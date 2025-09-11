L o n d r a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l r e è f a n t a s t i c o " : s o l t a n t o t r e p a r o l e p e r c o m m e n t a r e l ' i n c o n t r o c o n i l p a d r e C a r l o . P e r i l r e s t o , a l l ' u s c i t a d i C l a r e n c e H o u s e , i l p r i n c i p e H a r r y i e r i è r i m a s t o a b b o t t o n a t i s s i m o , p r o p r i o c o m e d a r i c h i e s t a p a t e r n a , s u l ' v e r t i c e d i p a c e ' c o n i l s o v r a n o . D o p o u n a n n o e m e z z o s e n z a v e d e r s i , r e C a r l o a v e v a l a s c i a t o l a S c o z i a p e r L o n d r a , d o v e a v e v a i n v i t a t o i l d u c a d i S u s s e x p e r u n t é , n e l t a r d o p o m e r i g g i o n e l l a s u a r e s i d e n z a . N e s s u n d e t t a g l i o e r a t r a p e l a t o p r i m a d e l t a n t o a t t e s o i n c o n t r o . C i ò s i g n i f i c a c h e l ' a c c o r d o r i c h i e s t o d a l r e , o v v e r o c h e i l c o l l o q u i o r i m a n e s s e p r i v a t o , e r a s t a t o r i s p e t t a t o . D o p o l e t a n t e d i c h i a r a z i o n i p u b b l i c h e d e i S u s s e x s u q u e s t i o n i c h e r i g u a r d a n o l a f a m i g l i a r e a l e , t r a l a c o p p i a e i l p a l a z z o l a q u e s t i o n e d e l l a f i d u c i a r i m a n e p a r t i c o l a r m e n t e d e l i c a t a . C i v o r r a n n o t e m p o e p r o v e , m a i e r i u n s e g n a l e p o s i t i v o , c h e p r e l u d e a l l a r i c o n c i l i a z i o n e , è a r r i v a t o . I e r i a l l e 1 5 , l ' a e r e o p r i v a t o d i r e C a r l o , p a r t i t o d a l l a S c o z i a , e r a a t t e r r a t o s u l l a p i s t a d e l l a b a s e d e l l a R o y a l A i r F o r c e d i N o r t h o l t . P o c o p r i m a d e l l e 1 6 , i l c o r t e o r e a l e a v e v a v a r c a t o i c a n c e l l i d i C l a r e n c e H o u s e . P o c o d o p o , H a r r y a v e v a l a s c i a t o f r e t t o l o s a m e n t e u n i m p e g n o c h e a v e v a n e l l a z o n a o v e s t d e l l a c i t t à , f a c e n d o i p o t i z z a r e l a p o s s i b i l i t à d e l t a n t o a t t e s o i n c o n t r o c o n i l p a d r e . P r i m a d e l l ' i n c o n t r o d i i e r i , i l s o v r a n o e i l f i g l i o n o n s i v e d e v a n o d a l f e b b r a i o 2 0 2 4 , q u a n d o i l d u c a d i S u s s e x e r a v o l a t o d a l l a C a l i f o r n i a a L o n d r a d o p o a v e r a p p r e s o , c o n t e m p o r a n e a m e n t e a l r e s t o d e l m o n d o , c h e a s u o p a d r e e r a s t a t o d i a g n o s t i c a t o u n c a n c r o . A l l o r a , i l r e l o a v e v a r i c e v u t o , a C l a r e n c e H o u s e , a s s i e m e a l l a r e g i n a C a m i l l a , p e r p o c o p i ù d i 3 0 m i n u t i .