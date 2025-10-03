L o n d r a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n ' i n t e r v i s t a i n f o r m a l e l a d d o v e t u t t o t i a s p e t t e r e s t i t r a n n e l ' i n f o r m a l i t à . M a a c c a d e p r o p r i o q u e s t o , c o n i l p r i n c i p e W i l l i a m , f u t u r o r e m a a n c h e u o m o a l p a s s o c o n i t e m p i . E c h e d e l i n e a , s o t t o q u e s t o a s p e t t o , l a m o n a r c h i a c h e v e r r à . N e s s u n s a l o t t o e n e s s u n c o p i o n e p r e c o n f e z i o n a t o , m a t u t t o è f l u i d o e n a t u r a l e n e l l a c o n v e r s a z i o n e , p r o p r i o c o m e f r a d u e a m i c i , c o n l ' a t t o r e d i ' A m e r i c a n P i e ' , E u g e n e L e v y , p e r i l p r o g r a m m a d i A p p l e T v ' T h e R e l u c t a n t T r a v e l l e r ' , d u r a n t e u n a p a s s e g g i a t a a l p a r c o d i W i n d s o r , c o n c a n e a l s e g u i t o . I l p r i m o g e n i t o d i r e C a r l o è f u o r i d a g l i s c h e m i a n c h e p e r l ' a m b i e n t a z i o n e d e l l e r i p r e s e , i n u n c o n t e s t o f a m i l i a r e , d o v e a p p a r e r i l a s s a t o e p a r l a l i b e r a m e n t e , p e r f i n o d i t e m i d e l i c a t i , c o m e l a m a l a t t i a d e l p a d r e e q u e l l a d i K a t e . L ' i n t e r v i s t a t o r e h a e v i t a t o , s ì , l e d o m a n d e s u l r a p p o r t o c o n i l f r a t e l l o H a r r y , c o s ì c o m e q u e l l e s u l l o z i o A n d r e a , a l c e n t r o d e l l o s c a n d a l o E p s t e i n , m a W i l l i a m h a c o m u n q u e d e t t o m o l t o s u c h e t i p o d i r e s a r à : " I l c a m b i a m e n t o è n e i m i e i p r o g r a m m i " , h a a n n u n c i a t o , s o t t o l i n e a n d o d i n o n v o l e r e s s e r e " s o f f o c a t o d a l l a s t o r i a " . " V o g l i o c r e a r e u n m o n d o i n c u i m i o f i g l i o s i a o r g o g l i o s o d i c i ò c h e f a c c i a m o , u n m o n d o e u n l a v o r o c h e a b b i a n o u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e " , h a a f f e r m a t o . I n s o m m a , l a s u a v i s i o n e d e l l a m o n a r c h i a è r i v o l t a a l f u t u r o , n o n a l p a s s a t o . A n c h e s e i n l u i r e s t a v i v o i l r i c o r d o d e l l a n o n n a , l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I , v e r a f o n t e d i i s p i r a z i o n e . R i g u a r d o a l s u o p r o g r a m m a d i c a m b i a m e n t o , W i l l i a m h a d e t t o : " L o a c c e t t o e m i p i a c e q u e s t o c a m b i a m e n t o , n o n l o t e m o . È p r o p r i o q u e s t o c h e m i e n t u s i a s m a , l ' i d e a d i p o t e r a p p o r t a r e u n c a m b i a m e n t o . N o n u n c a m b i a m e n t o r a d i c a l e , m a c a m b i a m e n t i c h e r i t e n g o n e c e s s a r i " . E h a a g g i u n t o : " P e n s o c h e s i a m o l t o i m p o r t a n t e c h e l a t r a d i z i o n e p e r d u r i , e l a t r a d i z i o n e h a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e i n t u t t o q u e s t o . M a c i s o n o a n c h e m o m e n t i i n c u i s i g u a r d a a l l a t r a d i z i o n e e c i s i c h i e d e : ' È a n c o r a a d a t t a a l l o s c o p o o g g i ? È a n c o r a l a c o s a g i u s t a d a f a r e ? S t i a m o a n c o r a f a c e n d o e o t t e n e n d o i l m a s s i m o i m p a t t o p o s s i b i l e ? ' " . A l l a d o m a n d a d i L e v y , s t a r d e l l a f a m o s a s e r i e t e l e v i s i v a S c h i t t ' s C r e e k , s e p e n s a s p e s s o a q u a n d o d i v e n t e r à r e , W i l l i a m h a r i s p o s t o : " N o n è q u a l c o s a a c u i p e n s o q u a n d o m i s v e g l i o l a m a t t i n a , p e r c h é c i ò c h e m i m o t i v a è e s s e r e a u t e n t i c o , e s s e r e m e s t e s s o e g e n u i n o . E p o i , p u o i a g g i u n g e r e q u a l s i a s i e t i c h e t t a e r u o l o c h e n e c o n s e g u e , m a s e n o n s o n o f e d e l e a m e s t e s s o e n o n s o n o f e d e l e a c i ò c h e r a p p r e s e n t o e i n c u i c r e d o , a l l o r a n o n i m p o r t a d a v v e r o c h i s e i , s i p e r d e t u t t o . P r e n d o s u l s e r i o i m i e i r u o l i e l e m i e r e s p o n s a b i l i t à , m a è i m p o r t a n t e , c o m e t i h o d e t t o p r i m a , n o n s e n t i r t i c o m e s e f o s s e r o l o r o a p o s s e d e r e t e : d e v i e s s e r e t u a p o s s e d e r e l o r o " . P e r o r a , W i l l i a m g i r a p e r i l C a s t e l l o d i W i n d s o r i n m o n o p a t t i n o e l e t t r i c o , m a s i d e s c r i v e a n c o r a c o m e " u n a p e r s o n a r i t a r d a t a r i a " . L a s u a b e v a n d a p r e f e r i t a è u n a p i n t a d i s i d r o d o l c e . A t t u a l m e n t e - r a c c o n t a - n e s s u n o d e i s u o i f i g l i h a u n t e l e f o n o p r o p r i o , c o s a s u c u i l u i e l a p r i n c i p e s s a s o n o m o l t o s e v e r i , h a d e t t o . D a b a m b i n o , a m a v a c o r r e r e s u i p a v i m e n t i i n l e g n o d e l m a n i e r o i n s i e m e a i s u o i c u g i n i , c e r c a n d o d i e v i t a r e d i f a r s i m a l e . O r a i s u o i f i g l i f a n n o l o s t e s s o , m a i l p a v i m e n t o è s t a t o r i c o p e r t o d i m o q u e t t e , q u i n d i è m e n o p e r i c o l o s o . I l m o m e n t o p i ù t o c c a n t e è s t a t o q u a n d o W i l l i a m h a p a r l a t o d e l c a n c r o d e l l a m o g l i e e d e l p a d r e . U s a i l t e r m i n e " s o p r a f f a t t o " p e r d e s c r i v e r e c o m e a v o l t e s i è s e n t i t o n e l l ' u l t i m o a n n o e m e z z o . U n ' e s p e r i e n z a s c o n v o l g e n t e p e r l u i e l a s u a f a m i g l i a , c h e h a o v v i a m e n t e r a f f o r z a t o i l s u o d e s i d e r i o d i m e t t e r e a l p r i m o p o s t o l a m o g l i e e i f i g l i . " È i m p o r t a n t e e s s e r c i l ' u n o p e r l ' a l t r o e r a s s i c u r a r e i b a m b i n i c h e t u t t o v a b e n e " , h a d e t t o .