o U n i t o , a c a u s a d e l l a c o n t i n u a a g g r e s s i o n e r u s s a " .