W a s h i n g t o n , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - M e g h a n M a r k l e t o r n a a r e c i t a r e i n u n f i l m , d o p o a v e r l a s c i a t o i l s u o r u o l o i n S u i t s o t t o a n n i f a , a s e g u i t o d e l l ' a n n u n c i o d e l f i d a n z a m e n t o c o n i l p r i n c i p e H a r r y . I n t e r p r e t e r à s e s t e s s a n e l l a c o m m e d i a ' C l o s e P e r s o n a l F r i e n d s ' , d e g l i A m a z o n M g m S t u d i o s , c h e v e d e l a p a r t e c i p a z i o n e d i B r i e L a r s o n , L i l y C o l l i n s , J a c k Q u a i d e H e n r y G o l d i n g . " M e g h a n e r a s u l s e t o g g i " , h a d e t t o u n a f o n t e a P e o p l e . " H a u n a p i c c o l a p a r t e . S e m b r a v a m o l t o r i l a s s a t a e f e l i c e . S i è p r e s e n t a t a a t u t t i e d è s t a t a m o l t o d o l c e e c o n i p i e d i p e r t e r r a " . U n ' a l t r a f o n t e h a d i c h i a r a t o a l T h e S u n : " Q u e s t o è u n m o m e n t o i m p o r t a n t e p e r M e g h a n e s e g n a i l r i t o r n o a c i ò c h e a m a v e r a m e n t e f a r e . È s t a t a s o m m e r s a d i o f f e r t e , m a q u e s t a s e m b r a v a q u e l l a g i u s t a . I l p r i n c i p e H a r r y , o v v i a m e n t e , l a s o s t i e n e m o l t o e v u o l e s e m p l i c e m e n t e c h e M e g h a n f a c c i a t u t t o c i ò c h e l e p r o c u r a g i o i a " . I l D u c a e l a D u c h e s s a d e l S u s s e x s i s o n o t r a s f e r i t i a M o n t e c i t o , i n C a l i f o r n i a , n e l 2 0 2 0 , d o p o a v e r a b b a n d o n a t o i l o r o r u o l i r e a l i n e l R e g n o U n i t o . C o n t i n u a n o a v i v e r e n e l l a c o m u n i t à c o n i l o r o f i g l i , i l P r i n c i p e A r c h i e , 6 a n n i , e l a P r i n c i p e s s a L i l i b e t , 4 a n n i . N e l 2 0 2 2 , V a r i e t y c h i e s e a l l a D u c h e s s a s e a v r e b b e m a i p r e s o i n c o n s i d e r a z i o n e l ' i d e a d i t o r n a r e a r e c i t a r e . " N o . H o c h i u s o " , r i s p o s e M e g h a n a l l ' e p o c a . " C r e d o c h e m a i s i d o v r e b b e d i r e m a i , m a l a m i a i n t e n z i o n e è a s s o l u t a m e n t e d i n o " . L o s c o r s o m a r z o h a d e b u t t a t o l a s e r i e N e t f l i x d e l l a D u c h e s s a , " W i t h L o v e , M e g h a n " , t o r n a t a c o n l a s e c o n d a s t a g i o n e a d a g o s t o . Q u e s t ' a n n o N e t f l i x p u b b l i c h e r à a n c h e u n e p i s o d i o s p e c i a l e p e r l e f e s t e . M e g h a n h a a n t i c i p a t o l ' e p i s o d i o a l F o r t u n e ' s M o s t P o w e r f u l W o m e n S u m m i t , a f f e r m a n d o c h e è " d a v v e r o b e l l o " . H a r r y e M e g h a n s i s o n o c o n o s c i u t i n e l 2 0 1 6 , q u a n d o l a f u t u r a D u c h e s s a d e l S u s s e x r e c i t a v a i n S u i t s d u r a n t e l a p r i m a m e s s a i n o n d a d e l l a s e r i e s u U s a N e t w o r k . I n s e g u i t o , d o p o l ' a n n u n c i o d e l f i d a n z a m e n t o , M e g h a n s i è r i t i r a t a d a l l a r e c i t a z i o n e . S i s o n o s p o s a t i n e l 2 0 1 8 . N e l l a s u a i n t e r v i s t a d i f i d a n z a m e n t o d e l 2 0 1 7 c o n H a r r y , M e g h a n h a p a r l a t o d i a v e r d e c i s o d i a b b a n d o n a r e l a r e c i t a z i o n e p e r t r a s f e r i r s i n e l R e g n o U n i t o e s t a r e c o n l u i . " N o n l o v e d o c o m e u n a r i n u n c i a a q u a l c o s a , m a s o l t a n t o c o m e u n c a m b i a m e n t o " , d i s s e a l l o r a . " È u n n u o v o c a p i t o l o . E t i e n i p r e s e n t e c h e l a v o r o a l m i o s h o w d a s e t t e a n n i . Q u i n d i s i a m o m o l t o , m o l t o f o r t u n a t i a p o t e r a v e r e u n a s e r i e c o s ì l o n g e v a e , u n a v o l t a r a g g i u n t o i l t r a g u a r d o d e i 1 0 0 e p i s o d i , h o p e n s a t o : ' S a i c o s a ? H o s p u n t a t o q u e s t a c a s e l l a e s o n o d a v v e r o o r g o g l i o s a d e l l a v o r o c h e h o f a t t o , e o r a è i l m o m e n t o d i l a v o r a r e i n s q u a d r a c o n t e ' " , h a d e t t o , r i f e r e n d o s i a H a r r y .