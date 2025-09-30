L o n d r a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - T u t t i c o n t r o i d u c h i d i Y o r k . D o p o e s s e r c a d u t i i n d i s g r a z i a - i l p r i n c i p e A n d r e a , p e r a v e r f r e q u e n t a t o J e f f r e y E p s t e i n e a v e r u s u f r u i t o d e l l a s u a m e d i a z i o n e p e r s e r v i z i a d i r p o c o d i s c u t i b i l i , e l ' e x m o g l i e , l a d u c h e s s a S a r a h F e r g u s o n , p e r a v e r i n d i r i z z a t o u n a l e t t e r a a l f i n a n z i e r e c a d u t o i n d i s g r a z i a , d e f i n e n d o l o s u o " a m i c o s u p r e m o " - d o p o c h e r e C a r l o h a f a t t o s a p e r e a l f r a t e l l o c h e q u e s t ' a n n o n o n s a r à o s p i t e g r a d i t o a l l a c e r i m o n i a d i N a t a l e e a q u a l s i a s i a l t r o f e s t e g g i a m e n t o f u t u r o , e , a n c o r a , d o p o c h e l e f i g l i e d e l d u c a e d e l l a d u c h e s s a , l e p r i n c i p e s s e B e a t r i c e e d E u g e n i a d i Y o r k , i m b a r a z z a t i s s i m e , s i d i c e c h e n o n s a p p i a n o a n c o r a s e u n i r s i p e r l e f e s t i v i t à n a t a l i z i e a i r e a l i n e l l a t e n u t a d i S a n d r i n g h r a m , d a d o v e i g e n i t o r i s o n o s t a t i e s c l u s i , è a d e s s o l ' o r a d e l l ' e r e d e a l t r o n o , i l p r i n c i p e W i l l i a m , c h e r i m p r o v e r a l o z i o . I f a t t i r i s a l g o n o a l 1 6 s e t t e m b r e , d u r a n t e i f u n e r a l i d e l l a d u c h e s s a d i K e n t n e l l a c a t t e d r a l e d i W e s t m i n s t e r , m a c i r c o l a i n q u e s t e o r e u n v i d e o c h e m o s t r a i l p r i m o g e n i t o d i r e C a r l o c o p r i r s i l a b o c c a p e r d i r e q u a l c o s a a l l o z i o c h e g l i s t a a f f i a n c o . Q u e s t o q u a l c o s a , s e c o n d o u n a f o n t e c h e h a p a r l a t o c o n i l D a i l y M a i l , è u n r i m p r o v e r o a l d u c a , c h e i n p r e c e d e n z a s t a v a i n o p p o r t u n a m e n t e s o r r i d e n d o i n u n ' o c c a s i o n e t r i s t e e s o l e n n e . E i l p r i n c i p e W i l l i a m a v r e b b e n a s c o s t o l e b o c c a p e r n o n p e r m e t t e r e a n e s s u n o d i l e g g e r e i l s u o l a b i a l e o a s c o l t a r e l e s u e p a r o l e , r i v o l t e s o l t a n t o a d A n d r e a . N e l v i d e o , W i l l i a m a p p a r e p r o f o n d a m e n t e a d i s a g i o e s e m b r a v o l e r i n t e r r o m p e r e q u a l s i a s i c o n v e r s a z i o n e c o n A n d r e w , c h e i m p r o v v i s a m e n t e a s s u m e u n ' a r i a i m b a r a z z a t a . L a f o n t e h a a g g i u n t o c h e " W i l l i a m è p i u t t o s t o e s p e r t o d i m e d i a e a v r e b b e s a p u t o c h e A n d r e w s a r e b b e s t a t o i m b a r a z z a t o e i n o l t r e n o n v o l e v a e s s e r e v i s t o c h i a c c h i e r a r e c o n s u o z i o " . U n ' a l t r a f o n t e h a d i c h i a r a t o l a s c o r s a s e t t i m a n a a l D a i l y M a i l c h e W i l l i a m c o n s i d e r a i l d u c a e l a d u c h e s s a d i Y o r k u n a " c o p p i a d i o p p o r t u n i s t i " e s t a e s o r t a n d o i l p a d r e a p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a e n t r a m b i a c a u s a d e l l o s c a n d a l o E p s t e i n . P u r n o n v o l e n d o l i a t t o r n o a N a t a l e , s e m b r a c h e i n f o n d o i l r e n e a p p r e z z i l a l e a l t à n e i c o n f r o n t i d e l l a f a m i g l i a r e a l e .