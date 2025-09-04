W a s h i n g t o n , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - M e g h a n M a r k l e s u b i s c e u n n u o v o , d u r o c o l p o : l a s e c o n d a s t a g i o n e d i ' W i t h L o v e , M e g h a n ' n o n c o m p a r e n e l l ' u l t i m a c l a s s i f i c a d e l l e s e r i e p i ù v i s t e s u N e t f l i x n e l R e g n o U n i t o . I l g i g a n t e d e l l o s t r e a m i n g h a p u b b l i c a t o i d a t i d e l l e s e r i e e n t r a t e n e l l a t o p 1 0 i n G r a n B r e t a g n a p e r i l p e r i o d o d a l 2 5 a l 3 1 a g o s t o e q u e l l a d e l l a d u c h e s s a d i S u s s e x n o n è p r e s e n t e . L a s e c o n d a s t a g i o n e d i ' W i t h L o v e , M e g h a n ' è a n d a t a i n o n d a i l 2 6 a g o s t o e m o s t r a l a m o g l i e d e l p r i n c i p e H a r r y i m p e g n a t a a r e a l i z z a r e l a v o r i a r t i g i a n a l i e a i n v i t a r e a m i c i f a m o s i e c h e f i n u n a v i l l a i n a f f i t t o . S e m b r a , p e r ò , c h e i l " f a t t o r e c u r i o s i t à s i a s v a n i t o " , s e c o n d o T o m S y k e s d e l D a i l y B e a s t . " L o s h o w s t a l a n g u e n d o t r a l a m e t à e l a f i n e d e g l i a n n i ' 3 0 " , a g g i u n g e i l g i o r n a l i s t a r e a l e , d e f i n e n d o l o " u n a p e r f o r m a n c e m o l t o d e l u d e n t e c o n s i d e r a n d o l a c a m p a g n a p u b b l i c i t a r i a , l e s p e s e e c c e s s i v e e l e v a n t e r i e d i M e g h a n s u l f a t t o d i c o m a n d a r e u n a t r o u p e d i 8 0 p e r s o n e " . E f a n o t a r e c h e l e " n u o v e i m m a g i n i d e i s u o i f i g l i " , p u b b l i c a t e s u l l a p a g i n a I n s t a g r a m d i M e g h a n , n o n s o n o s t a t e a l t r o s e n o n u n t e n t a t i v o d i " d i s t r a r r e d a l l e c a t t i v e n o t i z i e i n a r r i v o " . N o n o s t a n t e n o n s i a e n t r a t a n e l l a t o p 1 0 , è s t a t o p r e c e d e n t e m e n t e r i v e l a t o c h e M e g h a n a p p a r i r à i n u n o s p e c i a l e n a t a l i z i o d e l l a s u a s e r i e a d i c e m b r e . I l c o m u n i c a t o s t a m p a e m e s s o d a A r c h e w e l l P r o d u c t i o n s r e c i t a : " Q u e s t o d i c e m b r e , u n i t e v i a M e g h a n a M o n t e c i t o p e r u n a m a g i c a f e s t a n a t a l i z i a . I n s i e m e , a m i c i e p a r e n t i a d d o b b a n o l e s a l e , c r e a n o b a n c h e t t i , r e a l i z z a n o r e g a l i a f f e t t u o s i e c o n d i v i d o n o t a n t e r i s a t e , c o n s e m p l i c i i s t r u z i o n i d a s e g u i r e a c a s a . È u n a f e s t a m e r a v i g l i o s a , p i e n a d i c a l o r e , t r a d i z i o n e e u n a g e n e r o s a d o s e d i g i o i a " . R e s t a a q u e s t o p u n t o s e m p r e p i ù i n c e r t o i l f u t u r o d i ' W i t h L o v e , M e g h a n ' : s e è v e r o , i n f a t t i , c h e ' H o l i d a y C e l e b r a t i o n ' s e g u i r à l a s e c o n d a s t a g i o n e d e l p r o g r a m m a s u l l o s t i l e d i v i t a d i M e g h a n , n o n s i s a a n c o r a s e c i s a r à u n a t e r z a s t a g i o n e d e l l o s h o w . I l c o m u n i c a t o s t a m p a d i A r c h e w e l l P r o d u c t i o n s h a d i c h i a r a t o c h e l a p r i m a s t a g i o n e d e l l a s e r i e h a d e b u t t a t o n e l l a c l a s s i f i c a g l o b a l e d e l l e 1 0 m i g l i o r i s e r i e T v e h a r a g g i u n t o l a T o p 1 0 i n 2 4 p a e s i . L a s e r i e h a t o t a l i z z a t o 5 , 3 m i l i o n i d i v i s u a l i z z a z i o n i n e l l a p r i m a m e t à d e l 2 0 2 5 , d i v e n t a n d o l a s e r i e c u l i n a r i a p i ù v i s t a s u N e t f l i x d a l l a s u a u s c i t a . L a c o l l a b o r a z i o n e d i A r c h e w e l l P r o d u c t i o n s c o n N e t f l i x è i n i z i a t a n e l 2 0 2 0 , c o n l a p r o d u z i o n e d i d o c u m e n t a r i , s e r i e s c e n e g g i a t e , f i l m , p r o g r a m m i s p o r t i v i e l i f e s t y l e . A d o g g i , A r c h e w e l l P r o d u c t i o n s h a d i s t r i b u i t o ' P o l o ' , ' W i t h L o v e , M e g h a n ' , ' H e a r t o f I n v i c t u s ' , ' H a r r y & M e g h a n ' e ' L i v e t o L e a d ' . M e g h a n e N e t f l i x h a n n o a n c h e s t r e t t o u n a p a r t n e r s h i p p e r i l m a r c h i o d i l i f e s t y l e ' A s e v e r ' .