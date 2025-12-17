L o n d r a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S e b b e n e r e C a r l o a b b i a a l l e n t a t o l e r e g o l e d e l g i o r n o d i N a t a l e d o p o l a s c o m p a r s a d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a , c i s o n o a n c o r a m o l t e c o s e d a f a r e ( e d a n o n f a r e ) c h e i r e a l i d e v o n o r i s p e t t a r e . N a t u r a l m e n t e , l e r e g o l e n o n s i a p p l i c h e r a n n o , g i o c o f o r z a , a i p r i n c i p i H a r r y e M e g h a n , g r a n d i a s s e n t i a S a n d r i n g h a m a s s i e m e a l l o z i o r e i e t t o A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r a a l l a e x m o g l i e S a r a h F e r g u s o n . T u t t i g l i a l t r i i n v i t a t i , a p a r t i r e d a i p r i n c i p i W i l l i a m , K a t e e f i g l i , d o v r a n n o o s s e r v a r e u n p r o t o c o l l o b e n p r e c i s o : g u a i a i m m a g i n a r l i d o p o p r a n z o d i s t e s i i n p a n t o f o l e s u i d i v a n i . " È c o m u n q u e r i c h i e s t o u n c e r t o g r a d o d i d e c o r o " , s o p r a t t u t t o a N a t a l e , s e c o n d o l ' e s p e r t a r e a l e J e n n i e B o n d , c h e l o s c o r s o a n n o r a c c o n t ò a l S u n c h e a n z i t u t t o n e s s u n o p u ò a n d a r e a l e t t o p r i m a d e l r e ( a b i t u a t o a t i r a r e f i n o a t a r d i , p e r l a ' g i o i a ' d i c h i h a s o n n o ) e c h e p e r i l s o v r a n o c o n t a m o l t i s s i m o l a p u n t u a l i t à : " N o n c i s i p r e s e n t a a S a n d r i n g h a m q u a n d o s i h a v o g l i a . G l i o s p i t i d e v o n o a r r i v a r e a l l ' o r a r i o p r e v i s t o , n é p r i m a n é d o p o " . P e r l a f a m i g l i a r e a l e e s i s t e u n r i g i d o d r e s s c o d e , c h e v a l e a n c h e i n o c c a s i o n e d e l l e f e s t e n a t a l i z i e . B a n d i t i , d u n q u e , a b i t i l a r g h i e p e r s i n o p i g i a m i : " O g n i a n n o , l a v i g i l i a d i N a t a l e l a f a m i g l i a r e a l e o r g a n i z z a u n a c e n a i n a b i t o d a s e r a , q u i n d i g l i o s p i t i d e v o n o e s s e r e p r e p a r a t i " , r a c c o n t a l a B o n d . " Q u i n d i i l g i o r n o d i N a t a l e , i r e a l i d o v r e b b e r o v e s t i r s i i n m o d o a p p r o p r i a t o p e r a n d a r e i n c h i e s a e p o i p e r i l p r a n z o n e l l a s a l a d a p r a n z o . S e b b e n e n o n s i t r a t t i d i u n a b i t o d a s e r a , n o n a s p e t t a t e v i c h e l a f a m i g l i a r e a l e i n d o s s i a b i t i d a c a s a ! " . A n c h e p e r q u a n t o r i g u a r d a i r e g a l i , l a p a r o l a d ' o r d i n e è ' m o d e r a z i o n e ' : s o n o i n f a t t i m a l v i s t i i r e g a l i c o s t o s i e i n f a m i g l i a s i s c a m b i a n o r e g a l i s c h e r z o s i . U n a v o l t a K a t e , q u a n d o e r a s i n g l e , r e g a l ò a H a r r y i l k i t " C r e a l a t u a r a g a z z a " , m e n t r e l a p r i n c i p e s s a A n n a r e g a l ò a l f r a t e l l o m a g g i o r e C a r l o u n s e d i l e p e r i l w a t e r i n p e l l e . L ' e x p o r t a v o c e d e l l a f a m i g l i a r e a l e D i c k i e A r b i t e r h a s p i e g a t o p e r c h é q u e s t o r e g a l o f o s s e p a r t i c o l a r m e n t e a p p r o p r i a t o , d i c e n d o : " C o m e s i c h i a m a v a i l b a g n o ? L o c h i a m a v a m o t r o n o . C i s i v a e c i s i s i e d e s u l t r o n o . Q u i n d i , a c q u i s t a r e u n s e d i l e d e l w a t e r r i v e s t i t o i n p e l l e è s t a t o i n r e a l t à i l m o d o d e l l a p r i n c i p e s s a A n n a d i d i r e : ' E c c o , h a i i l t u o t r o n o p e r s o n a l e ! ' " . D o p o l a v i g i l i a , n o n s i p u ò r i n u n c i a r e , i l 2 5 , a l l a m e s s a m a t t u t i n a , n e m m e n o s e s i h a n n o i p o s t u m i d e l l a c e n a d i N a t a l e ! S i p r e v e d e c h e t u t t i i m e m b r i d e l l a f a m i g l i a r e a l e c h e t r a s c o r r e r a n n o i f e s t e g g i a m e n t i a S a n d r i n g h a m s a r a n n o p r e s e n t i a l l a f u n z i o n e d e l g i o r n o d i N a t a l e p r e s s o l a c h i e s a d i S t M a r y M a g d a l e n e , s i t u a t a n e l l a t e n u t a d i N o r f o l k . A p r o p o s i t o d e l p r a n z o , l ' e x c h e f r e a l e D a r r e n M c G r a d y , c h e h a l a v o r a t o s i a p e r l a d e f u n t a r e g i n a c h e p e r l a p r i n c i p e s s a D i a n a , h a s p i e g a t o c h e a i b a m b i n i " n o n è p e r m e s s o s e d e r s i c o n g l i a d u l t i f i n c h é n o n h a n n o i m p a r a t o l ' a r t e d e l l a c o n v e r s a z i o n e e d u c a t a " . E p o i , g u a i a g i o c a r e a c e r t i g i o c h i c o m e i l M o n o p o l i : " E ' p r o i b i t o ! " a f f e r m a l a B o n d , s p i e g a n d o c h e " l a d e f u n t a r e g i n a p e n s a v a c h e f o s s e t r o p p o f e r o c e " e i n v e c e i r e a l i p r e f e r i s c o n o u n g i o c o d i q u i z c h e è " u n o d e i p r e f e r i t i d e l l a f a m i g l i a o p p u r e R a c i n g D e m o n " .