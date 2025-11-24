L o n d r a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - Q u a n d o H a r r y a n n u n c i ò i l d e s i d e r i o d i s p o s a r e M e g h a n M a r k l e n e l n o v e m b r e 2 0 1 7 , i l p r i n c i p e s p e r a v a c h e l a f a m i g l i a r e a l e a v r e b b e a c c o l t o c o n f a v o r e l a g i o i o s a n o t i z i a . R i c e v e t t e i n v e c e u n a r i s p o s t a p i u t t o s t o b r u s c a d a l s u o s c h i e t t o n o n n o , i l p r i n c i p e F i l i p p o , c h e g l i r i v o l s e u n s e v e r o a v v e r t i m e n t o : " S e s i e s c e c o n l e a t t r i c i , n o n l e s i s p o s a n o " . N e l s u o l i b r o ' E n t i t l e d ' , A n d r e w L o w n i e h a r i v e l a t o i s e n t i m e n t i r i l u t t a n t i d i F i l i p p o n e i c o n f r o n t i d e l l ' i n g r e s s o d e l l a s t a r d i ' S u i t s ' n e l l a f a m i g l i a r e a l e , d o p o 1 6 m e s i d i s e r r a t o c o r t e g g i a m e n t o . A n c h e s e c o n d o l a b i o g r a f a r e a l e I n g r i d S e w a r d , n e l l i b r o ' M y M o t h e r A n d I ' , F i l i p p o e r a " u n o d e i p o c h i d i f f i d e n t i " c h e n o n s i l a s c i a v a n o s e d u r r e d a M e g h a n . I l m a r i t o d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a m o r t o n e l 2 0 2 1 a v r e b b e t r o v a t o " s t r a n o " q u a n t o M e g h a n g l i r i c o r d a s s e W a l l i s S i m p s o n , l a c e l e b r i t à a n c h e l e i a m e r i c a n a p e r l a q u a l e r e E d o a r d o V I I I a b d i c ò . P e r q u e s t o m o t i v o , i l p r i n c i p e s o p r a n n o m i n ò M e g h a n " D O W " ( D u c h e s s o f W i n d s o r ) , i n o n o r e d e l l a W a l l i s , c h e e r a a p p u n t o d u c h e s s a d i W i n d s o r . F i l i p p o n o n è s t a t o l ' u n i c o m e m b r o d e l l a f a m i g l i a r e a l e a d a v e r t e n t a t o d i m e t t e r e i n g u a r d i a H a r r y s u l l a s u a r e l a z i o n e c o n M e g h a n : s i d i c e c h e a n c h e s u o f r a t e l l o , i l p r i n c i p e W i l l i a m , s a r e b b e s t a t o p r e o c c u p a t o p e r l e l o r o i m m i n e n t i n o z z e . N e l g e n n a i o 2 0 2 3 H a r r y p a r l ò , n e l l a s u a a u t o b i o g r a f i a ' S p a r e , d e l l ' a v v e r t i m e n t o d i W i l l i a m d i " a n d a r c i p i a n o " : " m i d i s s e c h e s t a v o a n d a n d o ' t r o p p o i n f r e t t a ' e c h e e r a ' t r o p p o p r e s t o ' " . " I n r e a l t à , m i a v e v a p i u t t o s t o s c o r a g g i a t o a n c h e s o l o s u l f a t t o c h e u s c i s s i c o n M e g " . T u t t a v i a , H a r r y r e s p i n s e l e p r e o c c u p a z i o n i d e l l a s u a f a m i g l i a , s o s t e n e n d o d i c r e d e r e d i d o v e r l a s p o s a r e i n f r e t t a p e r c h é i l s u o " o r o l o g i o b i o l o g i c o s t a v a t i c c h e t t a n d o " , d a t o c h e a v e v a q u a s i 3 5 a n n i , s e c o n d o l ' a u t r i c e r e a l e T i n a B r o w n . E n o n o s t a n t e i l m a t r i m o n i o d a f a v o l a n e l m a g g i o 2 0 1 8 , l a s t o r i a d ' a m o r e d e i S u s s e x p r e s e u n a b r u s c a p i e g a q u a n d o l a d u c h e s s a s i r e s e c o n t o c h e l a v i t a d i u n a p r i n c i p e s s a è b e n l o n t a n a d a q u e l l a d e s c r i t t a n e i l i b r i . D o p o a v e r p r e s o l a d e c i s i o n e d i r i t i r a r s i d a g l i i n c a r i c h i r e a l i e d i t r a s f e r i r s i i n N o r d A m e r i c a n e l g e n n a i o 2 0 2 0 , i n s e g u i t o s o p r a n n o m i n a t a ' M e g x i t ' , s e m b r a c h e l e o p i n i o n i d i F i l i p p o n e i c o n f r o n t i d i M e g h a n s i i n a s p r i r o n o u l t e r i o r m e n t e . S e c o n d o l a S e w a r d , F i l i p p o n o n r i u s c i v a s e m p l i c e m e n t e a c a p i r e p e r c h é M e g h a n n o n a v e s s e s e g u i t o i l s u o e s e m p i o d o p o e s s e r s i s p o s a t a c o n u n m e m b r o d e l l a f a m i g l i a r e a l e . P a r l a n d o d e l m a r i t o d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a , l ' a u t r i c e h a s p i e g a t o n e l 2 0 2 0 a S k y N e w s : " P e n s o c h e s i a m o l t o , m o l t o d e l u s o p e r c h é l u i h a r i n u n c i a t o a l l a s u a c a r r i e r a n a v a l e p e r s t a r e a l f i a n c o d e l l a R e g i n a e a i u t a r e l a m o n a r c h i a . E p e r c h é M e g h a n n o n p u ò s e m p l i c e m e n t e r i n u n c i a r e a l l a s u a c a r r i e r a d i a t t r i c e , s o s t e n e r e i l m a r i t o e l a m o n a r c h i a ? N o n r i e s c e p r o p r i o a c a p i r e p e r c h é l e i n o n s i a r i u s c i t a a s o s t e n e r e H a r r y e a d a i u t a r l o , i n v e c e d i v o l e r f a r s e n t i r e l a s u a v o c e " .