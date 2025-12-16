R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - R e n a t o B r u n e t t a , A l b e r t o A n g e l a , C o r r a d o A u g i a s , L u c a D e M e o , F r a n c e s c a P a s i n e l l i , P a o l o R u f f i l l i , M a r y d e R a c h e w i l t z , M a r c o A m o r e , D a v i d e M a r i a D e s a r i o e l a H e y d a r A l i y e v F o u n d a t i o n s o n o i v i n c i t o r i d e l l a X X X I X e d i z i o n e d e l P r e m i o L a u r e n t u m p e r l e A r t i . L a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e , c o n d o t t a d a C l e l i a P a t e l l a e G i o r d a n o F a t a l i , s i è t e n u t a n e l l a S a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , a P a l a z z o M o n t e c i t o r i o . P a r t e r r e d ' o n o r e a l l a c e r i m o n i a , o l t r e a i p r e m i a t i p r e s e n t i i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e R a i e d i r e t t o r e d e l P r e m i o R o b e r t o S e r g i o , p r e s i d e n t e d i g i u r i a G i a n n i L e t t a , l ' a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d e l l ' A d n k r o n o s A n g e l a A n t o n i n i M a r r a e i l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e c u l t u r a d e l l a C a m e r a F e d e r i c o M o l l i c o n e . L a m a n i f e s t a z i o n e a s s u m e q u e s t ’ a n n o u n a n u o v a d e n o m i n a z i o n e , c h e r i f l e t t e l a v o l o n t à d i a b b r a c c i a r e l ’ i n t e r o s p e t t r o d e l l e a r t i e d e l p e n s i e r o c o n t e m p o r a n e o . D a s e m p r e o r i e n t a t o a l l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a c o m e b e n e c o n d i v i s o , i l L a u r e n t u m r i n n o v a l a s u a m i s s i o n e d i a v v i c i n a r e i l p u b b l i c o a l l a c r e a t i v i t à n e l l e s u e f o r m e p i ù a l t e e s i g n i f i c a t i v e . L ’ i n i z i a t i v a c o n t i n u a c o s ì a d a f f e r m a r s i c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l p a n o r a m a c u l t u r a l e i t a l i a n o , v a l o r i z z a n d o p e r s o n a l i t à c h e c o n i l l o r o i m p e g n o c o n t r i b u i s c o n o i n m o d o a u t e n t i c o a l l a c r e s c i t a i n t e l l e t t u a l e e c i v i l e d e l P a e s e . " È u n a r a s s e g n a c h e v a l o r i z z a l a c r e a t i v i t à e c h e r i c o n o s c e n e l l a p o e s i a u n i m p o r t a n t e s t r u m e n t o d i c r e s c i t a p e r s o n a l e e s o c i a l e " , h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , a p r e n d o l a c e r i m o n i a . " L a p o e s i a i t a l i a n a n o n è m a i s t a t a s o l o u n e s e r c i z i o l e t t e r a r i o : h a a c c o m p a g n a t o l ’ e v o l u z i o n e d e l P a e s e , u n e n d o g e n e r a z i o n i , t e r r i t o r i e l i n g u a g g i " . I n u n c o n t e s t o s p e s s o d o m i n a t o d a l l a r a p i d i t à e d a l l a f r a m m e n t a r i e t à d e l l a c o m u n i c a z i o n e , F o n t a n a h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d i " s p a z i i n c u i l e p a r o l e n o n v e n g a n o c o n s u m a t e , m a s c e l t e , m e d i t a t e e c o n d i v i s e " , r i b a d e n d o i l v a l o r e d e l l a p o e s i a c o m e s t r u m e n t o c a p a c e d i r e s t i t u i r e p r o f o n d i t à a l l o s g u a r d o e d i g n i t à a l l a l i n g u a . L a c e r i m o n i a , c o m e d a t r a d i z i o n e , h a v i s t o l ’ a t t r i b u z i o n e d e i p r i n c i p a l i r i c o n o s c i m e n t i d e l L a u r e n t u m a l l a p r e s e n z a d e l l a G i u r i a , p r e s i e d u t a d a G i a n n i L e t t a , e c o m p o s t a d a A n g e l o B u c a r e l l i , C o r r a d o C a l a b r ò , L u c a d i B a r t o l o m e o , S i m o n a I z z o , P a o l o L a g a z z i , D a v i d e R o n d o n i e R o b e r t o S e r g i o , d i r e t t o r e d e l P r e m i o . " I l P r e m i o L a u r e n t u m s i c o n f e r m a u n a p p u n t a m e n t o c e n t r a l e p e r l a v i t a c u l t u r a l e d e l P a e s e " , o s s e r v a R o b e r t o S e r g i o , c h e a g g i u n g e : “ O g n i a n n o r i c o n o s c i a m o i l v a l o r e d i p e r s o n a l i t à c h e , c o n i n t e l l i g e n z a e d e d i z i o n e , c o n t r i b u i s c o n o a l l ’ a r r i c c h i m e n t o d e l n o s t r o p a t r i m o n i o c u l t u r a l e ” . I l P r e m i o L a u r e n t u m a l l a C a r r i e r a è s t a t o c o n f e r i t o a R e n a t o B r u n e t t a , f i g u r a d i r i f e r i m e n t o d e l p a n o r a m a i s t i t u z i o n a l e e a c c a d e m i c o i t a l i a n o . " C h i f a p o l i t i c a , c h i d o n a p e z z i d i s é a g l i a l t r i p e r c a m b i a r e l e c o s e , è a n c h e u n p o ’ p o e t a " , h a d e t t o n e l l ' a c c e t t a r e i l p r e m i o . N e l l a r o s a d e i p r e m i a t i a n c h e i l g i o r n a l i s t a , a u t o r e e c o n d u t t o r e C o r r a d o A u g i a s è s t a t o a s s e g n a t o i l P r e m i o L a u r e n t u m ‘ I V a l o r i d e l l a C u l t u r a ’ , p e r i l s u o c o n t r i b u t o f o n d a m e n t a l e a l l a d i f f u s i o n e d e l s a p e r e e a l d i a l o g o c u l t u r a l e . “ A t t r i b u i r e q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o a C o r r a d o A u g i a s s i g n i f i c a v a l o r i z z a r e u n l a v o r o i n t e l l e t t u a l e c h e d a d e c e n n i a i u t a i l p u b b l i c o a c o m p r e n d e r e l a c o m p l e s s i t à d e l n o s t r o t e m p o ” , h a d i c h i a r a t o G i o v a n n i T a r q u i n i , p r e s i d e n t e d e l C e n t r o C u l t u r a l e L a u r e n t u m . R i c o n o s c i u t o a n c h e i l v a l o r e d e l c o n d u t t o r e e d i v u l g a t o r e s c i e n t i f i c o A l b e r t o A n g e l a , a l q u a l e è s t a t o c o n s e g n a t o i l P r e m i o L a u r e n t u m ' E c c e l l e n z a n e l l a D i v u l g a z i o n e S c i e n t i f i c a ' . " L a c u l t u r a r e s t a q u a n d o h a i p e r s o t u t t o : è c i ò c h e t i g u i d a a n c h e n e l l e d i f f i c o l t à " , h a d i c h i a r a t o . T r a i p r e m i a t i a n c h e l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i K e r i n g L u c a d e M e o , c h e h a r i c e v u t o i l P r e m i o L a u r e n t u m – E c c e l l e n z a I t a l i a n a n e l M o n d o ( I n d u s t r y ) . " M i s o n o c h i e s t o i l p e r c h é d i q u e s t o p r e m i o : i o n o n s o n o u n p o e t a . P o i h o r a z i o n a l i z z a t o : e s i s t e u n c o n t a t t o t r a l u s s o e c u l t u r a . V i s i e t e c h i e s t i p e r c h é l ’ I t a l i a è u n a c a p i t a l e d e l l u s s o ? I l l u s s o r i s i e d e n e l l a p r o f o n d i t à d e l l a n o s t r a c u l t u r a , n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e e s t e t i c a " , h a d e t t o d e M e o d a l p a l c o . P e r l ’ I m p e g n o S o l i d a l e e l a V i s i o n e , i l r i c o n o s c i m e n t o è s t a t o c o n f e r i t o a l C o n s i g l i e r e d i A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e T e l e t h o n F r a n c e s c a P a s i n e l l i , p e r i l c o n t r i b u t o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e a l l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e . " M i s o n o c h i e s t a c h e c o s a c i f a c c i o q u i . O r a l ' h o c a p i t o : n o n c ’ è n u l l a d i p i ù p o e t i c o d i u n b a m b i n o c h e n a s c e u n a s e c o n d a v o l t a g r a z i e a l l e c u r e " , h a d e t t o . I n a m b i t o l e t t e r a r i o , i l P r e m i o L a u r e n t u m p e r l a P o e s i a è s t a t o a t t r i b u i t o a l p o e t a P a o l o R u f f i l l i , m e n t r e i l P r e m i o D a n t e A l i g h i e r i – X V e d i z i o n e è s t a t o a s s e g n a t o a l l a p o e t e s s a M a r y d e R a c h e w i l t z , f i g l i a d i E z r a P o u n d . I l P r e m i o L a u r e n t u m – S i a e ‘ G i o v a n i T a l e n t i ’ – I I e d i z i o n e è s t a t o c o n f e r i t o a M a r c o A m o r e . " S o s t e n e r e i g i o v a n i t a l e n t i s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l l a v i t a l i t à c r e a t i v a d e l P a e s e " , h a d i c h i a r a t o S a l v o N a s t a s i , p r e s i d e n t e S i a e . A l d i r e t t o r e d e l l ' A d n k r o n o s D a v i d e M a r i a D e s a r i o è s t a t o a s s e g n a t o i l P r e m i o L a u r e n t u m p e r l a ' C o m u n i c a z i o n e e l ’ I n n o v a z i o n e G i o r n a l i s t i c a ' , p e r i l s u o c o n t r i b u t o a l l o s v i l u p p o d i u n ’ i n f o r m a z i o n e r e s p o n s a b i l e e o r i e n t a t a a l f u t u r o . " Q u a n d o s o n o a r r i v a t o a l l ' A d n k r o n o s h o t r o v a t o u n a p r o p e n s i o n e a p e n s a r e a l f u t u r o e a l l a t e c n o l o g i a , c h e c i s t a c a m b i a n d o i l p r e s e n t e e i l f u t u r o . N o i n o n p o s s i a m o f e r m a r e l a r i v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a : q u e l l o c h e p o s s i a m o f a r e è c a v a l c a r l a a c c e t t a n d o l a s f i d a , s e n z a d i m e n t i c a r c i m a i d e l l e f o n t i e d e l l e p e r s o n e " , h a d e t t o n e l l ' a c c e t t a r e i l r i c o n o s c i m e n t o . L a c e r i m o n i a s i è c o n c l u s a c o n i l P r e m i o S p e c i a l e L a u r e n t u m – ‘ S a v e t h e C u l t u r a l H e r i t a g e ’ , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A r t C l o u d N e t w o r k I n t e r n a t i o n a l , a t t r i b u i t o a l l a H e y d a r A l i y e v F o u n d a t i o n , r a p p r e s e n t a t a d a S h a m i l A z i z o v , a s s i s t e n t e d e l d i r e t t o r e d s e c u t i v o . " L a F o n d a z i o n e è t r a l e r e a l t à p i ù a t t i v e n e l l a s a l v a g u a r d i a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e e n e l d i a l o g o i n t e r c u l t u r a l e " , h a d i c h i a r a t o F a b r i z i o C o n t i , d i r e t t o r e c r e a t i v o d i A r t C l o u d N e t w o r k I n t e r n a t i o n a l . I l P r e m i o L a u r e n t u m - r e a l i z z a t o c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i W e l l m a k e r s B n p P a r i b a s e d i A d n k r o n o s c o m e m e d i a p a r t n e r - c o n f e r m a a n c h e q u e s t ’ a n n o l a p r o p r i a c e n t r a l i t à g r a z i e a l s o s t e g n o i s t i t u z i o n a l e r i c e v u t o n e l t e m p o , t r a c u i l e m e d a g l i e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , d e l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o e d e l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , e i l p a t r o c i n i o d i n u m e r o s e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e c u l t u r a l i .