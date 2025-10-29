R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i c u r e z z a o g g i è u n a q u e s t i o n e d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e , s o v r a n i t à e c o n o m i c a , c o e s i o n e n a z i o n a l e . L e i m p r e s e i t a l i a n e , i n p a r t i c o l a r e l e P m i , s i t r o v a n o e s p o s t e a u n m i x i n e d i t o d i m i n a c c e . A q u e l l e g i à n o t e , i n f a t t i , s i s o m m a n o q u e l l e c i b e r n e t i c h e . N o n p a r l i a m o s o l o d i h a c k e r o v i r u s i n f o r m a t i c i , m a d i m a n i p o l a z i o n e , d i s i n f o r m a z i o n e , r i c a t t i e t r u f f e d i g i t a l i c a p a c i d i b l o c c a r e u n a c a t e n a p r o d u t t i v a . I l r i s u l t a t o è u n a v u l n e r a b i l i t à d i f f u s a . E s e l e g r a n d i i m p r e s e h a n n o m a t u r a t o o r m a i u n a c o n s a p e v o l e z z a d e l r i s c h i o e d i s p o n g o n o d i d i f e s e e f f i c a c i , l e P m i r e s t a n o s p e s s o p r i v e d i u n p i a n o d i c r i s i s m a n a g e m e n t f o r m a l i z z a t o " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i , i n t e r v e n e n d o a l l ’ O s s e r v a t o r i o S e c u r i t y R i s k p r o m o s s o d a A I P S A c o n T h e E u r o p e a n H o u s e – A m b r o s e t t i . " L e i s t i t u z i o n i - p r o s e g u e - h a n n o i l d o v e r e d i a c c o m p a g n a r l e e s o s t e n e r l e n e l l ' a d o t t a r e s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r d i f e n d e r s i d a g l i a t t a c c h i d i g i t a l i , f o r m a r e p e r s o n a l e q u a l i f i c a t o , c o n d i v i d e r e l e i n f o r m a z i o n i e l e b u o n e p r a t i c h e . S e r v e u n a v i s i o n e p o l i t i c a i n t e g r a t a d e l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e , c h e c o l l e g h i l a s i c u r e z z a e c o n o m i c a e i n d u s t r i a l e , l a p r o t e z i o n e c i b e r n e t i c a , l a r e s i l i e n z a e n e r g e t i c a e l o g i s t i c a , l a t u t e l a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e " . " S e v o g l i a m o c o s t r u i r e u n a c u l t u r a n a z i o n a l e d e l l a s i c u r e z z a c i b e r n e t i c a d o b b i a m o m u o v e r c i s u d u e f r o n t i s t r a t e g i c i . I l p r i m o è u n p i a n o n a z i o n a l e p e r l a s i c u r e z z a d e l l e f i l i e r e d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e f o n d a t o s u t r e p i l a s t r i : i n c e n t i v i f i s c a l i p e r g l i i n v e s t i m e n t i i n c y b e r s e c u r i t y , v o u c h e r f o r m a t i v i p e r c r e a r e f i g u r e i n t e r n e d i s e c u r i t y m a n a g e r e p i a t t a f o r m e p u b b l i c h e d i c o n d i v i s i o n e p e r i n f o r m a z i o n i e b u o n e p r a t i c h e s u l l e m i n a c c e i b r i d e . E ' u n a m i s u r a c h e p u ò e s s e r e s o s t e n u t a a n c h e c o n l e r i s o r s e e u r o p e e d e s t i n a t e a l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . I l s e c o n d o f r o n t e p r e v e d e l a c r e a z i o n e d i u n c e n t r o d i c o o r d i n a m e n t o p u b b l i c o - p r i v a t o p e r l a r e s i l i e n z a i n d u s t r i a l e c h e a i u t i a g e s t i r e l e c r i s i i b r i d e e a d i f f o n d e r e s t a n d a r d c o m u n i . D o b b i a m o f a r e s i s t e m a u n e n d o s i c u r e z z a , i n n o v a z i o n e e s v i l u p p o e c o n o m i c o " , c o n c l u d e .