L o n d r a , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L a n u o v a c a s a c o n o t t o c a m e r e d a l e t t o d e l p r i n c i p e e d e l l a p r i n c i p e s s a d e l G a l l e s o f f r e v i s t e s p e t t a c o l a r i s u l C a s t e l l o d i W i n d s o r e u n ' i n t r i g a n t e v i s i o n e s u l f u t u r o d e l l a m o n a r c h i a b r i t a n n i c a . D a l l ' u l t i m o p i a n o d e l F o r e s t L o d g e , l a d i m o r a i n m a t t o n i r o s s i d i t r e p i a n i r i s a l e n t e a l 1 7 8 0 , d o v e W i l l i a m e K a t e s i t r a s f e r i r a n n o p r i m a d i N a t a l e , p o t r a n n o s o r v e g l i a r e i l c a s t e l l o a b i t a t o p i ù a n t i c o e p i ù g r a n d e d e l m o n d o , d i m o r a s t o r i c a d i 4 0 m o n a r c h i , d a q u a n d o G u g l i e l m o i l C o n q u i s t a t o r e n e i n i z i ò l a c o s t r u z i o n e n e l 1 0 7 0 . T u t t a v i a , i n r o t t u r a c o n l a t r a d i z i o n e , l a c o p p i a , c h e p r e v e d e d i t r a s f e r i r s i d a l l a s u a a t t u a l e c a s a c o n q u a t t r o c a m e r e d a l e t t o n e l v i c i n o A d e l a i d e C o t t a g e a l F o r e s t L o d g e , i n u n a n g o l o t r a n q u i l l o d e l W i n d s o r G r e a t P a r k , n o n v i v r à m a i n e l c a s t e l l o a p o c o m e n o d i c i n q u e c h i l o m e t r i d i d i s t a n z a . N o n v i v r à a B u c k i n g h a m P a l a c e o p r o b a b i l m e n t e i n q u a l s i a s i a l t r o p a l a z z o r e a l e q u a n d o W i l l i a m d i v e n t e r à r e . I l p i a n o d e i G a l l e s è d i d i v e n t a r e i p r i m i r e e r e g i n e a n o n v i v e r e i n u n p a l a z z o o i n u n c a s t e l l o i n o l t r e m i l l e a n n i d i s t o r i a d e l r e g n o n a s c e d a l d e s i d e r i o d i c r e a r e u n a c a s a d i f a m i g l i a i l p i ù n o r m a l e p o s s i b i l e , n o n i s o l a t i n e l l e r e g g e i n c u i i m o n a r c h i h a n n o v i s s u t o p e r s e c o l i , c i r c o n d a t i d a s e r v i e c o r t i g i a n i . S o t t o i l r e g n o d i W i l l i a m , s i p r e v e d e c h e i l n u m e r o d i m e m b r i d e l l a f a m i g l i a r e a l e i n a t t i v i t à s c e n d e r à a c i n q u e o s e i , c i r c a l a m e t à d e l n u m e r o a t t u a l e e u n t e r z o d e l n u m e r o i m p i e g a t o d u r a n t e 0 i l r e g n o d i E l i s a b e t t a I I . " W i l l i a m n o n a v r à c u g i n i a d a i u t a r l o c o m e h a f a t t o l a R e g i n a E l i s a b e t t a . Q u i n d i d o v r à l a v o r a r e i n m o d o p i ù i n t e l l i g e n t e " , h a d e t t o u n a f o n t e r e a l e a l T h e i P a p e r . È p r o b a b i l e c h e c i ò s i g n i f i c h i c o n c e n t r a r s i m a g g i o r m e n t e s u c a m p a g n e e d e v e n t i a b r e v e t e r m i n e c h e r i u n i r a n n o d i v e r s e o r g a n i z z a z i o n i b e n e f i c h e , p i u t t o s t o c h e s u l r e e s u l l a s u a f a m i g l i a , c i a s c u n o d e i q u a l i r a p p r e s e n t a n o c e n t i n a i a d i o r g a n i z z a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o . I l p r i n c i p e G e o r g e , d o p o W i l l i a m p r o s s i m o e r e d e a l t r o n o , a s s u m e r à i s u o i d o v e r i r e a l i p r o b a b i l m e n t e d o p o u n p e r i o d o n e l l e F o r z e A r m a t e , m a è a n c o r a p r e s t o p e r d i r e c o n c e r t e z z a s e i s u o i f r a t e l l i , l a p r i n c i p e s s a C h a r l o t t e e i l p r i n c i p e L o u i s , s a r a n n o m e m b r i l a v o r a t o r i d e l l a f a m i g l i a r e a l e . " W i l l i a m e C a t h e r i n e s o n o g e n i t o r i m o d e r n i . P o s s o n o a v e r e l e l o r o i d e e , m a c r e d o c h e a s p e t t e r a n n o d i v e d e r e c o s a v o r r a n n o f a r e i f i g l i " , h a d e t t o u n e x a s s i s t e n t e d e l l a c o p p i a , r i f i u t a n d o s i – c o m e m o l t i a l t r i – d i e s c l u d e r e l a p o s s i b i l i t à c h e s i a C h a r l o t t e c h e L o u i s p o s s a n o i n f u t u r o i n t r a p r e n d e r e u n a c a r r i e r a a l d i f u o r i d e l l a f a m i g l i a . U n n u m e r o i n f e r i o r e d i m e m b r i d e l l a f a m i g l i a r e a l e c h e l a v o r a n o e p a r t e c i p a n o a m e n o i m p e g n i d o v r e b b e s i g n i f i c a r e m e n o p e r s o n a l e : i G a l l e s a t t u a l m e n t e i m p i e g a n o 6 8 p e r s o n e , c i r c a l a m e t à d i q u e l l e c h e l a v o r a v a n o p e r C a r l o q u a n d o e r a p r i n c i p e . P o t r e b b e a n c h e s i g n i f i c a r e u n c a l o r e a l e d e i c o s t i d e l l a m o n a r c h i a e , p o t e n z i a l m e n t e , u n r i s p a r m i o p e r i c o n t r i b u e n t i . I l P a l a z z o , g i à s e n s i b i l e a l l e c r i t i c h e s u i c o s t i d e l l a m o n a r c h i a e p r e o c c u p a t o p e r l a r e v i s i o n e d e l S o v e r e i g n G r a n t p r e v i s t a p e r i l 2 0 2 7 , s a r à c o n s a p e v o l e d e l l a n e c e s s i t à d i r i s p a r m i a r e d e n a r o .