L o n d r a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N o n è s o l t a n t o l a f u t u r a s o v r a n a . P e r i s u d d i t i b r i t a n n i c i , K a t h e r i n e M i d d l e t o n è m o l t o d i p i ù : è l a r e g i n a i d e a l e . " A s s o m i g l i a a l l a n o s t r a i d e a d i f u t u r a r e g i n a " , a f f e r m a l a b i o g r a f a r e a l e C a t h e r i n e M a y e r n e l n u m e r o d i P e o p l e d i q u e s t a s e t t i m a n a . L a p r i n c i p e s s a K a t e s i a v v i a v e r s o l a f i n e d i u n a n n o c h e h a v i s t o i l s u o g r a d u a l e r e c u p e r o d a l l a m a l a t t i a e l a r i c o n q u i s t a d e l s u o r u o l o . A l b a n c h e t t o d i S t a t o d e l l o s c o r s o 3 d i c e m b r e , a b r i l l a r e e r a p r o p r i o l a m o g l i e d e l l ' e r e d e a l t r o n o W i l l i a m , p i u t t o s t o c h e l ' a l b e r o d i N a t a l e a l t o s e i m e t r i e s c i n t i l l a n t e d i m i g l i a i a d i l u c i , n e l l a S t . G e o r g e ' s H a l l d e l C a s t e l l o d i W i n d s o r . I n u n ' a t m o s f e r a f e s t o s a , K a t e a v e v a s u l c a p o l a t i a r a O r i e n t a l C i r c l e t d e l l a R e g i n a V i t t o r i a , r i s a l e n t e a 1 7 2 a n n i f a , l a p i ù g r a n d e e s f a r z o s a c h e a b b i a m a i i n d o s s a t o . U n t e m p o i n d o s s a t a d a l l a s t e s s a V i t t o r i a e i n s e g u i t o d a l l a R e g i n a E l i s a b e t t a e d a l l a R e g i n a M a d r e , l a t i a r a è r i s e r v a t a a l l e r e g i n e e a l l e f u t u r e r e g i n e , s e c o n d o i l t e s t a m e n t o d i V i t t o r i a . " È m a g n i f i c a , s t o r i c a e s i g n i f i c a t i v a " , a f f e r m a l a b i o g r a f a r e a l e S a l l y B e d e l l S m i t h . I l b a n c h e t t o d i S t a t o d i d i c e m b r e p e r i l p r e s i d e n t e t e d e s c o F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r e s u a m o g l i e h a s e g n a t o i l t e r z o d e l l ' a n n o p e r l a c o p p i a , p o n e n d o W i l l i a m e K a t e , e n t r a m b i 4 3 e n n i , i n p r i m a l i n e a , n e l l e r e a l z i o n i c o n i l e a d e r m o n d i a l i i n v i s i t a , t r a c u i i l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p a s e t t e m b r e . " S t a n n o d i v e n t a n d o i l v o l t o d e l l e v i s i t e d i S t a t o . S t a n n o a s s u m e n d o u n r u o l o d i l e a d e r s h i p " , h a a f f e r m a t o l a s t o r i c a r e a l e A m a n d a F o r e m a n . L ' a n n o d e c i s i v o d i K a t e è i n i z i a t o c o n l ' a n n u n c i o , i l 1 4 g e n n a i o , d e l l a r e m i s s i o n e d a u n a f o r m a d i c a n c r o n o n a n c o r a r e s a n o t a d a p a r t e d i K a t e , e d è p r o s e g u i t o c o n u n r i t o r n o g r a d u a l e a l l a v i t a p u b b l i c a . H a r i p r e s o p a r t e d e l s u o l a v o r o d i s e n s i b i l i z z a z i o n e r i g u a r d o i t e m i d e l l a p r i m a i n f a n z i a , p r e n d e n d o s i d e l l e p a u s e r i g e n e r a n t i c o n i s u o i f i g l i , i l p r i n c i p e G e o r g e , l a p r i n c i p e s s a C h a r l o t t e e i l p r i n c i p e L o u i s , t r a c u i u n a l u n g a e s t a t e p e r r e c u p e r a r e l e f o r z e e u n t r a s f e r i m e n t o a u t u n n a l e i n u n a c a s a c o n o t t o c a m e r e d a l e t t o , F o r e s t L o d g e a W i n d s o r , d o v e l a f a m i g l i a i n t e n d e r i m a n e r e a n c h e d o p o c h e W i l l i a m d i v e n t e r à r e . C a t h e r i n e e W i l l i a m h a n n o c o n c i l i a t o i c r e s c e n t i d o v e r i r e a l i c o n l e v i s i t e s c o l a s t i c h e e l a v i t a f a m i l i a r e , a n c h e s e l a m a l a t t i a c o n t i n u a a m e t t e r e i n o m b r a l a m o n a r c h i a : R e C a r l o , 7 7 a n n i , c o n t i n u a l e c u r e p e r i l c a n c r o , s e b b e n e a b b i a c o n d i v i s o i n u n r a r o a g g i o r n a m e n t o s u l l a s u a s a l u t e i l 1 2 d i c e m b r e , s e c o n d o c u i l a s u a t e r a p i a s a r à " r i d o t t a " n e l n u o v o a n n o . Q u e s t o p r o m e t t e n t e s v i l u p p o s o t t o l i n e a l ' i m p o r t a n z a d e l r u o l o c h e K a t e e W i l l i a m e r e d i t e r a n n o u n g i o r n o . L a g r a d u a l e r i c o m p a r s a d i K a t e n o n è d o v u t a s o l o a l l ' i n v a d e n t e e s a m e d e l l a s u a d i a g n o s i , m a a n c h e a l t r a t t a m e n t o e s t e n u a n t e i n s é , e a l l a f o r z a d ' a n i m o n e c e s s a r i a p e r s u p e r a r l o . " E ' u n a p e r s o n a c h e h a g u a r d a t o i n b a s s o n e l l ' a b i s s o " , h a d e t t o l a F o r e m a n . Q u a n d o , n e l m a r z o 2 0 2 4 , h a r e s o p u b b l i c a l a n o t i z i a d e l l a s u a d i a g n o s i d i c a n c r o , d o p o a v e r p r e p a r a t o i s u o i f i g l i , a v e v a g i à s u p e r a t o s e t t i m a n e d i s p e c u l a z i o n i e t e o r i e d e l c o m p l o t t o o n l i n e s u l l a s u a s a l u t e . " N o n s o l o h a d o v u t o a f f r o n t a r e u n a m a l a t t i a m o r t a l e : l ' i n t e r a r e t e l e è a n d a t a c o n t r o " , h a a g g i u n t o l a F o r e m a n . " È s t a t a u n a v e r a e p r o p r i a d i f f a m a z i o n e " . I n t u t t o q u e s t o , K a t e h a r i v e l a t o s o l o q u a n t o b a s t a p e r r a s s i c u r a r e i l p u b b l i c o , p u r t e n e n d o d e l i b e r a t a m e n t e p r o t e t t e l e s u e e m o z i o n i p i ù i n t i m e , u n c o n f i n e c h e m a n t i e n e c o n c u r a . " H a q u e l l a t e m p r a d ' a c c i a i o , q u e l f a s c i n o s t r a o r d i n a r i o e q u e l s o r r i s o " , h a d e t t o l a F o r e m a n a P e o p l e . " È l a c o m b i n a z i o n e d e l l a v o l o n t à d i m o s t r a r e v u l n e r a b i l i t à , m a a l l o s t e s s o t e m p o d i n o n e s s e r l o " . D o p o a v e r a n n u n c i a t o l a s u a r e m i s s i o n e p r e s s o l ' o s p e d a l e i n c u i e r a s t a t a c u r a t a , c o n d i v i d e n d o a n c h e c o n g l i a l t r i p a z i e n t i s t o r i e s i n c e r e d e l l e s u e s e d u t e d i c h e m i o t e r a p i a , K a t e è t o r n a t a a l l a v i t a p u b b l i c a c o n c a l m a , c o n c e n t r a n d o s i s u l l e c a u s e c h e l e s t a v a n o p i ù a c u o r e . I l s u o i m p e g n o p e r l a p r i m a i n f a n z i a è r i m a s t o u n a p r i o r i t à a n c h e d u r a n t e l a m a l a t t i a . I l 1 8 n o v e m b r e , h a a m p l i a t o l a p o r t a t a d e l l ' i n i z i a t i v a a l F u t u r e W o r k f o r c e S u m m i t d i L o n d r a , i n s i e m e a 8 0 l e a d e r a z i e n d a l i e a c c a d e m i c i . " L o s v i l u p p o d e l l a p r i m a i n f a n z i a n o n è u n t e m a a f f a s c i n a n t e . È u n ' a t t i v i t à s i l e n z i o s a e p r i v a t a , e l a m a n c a n z a d i r i s o r s e n o n r i c e v e m o l t a a t t e n z i o n e " , h a d e t t o i l p r o f e s s o r R o b e r t W a l d i n g e r d e l l ' U n i v e r s i t à d i H a r v a r d , c h e h a c o - s c r i t t o u n s a g g i o c o n K a t e . " Q u e l l o c h e s t a f a c e n d o p r e s t a n d o l a s u a v o c e a q u e s t o p r o g e t t o è e n o r m e . C o i n v o l g e r e l e a d e r a z i e n d a l i c h e p o s s o n o f a r e l a d i f f e r e n z a è u n m o d o i n c r e d i b i l e d i u t i l i z z a r e l a p i a t t a f o r m a c h e h a " . K a t e h a i n o l t r e c o n t i n u a t o a s o s t e n e r e l e q u e s t i o n i a c u i t i e n e d a t e m p o , d a n d o p r i o r i t à a l l e e s i g e n z e d i G e o r g e , C h a r l o t t e e L o u i s , t r a c u i i l l o r o a m b i e n t a m e n t o n e l l a n u o v a c a s a a n o v e m b r e , m e n t r e W i l l i a m s i r e c a v a i n B r a s i l e p e r l ' E a r t h s h o t P r i z e . C h i è v i c i n o a l l a c o p p i a a f f e r m a c h e K a t e e W i l l i a m s o n o d i v e n t a t i p i ù u n i t i c h e m a i . D o p o o l t r e 2 0 a n n i i n s i e m e , h a n n o m o s t r a t o i n e q u i v o c a b i l i c a m b i a m e n t i n e l l e l o r o d i n a m i c h e : c a r e z z e d e l i c a t e , s o r r i s i c o n d i v i s i , m a n i a p p o g g i a t e l ' u n a s u l l a s c h i e n a d e l l ' a l t r o . " Q u e l l o c h e h a n n o p a s s a t o n e g l i u l t i m i a n n i è s t a t o t e r r i b i l e " , d i c e F o r e m a n . " Q u e s t o o a l l o n t a n a l e c o p p i e o , n e l l o r o c a s o , l e a v v i c i n a . A p p i a n a i c o n t r a s t i e p e r m e t t e l o r o d i v e d e r s i m e g l i o " .