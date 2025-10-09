L o n d r a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - R e C a r l o s a r à i l p r o t a g o n i s t a d i u n n u o v o d o c u m e n t a r i o s u l l a s u a b a t t a g l i a d i u n a v i t a p e r " a r m o n i z z a r e n a t u r a e u m a n i t à " . N e l l u n g o m e t r a g g i o , i l c u i t i t o l o p r o v v i s o r i o è ' F i n d i n g H a r m o n y : A K i n g ' s V i s i o n ' , c h e v e r r à t r a s m e s s o s u P r i m e V i d e o i n o l t r e 2 4 0 P a e s i i n t u t t o i l m o n d o a l l ' i n i z i o d e l 2 0 2 6 , i l s o v r a n o a v v e r t e c h e n o n è m a i s t a t o c o s ì i m p o r t a n t e " p r o t e g g e r e e d a r e p r i o r i t à " a l p i a n e t a . C o n t i e n e i n o l t r e l e r i f l e s s i o n i d e l r e s u l s u o i m p e g n o p e r p r o m u o v e r e u n m o n d o s o s t e n i b i l e , a t t r a v e r s o l a v i s i o n e d i s p e c i a l i f i l m a t i d ' a r c h i v i o r i s a l e n t i a d e c e n n i f a . D o p o l ' a n n u n c i o d e l d o c u m e n t a r i o , C h a r l e s h a a f f e r m a t o d i s p e r a r e c h e p o s s a i s p i r a r e a l t r i a p r o t e g g e r e i l p i a n e t a , d o p o a v e r t r a s c o r s o l a m a g g i o r p a r t e d e l l a s u a v i t a i n c o r a g g i a n d o l e p e r s o n e a " l a v o r a r e c o n l a n a t u r a , p i u t t o s t o c h e c o n t r o d i e s s a " . " M a i c o m e o g g i è i m p o r t a n t e c h e i l m o n d o c o m p i a u n o s f o r z o c o n c e r t a t o p e r p r o t e g g e r e e d a r e p r i o r i t à a l n o s t r o p i a n e t a e p e r r i p r i s t i n a r e i l n o s t r o r a p p o r t o c o n e s s o " , h a a f f e r m a t o i l m o n a r c a i n m e r i t o a l p r o g e t t o . I l r e h a d i c h i a r a t o c h e l a s u a " s p e r a n z a p i ù g r a n d e è c h e q u e s t o d o c u m e n t a r i o p o s s a i n c o r a g g i a r e u n n u o v o p u b b l i c o a d a p p r e n d e r e l a f i l o s o f i a d e l l ' a r m o n i a e f o r s e i s p i r a r e l o s t e s s o s e n s o d i d e t e r m i n a z i o n e c h e h a d a t o a m e p e r c o n t r i b u i r e a c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù s o s t e n i b i l e " . C a r l o è g i à a p p a r s o i n u n d o c u m e n t a r i o d e l l a B b c , g i r a t o d i e t r o l e q u i n t e , s u l l ' i n c o r o n a z i o n e , m a q u e l l o i n u s c i t a a v r à u n a p p r o c c i o p i ù i n s o l i t o n e l l ' a n a l i z z a r e l e s u e c o n v i n z i o n i . " P e r g r a n p a r t e d e l l a m i a v i t a h o c e r c a t o d i p r o m u o v e r e e i n c o r a g g i a r e m o d i i n c u i p o s s i a m o l a v o r a r e c o n l a n a t u r a , p i u t t o s t o c h e c o n t r o d i e s s a . I n a l t r e p a r o l e , p e r r i p r i s t i n a r e l ' e q u i l i b r i o d e l n o s t r o p i a n e t a , s o t t o p o s t o a c o s ì t a n t o s t r e s s " , h a s p i e g a t o i l s o v r a n o , i l c u i i n t e n t o è q u e l l o d i m o s t r a r e c o m e g l i e s s e r i u m a n i s i a n o " p a r t e d e l l a n a t u r a , n o n s e p a r a t i d a e s s a " e c o m e u n s a n o l e g a m e c o n l a n a t u r a s i a " a l c e n t r o d e l b e n e s s e r e u m a n o " . C o n e s e m p i p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o , i l d o c u m e n t a r i o m o s t r e r à c o m e l a f i l o s o f i a d e l l ' a r m o n i a p o s s a e s s e r e a p p l i c a t a a l l ' a g r i c o l t u r a , a l l e c o m p e t e n z e a r t i g i a n a l i t r a d i z i o n a l i , a l l ' a r c h i t e t t u r a e a l l ' u r b a n i s t i c a . " S p e r o c h e q u e s t o f i l m d i m o s t r i s o l o u n a p a r t e d e l n o t e v o l e l a v o r o s v o l t o i n t u t t o i l m o n d o p e r m e t t e r e i n p r a t i c a l ' a r m o n i a , d a l l e f o r e s t e d e l l a G u y a n a a l l e c o m u n i t à s o s t e n i b i l i i n I n d i a e , p i ù v i c i n o a c a s a , a t t r a v e r s o i l l a v o r o d e l l a m i a K i n g ' s F o u n d a t i o n a D u m f r i e s H o u s e e H i g h g r o v e " , h a a f f e r m a t o i l r e . I l r e g i s t a N i c o l a s B r o w n h a d i c h i a r a t o : " S o n o s o r p r e n d e n t e m e n t e p o c h e l e p e r s o n e a l m o n d o c h e c o n o s c o n o a p p i e n o l a p r o f o n d i t à d e l l a b a t t a g l i a c h e i l r e h a s o s t e n u t o p e r t u t t a l a v i t a p e r r i p o r t a r e i n a r m o n i a l a n a t u r a e l ' u m a n i t à " .