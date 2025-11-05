L o n d r a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t o s e n z a d u b b i o r e C a r l o a d e c i d e r e d i p r i v a r e i l f r a t e l l o , l ' e x p r i n c i p e A n d r e a , d e i s u o i t i t o l i r e a l i . M a i l m o n a r c a h a a v u t o i l s o s t e g n o d e l l ' i n t e r a f a m i g l i a , c o i n v o l t a a t t i v a m e n t e n e l l e d i s c u s s i o n i c h e h a n n o p o r t a t o a l l a d e c i s i o n e . B u c k i n g h a m P a l a c e h a r i l a s c i a t o l ' a n n u n c i o u f f i c i a l e i l 3 0 o t t o b r e , a f f e r m a n d o : " S u a M a e s t à h a a v v i a t o o g g i u n p r o c e d i m e n t o f o r m a l e p e r r i m u o v e r e l o s t i l e , i t i t o l i e g l i o n o r i d e l p r i n c i p e A n d r e a " . T u t t a v i a , u n a f o n t e h a d e t t o a P e o p l e d i i p o t i z z a r e c h e l a r e g i n a C a m i l l a e K a t e M i d d l e t o n f o s s e r o p i ù c h e c o i n v o l t e n e l l a d e c i s i o n e . " E ' s t a t a u n a d e c i s i o n e d i f a m i g l i a , m a p e n s o c h e l a R e g i n a a b b i a a v u t o u n r u o l o i n t u t t o q u e s t o - h a d e t t o a l t a b l o i d - C i s a r e b b e s t a t a u n a s p i n t a d a p a r t e d i C a m i l l a e C a t h e r i n e , e c ' è s t a t a p r e s s i o n e d a p a r t e d i W i l l i a m , c h e n o n a v r e b b e v o l u t o e r e d i t a r e i l g r a t t a c a p o " . " W i l l i a m è s t a t o m o l t o f o r t e e s o n o s t a t o m o l t o o r g o g l i o s o q u a n d o l ' h o s e n t i t o . L e L o r o M a e s t à d e s i d e r a n o c h i a r i r e c h e i l o r o p e n s i e r i e l a l o r o m a s s i m a s o l i d a r i e t à s o n o s t a t i e r i m a r r a n n o r i v o l t i a l l e v i t t i m e e a i s o p r a v v i s s u t i d i o g n i f o r m a d i a b u s o " , h a a g g i u n t o l a f o n t e r i f e r e n d o s i a l l e a c c u s e d i m o l e s t i e s e s s u a l i c o n t r o A n d r e w M o u n t b a t t e n W i n d s o r , d a l u i r i p e t u t a m e n t e n e g a t e , e a l s u o n o t o l e g a m e c o n i l c o n d a n n a t o p e r r e a t i s e s s u a l i J e f f r e y E p s t e i n . U n a f o n t e c h e c o n o s c e i l r e , a p r o p o s i t o d e l l a d e c i s i o n e d e l m o n a r c a , h a a f f e r m a t o : " N e s a r e b b e s t a t o d a v v e r o e s a s p e r a t o . A d A n d r e a e r a n o s t a t e d a t e c o s ì t a n t e p o s s i b i l i t à e o p p o r t u n i t à p e r f a r e l a c o s a g i u s t a , e l u i s a r e b b e s t a t o e s a s p e r a t o d a l d o v e r p r e n d e r e u n a d e c i s i o n e d i f f i c i l e a l s u o p o s t o . P r e n d e r l a è s t a t o m o l t o d o l o r o s o " . L a R e g i n a è d a t e m p o s o s t e n i t r i c e d i c a u s e l e g a t e a l l a v i o l e n z a d o m e s t i c a , a l l o s t u p r o e a l l e a g g r e s s i o n i . Q u a l c h e t e m p o f a h a r i v e l a t o d i e s s e r e s t a t a v i t t i m a d i v i o l e n z a s e s s u a l e d a a d o l e s c e n t e , h a s c r i t t o u n a l e t t e r a p e r s o n a l e a l l a s o p r a v v i s s u t a a l l o s t u p r o f r a n c e s e G i s è l e P e l i c o t e h a p a r l a t o c o n l e v i t t i m e d i v i o l e n z a d o m e s t i c a e s e s s u a l e i n u n p o t e n t e d o c u m e n t a r i o d e l 2 0 2 4 . H e t t i B a r k w o r t h - N a n t o n , p r e s i d e n t e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e b e n e f i c a ' R e f u g e ' , h a e l o g i a t o l e c o n v e r s a z i o n i d e l l a R e g i n a c o n l e d o n n e c h e h a n n o s o f f e r t o d i a b u s i n e l d o c u m e n t a r i o i n t i t o l a t o ' H e r M a j e s t y T h e Q u e e n : B e h i n d C l o s e d D o o r s ' . " N o n c ' è p r e z z o p e r q u e l l o c h e f a p e r l e v i t t i m e , p e r c h é l e a i u t a e l e f a a n d a r e a v a n t i . È i n c r e d i b i l e " , h a d e t t o c o n e n t u s i a s m o . " L e a i u t a a c a p i r e c h e p o s s o n o a n d a r e a t e s t a a l t a , c h e n o n h a n n o b i s o g n o d i v e r g o g n a r s i . T u t t o q u e s t o f a p a r t e d e l p r o c e s s o d i r i p a r a z i o n e " .