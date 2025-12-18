R o m a , 1 8 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " O c c h i s p a c c a n t i " , c h e c a t t u r a n o l o s g u a r d o c o m e R a o u l B o v a s u l g r a n d e s c h e r m o ; " p r o - P a l " , c h i s o s t i e n e l a c a u s a p o l i t i c a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e ; i l v e r b o " v a n n a c c i a n o " l e g a t o a l G e n e r a l e R o b e r t o V a n n a c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e e v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a ; " l a q u a l u n q u e " , e s p r e s s i o n e r e s a u n t o r m e n t o n e l e s s i c a l e d a l l ' a t t o r e A n t o n i o A l b a n e s e . È c o n q u e s t i q u a t t r o c o l p i d i l i n g u a g g i o c h e i l 2 0 2 5 e n t r a n e l L i b r o d e l l ' A n n o T r e c c a n i , c o n l ' a t l a n t e d e i n e o l o g i s m i d a l t i t o l o " L e p a r o l e d e l l ' a n n o " , c h e r a c c o n t a u n ' I t a l i a - e u n m o n d o - i n c o n t i n u o m o v i m e n t o t r a c r o n a c a , p o l i t i c a , t e c n o l o g i a , e c o n o m i a e c o s t u m e . I l 2 0 2 5 è s t a t o u n a n n o c o m p l e s s o , e l e p a r o l e s c e l t e d a l l ' O s s e r v a t o r i o d e l l a L i n g u a I t a l i a n a n e s o n o l a p r o v a . L a p o l i t i c a i n t e r n a e i n t e r n a z i o n a l e h a i m p o s t o t e r m i n i c o m e " p r o - P a l " , c h i a r a d e f i n i z i o n e d i c h i s o s t i e n e l a c a u s a p o l i t i c a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e ; " B r a n d m a u e r " , p e r i n d i c a r e i n G e r m a n i a l ' i s o l a m e n t o p o l i t i c o d e l l e f o r z e d i e s t r e m a d e s t r a d i t r a d i z i o n e o i s p i r a z i o n e n a z i s t a ; " v a n n a c c i z z a r e ' , c i o è ' r i c o n d u r r e q u a l c u n o n e l l ' a l v e o d e l l a l i n e a p o l i t i c a e d e l l ' i d e o l o g i a d e l g e n e r a l e R o b e r t o V a n n a c c i ' ; e ' s u m u d ' , p a r o l a a r a b a c h e e s p r i m e ' r e s i l i e n z a , r e s i s t e n z a , s p e r a n z a n e l f u t u r o , s o l i d a r i e t à , i n t e s i c o m e v a l o r i c u l t u r a l i e p o l i t i c i d e i p a l e s t i n e s i c h e i n t e n d o n o r e s t a r e n e l l e t e r r e d o v e a b i t a n o ' , c h e h a d a t o i l n o m e a l l a G l o b a l F l o t i l l a i n n a v i g a z i o n e v e r s o G a z a . S u l l e n u o v e p a r o l e a n c h e i l p e s o d e l l a c r o n a c a , c o m e p e r ' a f f i d o p o l i ' ( ' i l p r e s u n t o s c a n d a l o d e l l o s c o r r e t t o a f f i d a m e n t o d i r e t t o d i a p p a l t i ' ) , ' m a r a n z a ' ( ' n e g l i u s i a t t u a l i , g i o v a n e c h e f a p a r t e d i c o m i t i v e o g r u p p i d i s t r a d a c h i a s s o s i , c a r a t t e r i z z a t i d a a t t e g g i a m e n t i s m a r g i a s s i e s g u a i a t i e c o n l a t e n d e n z a a d a t t a c c a r b r i g a ' ) , ' d r o g a d e g l i z o m b i e ' ( ' d e n o m i n a z i o n e g i o r n a l i s t i c a d e l m e d i c i n a l e F e n t a n y l , u n o p p i a c e o a n a l g e s i c o s m e r c i a t o i l l e g a l m e n t e e a s s u n t o c o m e d r o g a p o t e n t e ' ) , ' t o r n a n z a ' ( ' l ' a z i o n e , i l f a t t o d i r i t o r n a r e n e l l u o g o d ' o r i g i n e ' ) , ' r i f u g i o c l i m a t i c o ' ( ' l u o g o p u b b l i c o o p r i v a t o i n g r a d o d i o f f r i r e r i f u g i o d a l l e t e m p e r a t u r e e s t r e m e ' ) , k i s s c a m ( ' l a t e l e c a m e r a c h e r i p r e n d e l e c o p p i e c h e s u g l i s p a l t i s i b a c i a n o ' ) e ' k e y b o x ' ( ' c a s s e t t a d i s i c u r e z z a p o r t a c h i a v i a c o m b i n a z i o n e ' p e r g l i a f f i t t i b r e v i ) . L a t e c n o l o g i a h a i m p o s t o p a r o l e q u a l i ' a l l u c i n a z i o n e d e l l a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ' ( ' l ' i n f o r m a z i o n e e r r a t a p r o d o t t a d a u n s i s t e m a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ' ) , ' n u d i f i c a z i o n e ' ( ' c r e a z i o n e a b u s i v a e i l l e g a l e d i f a l s i n u d i , p e r l o p i ù f e m m i n i l i ' ) , ' b r o l i g a r c h i a ' ( ' l a r i s t r e t t a c e r c h i a d i u o m i n i r i c c h i e p o t e n t i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e g r a n d i a z i e n d e n e l l ’ a m b i t o d e l l e t e c n o l o g i e p i ù a v a n z a t e , c o m p e t i t i v e e i n n o v a t i v e , c h e c o n d i z i o n a n o o m i n a n o a c o n d i z i o n a r e g l i o r i e n t a m e n t i p o l i t i c i e l e s c e l t e d e i g o v e r n i ' ) o ' m e t a t e l e f o n o ' ( ' r e t t a n g o l o d i p l a s t i c a t r a s p a r e n t e s i m i l e a u n c e l l u l a r e , m a f i n t o ' ) . L ' e c o n o m i a h a c o n i a t o t e r m i n i c o m e ' b u l l i s m o e c o n o m i c o ' ( ' i n s e n s o f o r t e m e n t e p o l e m i c o , a z i o n e d i s o p r a f f a z i o n e e s e r c i t a t a c o n l ' i n t e n t o d i i m p o r r e c o n d i z i o n i s f a v o r e v o l i a g l i a l t r i a t t o r i a t t i v i s u l l a s c e n a e c o n o m i c a o f i n a n z i a r i a ' ) , ' c o n t r o d a z i o ' ( ' i l d a z i o c h e c o l p i s c e c o m e s t r u m e n t o d i r i t o r s i o n e ' ) e ' c r y p t o g a t e ' ( ' l o s c a n d a l o l e g a t o a l l ' e m i s s i o n e d i c r i p t o v a l u t e ' ) . T r a l e e s p r e s s i o n i p i ù c u r i o s e ' l a q u a l u n q u e ' ( ' u n a c o s a q u a l u n q u e c h e v i e n e d e t t a a s p r o p o s i t o ' ) - c h e r e n d e m e r i t o a l l ' a t t o r e , c o m i c o e r e g i s t a A n t o n i o A l b a n e s e , c r e a t o r e d e l p e r s o n a g g i o t e l e v i s i v o e c i n e m a t o g r a f i c o C e t t o L a Q u a l u n q u e - , ' r o m a n t a s y ' ( ' g e n e r e d i n a r r a t i v a c h e i n t r e c c i a s t o r i e d ' a m o r e a p p a s s i o n a t e e t e m i t i p i c i d e l f a n t a s y a v v e n t u r o s o ' ) e ' o c c h i s p a c c a n t i ' ( ' o c c h i b e l l i s s i m i c h e s p r i g i o n a n o u n o s g u a r d o i n t e n s o ' , c o m e s a b e n e R o u l B o v a , c h e h a p e r s i n o d e p o s i t a t o i l m a r c h i o ) . I n f i n e , u n t r i b u t o a J a n n i k S i n n e r , a l q u a l e s i d e v e i l n e o l o g i s m o ' i n g i o c a b i l e ' : ' d e t t o d i a t l e t a o d i s q u a d r a c o s ì f o r t e c h e n o n c i s i p u ò g i o c a r e c o n t r o , i m b a t t i b i l e ' . C o m e , a p p u n t o , i l t e n n i s t a a l t o t e s i n o . ' I n e o l o g i s m i s e l e z i o n a t i p e r i l L i b r o d e l l ' A n n o T r e c c a n i - s p i e g a n o i l i n g u i s t i d e l l ' O s s e r v a t o r i o d e l l a L i n g u a I t a l i a n a - f o t o g r a f a n o e p i s o d i d e l 2 0 2 5 e n o n s e m p r e c o n q u i s t e r a n n o a n c h e l e f u t u r e e d i z i o n i d e i d i z i o n a r i . I l n o s t r o l a v o r o s i l i m i t a a s e g n a l a r e q u e l l e p a r o l e c h e , n e l c o r s o d e l 2 0 2 5 , h a n n o a v u t o m a g g i o r e r i l e v a n z a n e l l ' u s o c o m u n e o n e l l a s t a m p a e s o l o i l t e m p o d i r à s e r e s t e r a n n o p e r s e m p r e ' . I l L i b r o d e l l ' A n n o T r e c c a n i 2 0 2 5 r i p e r c o r r e 3 6 5 g i o r n i c o n t r a d d i s t i n t i d a t e n s i o n i b e l l i c h e , e c o n o m i c h e e s o c i a l i m a a n c h e d a s o r p r e n d e n t i e v e n t i d i s t o r i a , c r o n a c a e c u l t u r a . U n r a c c o n t o a t t r a v e r s o 6 0 0 p a g i n e , 1 . 1 6 9 n o t i z i e a p p r o f o n d i t e , 1 0 8 a r t i c o l i d i g r a n d i a u t o r i , 9 5 b o x r e d a z i o n a l i , 8 1 g r a f i c i e m a p p e e 4 4 6 i m m a g i n i . ' A b b i a m o c e r c a t o d i r a c c o n t a r e c o n c o m p l e t e z z a e p r o f o n d i t à d i a n a l i s i u n a n n o c o m p l e s s o - o s s e r v a i l d i r e t t o r e M a r c e l l o S o r g i - g r a z i e a l l a s o l i d a b a s e p r o f e s s i o n a l e d e l l a E n c i c l o p e d i a T r e c c a n i e a u n a r e t e d i q u a l i f i c a t e c o l l a b o r a z i o n i e s t e r n e c h e g a r a n t i s c o n o u n o s g u a r d o a m p i o e r i g o r o s o s u u n p r e s e n t e s e g n a t o d a l d o m i n i o d i D o n a l d T r u m p , c o n l ' a l t a l e n a d e i d a z i e i n e g o z i a t i c h e h a n n o p o r t a t o a l l a t r e g u a i n M e d i o O r i e n t e , m e n t r e i n U c r a i n a c o n t i n u a i l b r a c c i o d i f e r r o c o n V l a d i m i r P u t i n . S u q u e s t o s f o n d o s i m u o v o n o u n ' E u r o p a a l l e p r e s e c o n l ’ a s c e s a d e l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z , l a c r i s i f r a n c e s e e l a s v o l t a d e l R e g n o U n i t o d i K e i r S t a r m e r , e u n ’ I t a l i a c h e f a v a l e r e i l p r o p r i o p e s o i n v i c e n d e d e l i c a t e c o m e q u e l l a d e l l a g i o r n a l i s t a C e c i l i a S a l a , t r o v a n d o n u o v i p r o t a g o n i s t i n e l l a C h i e s a d i P a p a L e o n e X I V e n e l l o s p o r t , c o n J a n n i k S i n n e r e J a s m i n e P a o l i n i ' . ( d i P a o l o M a r t i n i )